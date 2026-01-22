Тиллих - Избранное - Потрясение оснований
В Америке Тиллих окончательно понял свое творчество как мышление, осуществляющее себя «на границе». Его первая интеллектуальная автобиография так и называется – «На границе». Заглавие этой книги содержит аллюзию на ключевой термин экзистенциализма и современной психологии – «пограничная ситуация». В одной из своих поздних речей Тиллих говорил о том, что задача философии и социального действия – сначала признать, а затем преодолеть границы, проходящие между идеями, людьми и народами. Как мы видели, это положение укоренено в собственном жизненном опыте Пауля Тиллиха.
Действительно, мысль Тиллиха пересекает границы философии, теологии и психологии, его философская теология стремится соотнести между собой Откровение и историческую ситуацию («кайрос»), христианскую веру и светскую культуру XX в.
Это ведет к переосмыслению основополагающих понятий самой христианской традиции. «Бог» становится «основанием бытия», «вера» – «предельной захваченностью» (или «тем, что касается меня безусловно», «предельным интересом»), «грех» – «отчуждением от бытия», «благодать» – «приятием».
Центральный для Реформации принцип «оправдания верой» трансформируется в «оправдание сомнением». Здесь можно увидеть опыт того, что Дитрих Бонхёффер называл «нерелигиозной интерпретацией библейских понятий».
Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований
Пер. с англ. Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.-352 с.
Серия «Книга света»
ISBN 978-5-98712-512-0
Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований - Содержание
Мужество быть
Глава I Бытие и мужество
Глава II. Бытие, небытие и тревога
Глава III. Патологическая тревога, витальность и мужество
Глава IV. Мужество и соучастие (мужество быть частью)
Глава V. Мужество и индивидуализация (мужество быть собой)
Глава VI Мужество и трансцендирование (мужество принять принятие)
Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике
Предисловие
I. Проблемы, путаница, метод
II. Бытие и любовь
III. Бытие и сила
IV. Бытие и справедливость
V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях
VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами
VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному
Потрясение оснований
Предисловие
1. Потрясение оснований
2. Два порядка нашей жизни
3. Парадокс блаженств Нагорной проповеди
4. Два раба Яхве
5. Размышление о тайне времени
6. Бегство от Бога
7. Глубина существования
8. Скоротечность жизни
9. И природа оплакивает утраченное благо
10. Опыт святости
11. Иго религии
12. Смысл провидения
13. Знание через любовь
14. Делание истины
15. Теолог{ Эту проповедь, как и две последующие, я читал, памятуя в особенности об изучающих теологию.} (часть 1)
Теолог (часть 2)
Теолог (часть 3)
16. Свидетельство от духа к духу
17. Иисус, про которого говорили, что он – Христос
18. Ожидание
19. Вы приняты
20. Рожденный в могиле
21. Уничтожение смерти
22. Вот, я делаю новое
С. В. Лёзов Теология культуры Пауля Тиллиха
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