Новая гражданская религия
После Второй мировой войны западное общество претерпевает серьёзные изменения. Из общества, основанного на библейских принципах и покоящегося на христианском основании, оно превращается в общество, опирающееся на гуманизм и гражданскую религию с её собственным богословием, идеологией и моралью. Это приводит к постепенному разрушению не только веры, но самой нравственной основы, заключающейся в христианских ценностях.
После массовых убийств, совершённых так называемыми христианскими нациями в двух мировых войнах, и вопиющей бесчеловечной жестокости, направленной против евреев во время Холокоста, начали возникать вопросы о состоятельности общества, основанного на христианских принципах. Если христиане могут творить подобное друг с другом и совершать такие чудовищные преступления против евреев, то какая польза от их учения? Тогда стали появляться новые идеи о христианстве, других религиях и о мире в целом.
Патрик Сухдео - Новая гражданская религия
Свет на Востоке, 2017. – 224 с.
Издание первое.
ISBN 978-3-944772-47-9
Патрик Сухдео - Новая гражданская религия - Содержание
Предисловие - Гуманизм и новая гражданская религия
Глава 1. Введение - Историческое развитие гуманизма
Глава 2. Исторические предпосылки формирования гуманизма
Глава 3. Новейшая история гуманизма. Что такое гуманизм?
Глава 4. Во что верят гуманисты
Глава 5. Цели гуманизма. Взаимодействие между гуманизмом и христианством
Глава 6. Гуманизм, христианство и наука
Глава 7. Гуманизм, христианство и сотворение мира
Глава 8. Бог, Иисус и Библия с позиции гуманизма. Будущее христианства
Глава 9. Церковь и мир
Глава 10. Христианская идентичность
Глава 11. Вызов для христиан. Источники
Глава 12. Орудие в Божьих руках
Глава 13. Изучение Библии и вопросы для размышления
Глава 14. Авторитет Библии
Глава 15. Христианские символы веры
Словарь
Список литературы и других источников
Пять основных документов гуманистов
Письмо Министерства юстиции и Министерства образования США от 13 мая 2016 года
Именной и тематический указатель
Патрик Сухдео - Новая гражданская религия - Гуманизм, христианство и сотворение мира
В предыдущей главе мы говорили о том, что Бог открывает нам Себя двумя способами: в общем откровении (через природу и Вселенную) и в особом, или специальном, откровении (через Писание и Иисуса Христа). Общее и специальное откровения призваны подкреплять друг друга. Иными словами, то, что мы узнаём о Боге из Писания, должно находить поддержку в том, что мы видим и наблюдаем в окружающем нас мире. Тем не менее порой может показаться, что общее и специальное откровения вступают в противоречие между собой. Пожалуй, лучший пример этому – два библейских повествования о сотворении в первых двух главах книги Бытие и их сопоставление с множеством научных теорий относительно возраста Вселенной.
Если толковать Библию и первые две главы книги Бытие буквально, предполагается, что Вселенная была сотворена за шесть дней, или за 144 часа, примерно между 6 000 и 10 000 лет назад. Однако научные свидетельства говорят о том, что возраст Вселенной составляет около 14 миллиардов лет, а возраст Земли – около 4,5 миллиарда лет. Здесь возможны два варианта: либо Библия права, а наука ошибается, либо наука права, но ошибается Библия. Такой подход может вызвать разногласия между церковью и научным сектором и даже разделения внутри христианства. Как мы увидели в предыдущей главе, наука и церковь могут многому научиться друг у друга. Как возникла Вселенная, как образовалась наша планета и как на ней появилась жизнь – это очень спорные вопросы. Христианам не стоит уклоняться от дискуссий на эти темы, нужно исследовать разные теории и утверждения, чтобы составить собственное мнение.
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