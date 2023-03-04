После Второй мировой войны западное общество претерпевает серьёзные изменения. Из общества, основанного на библейских принципах и покоящегося на христианском основании, оно превращается в общество, опирающееся на гуманизм и гражданскую религию с её собственным богословием, идеологией и моралью. Это приводит к постепенному разрушению не только веры, но самой нравственной основы, заключающейся в христианских ценностях.

После массовых убийств, совершённых так называемыми христианскими нациями в двух мировых войнах, и вопиющей бесчеловечной жестокости, направленной против евреев во время Холокоста, начали возникать вопросы о состоятельности общества, основанного на христианских принципах. Если христиане могут творить подобное друг с другом и совершать такие чудовищные преступления против евреев, то какая польза от их учения? Тогда стали появляться новые идеи о христианстве, других религиях и о мире в целом.

Патрик Сухдео - Новая гражданская религия

Свет на Востоке, 2017. – 224 с.

Издание первое.

ISBN 978-3-944772-47-9

Патрик Сухдео - Новая гражданская религия - Содержание

Предисловие - Гуманизм и новая гражданская религия

Глава 1. Введение - Историческое развитие гуманизма

Глава 2. Исторические предпосылки формирования гуманизма

Глава 3. Новейшая история гуманизма. Что такое гуманизм?

Глава 4. Во что верят гуманисты

Глава 5. Цели гуманизма. Взаимодействие между гуманизмом и христианством

Глава 6. Гуманизм, христианство и наука

Глава 7. Гуманизм, христианство и сотворение мира

Глава 8. Бог, Иисус и Библия с позиции гуманизма. Будущее христианства

Глава 9. Церковь и мир

Глава 10. Христианская идентичность

Глава 11. Вызов для христиан. Источники

Глава 12. Орудие в Божьих руках

Глава 13. Изучение Библии и вопросы для размышления

Глава 14. Авторитет Библии

Глава 15. Христианские символы веры

Словарь

Список литературы и других источников

Пять основных документов гуманистов

Письмо Министерства юстиции и Министерства образования США от 13 мая 2016 года

Именной и тематический указатель

Патрик Сухдео - Новая гражданская религия - Гуманизм, христианство и сотворение мира

В предыдущей главе мы говорили о том, что Бог открывает нам Себя двумя способами: в общем откровении (через природу и Вселенную) и в особом, или специальном, откровении (через Писание и Иисуса Христа). Общее и специальное откровения призваны подкреплять друг друга. Иными словами, то, что мы узнаём о Боге из Писания, должно находить поддержку в том, что мы видим и наблюдаем в окружающем нас мире. Тем не менее порой может показаться, что общее и специальное откровения вступают в противоречие между собой. Пожалуй, лучший пример этому – два библейских повествования о сотворении в первых двух главах книги Бытие и их сопоставление с множеством научных теорий относительно возраста Вселенной.

Если толковать Библию и первые две главы книги Бытие буквально, предполагается, что Вселенная была сотворена за шесть дней, или за 144 часа, примерно между 6 000 и 10 000 лет назад. Однако научные свидетельства говорят о том, что возраст Вселенной составляет около 14 миллиардов лет, а возраст Земли – около 4,5 миллиарда лет. Здесь возможны два варианта: либо Библия права, а наука ошибается, либо наука права, но ошибается Библия. Такой подход может вызвать разногласия между церковью и научным сектором и даже разделения внутри христианства. Как мы увидели в предыдущей главе, наука и церковь могут многому научиться друг у друга. Как возникла Вселенная, как образовалась наша планета и как на ней появилась жизнь – это очень спорные вопросы. Христианам не стоит уклоняться от дискуссий на эти темы, нужно исследовать разные теории и утверждения, чтобы составить собственное мнение.