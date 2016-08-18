Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского

Патриарх Никон - стяжание Святой Руси
С именем Патриарха Никона в истории связана эпоха конца русского Средневековья — начала Нового времени. Наиболее часто исследователи обращаются именно к ней — второй половине XVII в.; существует обширная литература, но это время, эта эпоха, ее образы, знаки и символы, ее действующие лица и силы все еще остается мало изученными. Но почему так происходит?
В общественном, в общекультурном умопредставлении «просвещенная» народность уверенно полагает себя далеко отринувшей средневековой Руси — России XVII в. и с трудом понимает историчность явлений, придавая при этом лицам того века черты своего времени и приписывая им свои воззрения, стремления и даже страсти.
Но по сути, благодаря онтолингвистической матрице ортодокс-славянской картины мира, народность — все мы — все еще порождаем именно средневековые модели бытия, живем и еще долго будет жить в категориях Средневековья, несмотря на то, что окружающий нас мир в своем становлении-развитии уже преодолел антропоцентризм Нового времени и, оказавшись неспособным удержать гуманистический персонализм с его экзистенциалами, сакрализует депесонализированный кратоцентризм времени «пост-Пост» и ввергается в стихию космоцентричного, доантичного языческого бытия, понуждая всех и вся к своекорыстной универсализации — глобализации.
Представляемое здесь описание — летопись — жизни одного из могучих делателей русского Средневековья, одной из ярчайших персон начала Нового времени — Святейшего Патриарха Никона (1605–1681) дает возможность увидеть совокупность исторических явлений и связанных с ними проблем, надеемся, в реальном историческом свете. Кроме того, Летопись дает основание для формирования собственного, если получится, отстраненно-непредвзятого представления о личности Святейшего Никона. Все это вместе, отдавая первенство документальному источнику, полагает (выразим надежду и на это) конец многовековым домыслам о нем и его трудах.
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях
Составление и общая редакция:
Вильям Владимирович Шмидт,
Валерий Анатольевич Юрчёнков
М.: Изд-во РАГС; Саранск: НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, 2009
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях - Часть I - Светлана Михайловна Дорошенко - Летопись жизни и деятельности Патриарха Никона на фоне событий церковной и гражданской истории и в окружении разного рода лиц, к нему касательных
Под общ. ред. В.В. Шмидта; илл. М.А. Тодоровой.
М.: Изд-во РАГС; Саранск: НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, 2009. — 1200 с.; 160 илл.
ISBN 978–5–7729–0486–2
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях - Часть I - Светлана Михайловна Дорошенко - Летопись жизни и деятельности Патриарха Никона на фоне событий церковной и гражданской истории и в окружении разного рода лиц, к нему касательных - Предуведомление
Обобщение и сведение воедино всех упоминаний о Патриархе Никоне в научной, общественно-популярной и художественной литературе позволили создать синопсическую летопись его жизни и деятельности, благодаря чему стало возможным четко выстроить событийную канву жизни великого Святителя, именем которого напечатлена эпоха, а отчасти и русская Церковь. Весь этот труд призван помочь современному исследователю «в благоприятном режиме» ставить актуальные задачи и выяснять многие тонкие, неизученные моменты не только российской истории и истории Русской Церкви, но и всемирной истории и истории Вселенской Церкви, связанные с серьезнейшими явлениями общественно-политической, культурной и духовной жизни, с отдельными личностями, заметно повлиявшими на историческое будущее.
Заканчивая это предуведомительное к Летописи слово, заметим: архивы хранят еще немало документов, способных расширить наши знания о жизни Патриарха и его эпохе, и они ждут своего исследователя. Почему именно о Никоне? — Хотя бы уже потому, что именно Святейший принадлежит к числу тех немногих, весьма замечательных людей, которых Господь воздвигает в свое время — по особенным нуждам Церкви и государства.
Константинопольский Патриарх Паисий в грамоте своему собрату кир Никону после возведения его (Никона) на патриарший престол писал: «Бог просвети тя во времена наша, да очистятся вся неудобная, и да исправятся».
