Паунд — Масонство и закон

Эти лекции впервые были прочитаны в Гарвардском капитуле Братства Акации в 1911–1912 учебном году, за исключением лекции о Краузе, которая впервые была прочитана перед Великой ложей штата Небраска в 1903 г. и опубликована в составе протокола этого собрания данной организации за указанный год. Впоследствии все пять лекций в исправленном и дополненном виде снова зачитывались перед Великой ложей штата Массачусетс в 1914 г. и были опубликованы в составе ее протоколов за тот год. Также в этом исправленном и дополненном виде они публиковались в нескольких номерах журнала «The Builder» за январь-май 1915 г., и эта публикация служит основой настоящего издания.

Из вышесказанного следует, что в своем первоначальном виде все эти лекции, кроме одной, предназначались студентам, только что прошедшим обучение общим основам философии в рамках программы колледжа. Вне всякого сомнения, читатель, не прошедший подобной подготовки, может найти их немного сложными для понимания, но мы полагаем, что сложность постижения составляет одну из частей самого предмета, которому они посвящены. Общедоступного пути в науке нет, как нет в ней и царского пути. Плоды учения, не стоящего ничего, стоят не более, чем такое учение. Важнейшие проблемы природы реальности, образа жизни и взаимоотношений между человеческой личностью и вселенной не могут излагаться простыми словами, равно как и их решения, более чем стоящие времени, затраченного на их постижение, не могут подаваться читателям в виде чего-то наподобие пищевых полуфабрикатов, полупереваренной пищи для ума, рассчитанной на то, что слабый их рассудок не будет способен воспринять и переварить идеи Краузе или Пайка в несокращенном и первоначальном виде.

С другой стороны, серьезно изучающий масонство человек не нуждается в особом обучении некому философскому научному аппарату ради восприятия этих идей, если он намерен научиться размышлять критически и глубоко. В основном, ему нужно лишь увязать масонское мышление этих Мастеров философии Цеха с общими тенденциями развития мысли их времени и их стран, чтобы понять проблемы, встававшие перед цивилизацией тех времен и стран в их связях с этическими и социальными проблемами современности. Так он сумеет, возможно, сделать масонские сочинения этих Мастеров и через них — само масонство своей личной силой, а следовательно, своей сильной стороной в обществе. Таково должно быть основание пусть даже излишне пространного рассмотрения мной в каждом из случаев философской среды, в которой жили великие мыслители Цеха.

Паунд Р. — Масонство и закон

Р. Паунд; пер. с англ., примеч., вступ. ст. Е. Л. Кузьмишина; послесл. Р. В. Нутрихина. – СПб.: Алетейя, 2022. – 348 с.

ISBN 978-5-00165-458-2

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