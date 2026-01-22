Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тиллих - Избранное - Потрясение оснований

Тиллих - Избранное - Потрясение оснований
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Книга света (9 books)

В Америке Тиллих окончательно понял свое творчество как мышление, осуществляющее себя «на границе». Его первая интеллектуальная автобиография так и называется – «На границе». Заглавие этой книги содержит аллюзию на ключевой термин экзистенциализма и современной психологии – «пограничная ситуация». В одной из своих поздних речей Тиллих говорил о том, что задача философии и социального действия – сначала признать, а затем преодолеть границы, проходящие между идеями, людьми и народами. Как мы видели, это положение укоренено в собственном жизненном опыте Пауля Тиллиха.

Действительно, мысль Тиллиха пересекает границы философии, теологии и психологии, его философская теология стремится соотнести между собой Откровение и историческую ситуацию («кайрос»), христианскую веру и светскую культуру XX в.

Это ведет к переосмыслению основополагающих понятий самой христианской традиции. «Бог» становится «основанием бытия», «вера» – «предельной захваченностью» (или «тем, что касается меня безусловно», «предельным интересом»), «грех» – «отчуждением от бытия», «благодать» – «приятием».

Центральный для Реформации принцип «оправдания верой» трансформируется в «оправдание сомнением». Здесь можно увидеть опыт того, что Дитрих Бонхёффер называл «нерелигиозной интерпретацией библейских понятий».

Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований

  • Пер. с англ. Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов

  • М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.-352 с.

  • Серия «Книга света»

  • ISBN 978-5-98712-512-0

Пауль Тиллих - Избранное - Потрясение оснований - Содержание

Мужество быть

  • Глава I Бытие и мужество

  • Глава II. Бытие, небытие и тревога

  • Глава III. Патологическая тревога, витальность и мужество

  • Глава IV. Мужество и соучастие (мужество быть частью)

  • Глава V. Мужество и индивидуализация (мужество быть собой)

  • Глава VI Мужество и трансцендирование (мужество принять принятие)

Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике

  • Предисловие

  • I. Проблемы, путаница, метод

  • II. Бытие и любовь

  • III. Бытие и сила

  • IV. Бытие и справедливость

  • V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях

  • VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами

  • VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному

Потрясение оснований

  • Предисловие

  • 1. Потрясение оснований

  • 2. Два порядка нашей жизни

  • 3. Парадокс блаженств Нагорной проповеди

  • 4. Два раба Яхве

  • 5. Размышление о тайне времени

  • 6. Бегство от Бога

  • 7. Глубина существования

  • 8. Скоротечность жизни

  • 9. И природа оплакивает утраченное благо

  • 10. Опыт святости

  • 11. Иго религии

  • 12. Смысл провидения

  • 13. Знание через любовь

  • 14. Делание истины

  • 15. Теолог{ Эту проповедь, как и две последующие, я читал, памятуя в особенности об изучающих теологию.} (часть 1)

  • Теолог (часть 2)

  • Теолог (часть 3)

  • 16. Свидетельство от духа к духу

  • 17. Иисус, про которого говорили, что он – Христос

  • 18. Ожидание

  • 19. Вы приняты

  • 20. Рожденный в могиле

  • 21. Уничтожение смерти

  • 22. Вот, я делаю новое

  • С. В. Лёзов Теология культуры Пауля Тиллиха

Views 333
Rating
Added 22.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books