Подвиги таких людей производят переворот в жизни народов. История называет их великими. Одаренные от природы, преимущественно пред современниками, светлым и обширным умом, расположенным ко всему доброму сердцем, твердой и могущественной волей, они всей силой своего ума и воли восстают против недостатков своего времени, словом и делом преследуют суеверия, разят пороки, истребляют невежество, и затем на истинно добрых и твердых началах устанавливают новый, лучший, совершеннейший порядок жизни общественной. За это их делание современники, не постигающие высоких их предначертаний, преследуют их ненавистью, клеветой, и нередко осуждают как врагов общественного благосостояния; и тогда великие люди сходят со своего поприща, но плоды их трудов не исчезают, оставаясь навсегда в веках и разливая свой свет далеко на грядущие поколения. «Вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушение; они же суть в мире; плоды разума их верны, и имя их живо будет во век».
На всех путях своего служения — в звании мирянина, пресвитера, инока, митрополита, первоиерарха Церкви и осужденного страдальца — Патриарх Никон везде был равен себе, ни в чем себе не изменил. Его деятельность и ревность пастыря не полагали себе меры, но зависть и ненависть к нему, вызванные его неумолимой правдой, положили предел его ревности и сначала свели с патриаршего престола, а затем и осудили в заточение. 15-летние страдания сокрушили здоровье, но не сломили духа и уверенности в своей правоте, укорененной в следовании Христу.
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях - Часть II - «Сияние славы Отчей» - Патриарх Никон в истории культуры - Исследования
Сост. С.М. Дорошенко, В.В. Шмидт; под общ ред. В.В. Шмидта.
М.: Изд-во РАГС; Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2010. — 1232 с.; 89 илл.
ISBN 978–5–7729–0533–3
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях - Часть II - «Сияние славы Отчей» - Патриарх Никон в истории культуры - Исследования - Содержание
Предисловие
Раздел I ОБРАЗ ПАТРИАРХА НИКОНА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ: XVII - первая половина XX в.
Жизнеописание Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. Аполлос (Алексеевский), архимандрит
От монашества к патриаршеству: биографические материалы
Описание Свято-Троицкого Анзерского скита. Досифей, архимандрит
Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни Архангельской епархии. Никодим, иеромонах
Новоспасский монастырь. Знакомство Патриарха Иерусалимского Паисия с новоспасским архимандритом Никоном, будущим Патриархом Российским. Николаевский П.Ф
На Новгородской митрополии. Шушерин И.К.
...
Западное влияние в России XVII в. (историко-психологический очерк). Ключевский В.О
Религиозно-общественные движения XVII-XVIII веков в России. Мельгунов С.П.
Патриарх Никон по вновь открытым Н. Гиббенетом материалам
Заключение
Светлый образ Святителя. Серафим (Соболев), архиепископ
Раздел II ОБРАЗ ПАТРИАРХА НИКОНА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ: вторая половина XX - начало XXI в.
«Столп благочестия неколебаемый»: образ Патриарха Никона
Никон, Патриарх Святой Руси. Шмидт В.В.
Патриарх Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена). Дорошенко С.М., Юрчёнков В.А
Профетизм в жизни Патриарха Никона. Первушин М.В.
Патриарх Никон: его роль в созидании Русской Православной Церкви, русской государственности и русской культуры. Долгов К.М.
Никониане. Богданов А.П.
И жезл Лигарида процвел. Зимин С.Н.
...
Человек - общество - Церковь - государство: мир Бога и власть государства. Тодоров А.А., Шмидт В.В
Внешняя политика Русского царства в XVII в. Меньщиков А.А., Рыбаков Ю.М., Шмидт В.В
Москва, Мосох и Третий Рим: из истории политических учений русского средневековья. Паламарчук П.Г.
Заключение
Патриарх Никон: историософия в памятнике. Шмидт В.В., Струнин К.А., Алубаев А.В
Послесловие
Список иллюстраций
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях - Часть III - «Помянух дни древния...» - образы культуры XVII века - Археография
Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта при участии С.М. Дорошенко, В.А. Юрчёнкова.
М.: Изд-во РАГС; Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2011. — 1384 с.; 466 илл.
ISBN 978–5–7729–0678–1
Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского - в трех частях -Часть III - «Помянух дни древния...» - образы культуры XVII века - Археография - Содержание
Предисловие
Краткий летописец: синопсис исторический с учением веры
Описание всего света: космография
Уклад житейский: нормативно-правовые установления
Мир Божий и власть державная
Скрижаль: толкования святыя Литургии и прочих церковных таинств
История Патриарха Никона
Сказание о жизни, подвигах и наследии Никона, милостью Божией Патриарха
Общее послесловие к изданию
2016-08-11
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