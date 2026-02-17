Пастуро - Красный

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Series История Цвета (5 books)

Книга Мишеля Пастуро «Красный. История цвета» посвящена самому первому цвету, который человечество научилось осваивать, производить и классифицировать. На протяжении тысячелетий в европейской культуре «красный» был практически синонимом слова «цвет», обладая непревзойденным авторитетом в религии, политике и искусстве.

Автор исследует амбивалентную природу красного, который всегда воплощал в себе два полюса. С одной стороны, это цвет жизни, пламенной любви, святости (кровь Христова) и верховной власти (одеяния королей и кардиналов). С другой — это цвет греха, адского пламени, жестокости и опасности. Пастуро прослеживает, как в эпоху Реформации красный цвет подвергся «изгнанию» из гардероба добропорядочных христиан как слишком аморальный и вызывающий, уступив место синему и черному.

В работе подробно описывается техническая эволюция цвета: от использования охры и кермеса до появления кошенили и синтетических красителей. Пастуро показывает, как красный цвет постепенно терял свою исключительность, становясь цветом революций, запрещающих сигналов и массовой культуры. Книга демонстрирует, что история красного — это история самой западной цивилизации, запечатленная в тканях, гербах и живописных полотнах.

Мишель Пастуро – Красный - История Цвета

М. Пастуро — «НЛО», — (Библиотека журнала «Теория моды»)

ISBN 978-5-4448-1060-6

Мишель Пастуро – Красный - История Цвета – Содержание

  • Предисловие

  • Первый цвет

  • Любимый цвет

  • Неоднозначный цвет

  • Опасный цвет?

  • Библиография

  • Благодарности

Added 17.02.2026
