В Америке Тиллих окончательно понял свое творчество как мышление, осуществляющее себя «на границе». Его первая интеллектуальная автобиография так и называется – «На границе». Заглавие этой книги содержит аллюзию на ключевой термин экзистенциализма и современной психологии – «пограничная ситуация». В одной из своих поздних речей Тиллих говорил о том, что задача философии и социального действия – сначала признать, а затем преодолеть границы, проходящие между идеями, людьми и народами. Как мы видели, это положение укоренено в собственном жизненном опыте Пауля Тиллиха.

Действительно, мысль Тиллиха пересекает границы философии, теологии и психологии, его философская теология стремится соотнести между собой Откровение и историческую ситуацию («кайрос»), христианскую веру и светскую культуру XX в.

Это ведет к переосмыслению основополагающих понятий самой христианской традиции. «Бог» становится «основанием бытия», «вера» – «предельной захваченностью» (или «тем, что касается меня безусловно», «предельным интересом»), «грех» – «отчуждением от бытия», «благодать» – «приятием».

Центральный для Реформации принцип «оправдания верой» трансформируется в «оправдание сомнением». Здесь можно увидеть опыт того, что Дитрих Бонхёффер называл «нерелигиозной интерпретацией библейских понятий».

Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований

Пер. с англ. Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.-352 с.

Серия «Книга света»

ISBN 978-5-98712-512-0

Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований - Содержание

Мужество быть

Глава I Бытие и мужество

Глава II. Бытие, небытие и тревога

Глава III. Патологическая тревога, витальность и мужество

Глава IV. Мужество и соучастие (мужество быть частью)

Глава V. Мужество и индивидуализация (мужество быть собой)

Глава VI Мужество и трансцендирование (мужество принять принятие)

Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике

Предисловие

I. Проблемы, путаница, метод

II. Бытие и любовь

III. Бытие и сила

IV. Бытие и справедливость

V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях

VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами

VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному

Потрясение оснований

Предисловие

1. Потрясение оснований

2. Два порядка нашей жизни

3. Парадокс блаженств Нагорной проповеди

4. Два раба Яхве

5. Размышление о тайне времени

6. Бегство от Бога

7. Глубина существования

8. Скоротечность жизни

9. И природа оплакивает утраченное благо

10. Опыт святости

11. Иго религии

12. Смысл провидения

13. Знание через любовь

14. Делание истины

15. Теолог{ Эту проповедь, как и две последующие, я читал, памятуя в особенности об изучающих теологию.} (часть 1)

Теолог (часть 2)

Теолог (часть 3)

16. Свидетельство от духа к духу

17. Иисус, про которого говорили, что он – Христос

18. Ожидание

19. Вы приняты

20. Рожденный в могиле

21. Уничтожение смерти

22. Вот, я делаю новое