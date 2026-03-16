Две мысли не вызывали возражений ни у Иова, ни у его жены, ни у троих его друзей: о том, что «человек ... краткодневен и пресыщен печалями» (Иов 14:1; здесь и далее библейские цитаты приводятся, если не указано иначе, по Синодальному переводу. - Прим, перев.) и что ко всем нашим бедам причастна рука Божья. В этом Иов, его жена и друзья были согласны. Разногласия и недоумения между ними возникали тогда, когда они пытались объяснить, как именно беды связаны с Богом.

Искупитель Иова в конце концов пришел к нему. Господь отвечал ему из бури, и Иов сказал: «теперь ... мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5). Но мы видим лучше. Оттуда, где мы стоим, нам видно Иисуса Христа. Мы видим яснее, Кто наш Искупитель. Мы видим яснее, как Он искупил нас. И сказать мы можем больше, чем Иов: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). И все же мы по-прежнему «краткодневны и пресыщены печалями».

Дэвид Паулисон - Милость Божия в ваших страданиях

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2018 г. - 118 с.

ISBN: 978-966-2110-31-9

Дэвид Паулисон - Милость Божия в ваших страданиях - Содержание

Предисловие

1. Важнейшие из несчастий, пережитых вами

2. Стоит основанье, стоит крепче скал

3. Слушайте внимательно

4. Не бойся, Я - Бог твой, смущенье забудь

5. Я буду с тобой, чтобы

6. Замысел Моей любви - ваше преображение

7. Свою любовь Я буду доказывать вам до конца ваших дней

8. Я никогда не покину вас

Заключение