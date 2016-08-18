Патриарх Никон - стяжание Святой Руси - созидание Государства Российского

С именем Патриарха Никона в истории связана эпоха конца русского Средневековья — начала Нового времени. Наиболее часто исследователи обращаются именно к ней — второй половине XVII в.; существует обширная литература, но это время, эта эпоха, ее образы, знаки и символы, ее действующие лица и силы все еще остается мало изученными. Но почему так происходит?

В общественном, в общекультурном умопредставлении «просвещенная» народность уверенно полагает себя далеко отринувшей средневековой Руси — России XVII в. и с трудом понимает историчность явлений, придавая при этом лицам того века черты своего времени и приписывая им свои воззрения, стремления и даже страсти.

Но по сути, благодаря онтолингвистической матрице ортодокс-славянской картины мира, народность — все мы — все еще порождаем именно средневековые модели бытия, живем и еще долго будет жить в категориях Средневековья, несмотря на то, что окружающий нас мир в своем становлении-развитии уже преодолел антропоцентризм Нового времени и, оказавшись неспособным удержать гуманистический персонализм с его экзистенциалами, сакрализует депесонализированный кратоцентризм времени «пост-Пост» и ввергается в стихию космоцентричного, доантичного языческого бытия, понуждая всех и вся к своекорыстной универсализации — глобализации.

Представляемое здесь описание — летопись — жизни одного из могучих делателей русского Средневековья, одной из ярчайших персон начала Нового времени — Святейшего Патриарха Никона (1605–1681) дает возможность увидеть совокупность исторических явлений и связанных с ними проблем, надеемся, в реальном историческом свете. Кроме того, Летопись дает основание для формирования собственного, если получится, отстраненно-непредвзятого представления о личности Святейшего Никона. Все это вместе, отдавая первенство документальному источнику, полагает (выразим надежду и на это) конец многовековым домыслам о нем и его трудах.