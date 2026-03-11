Басинский - Лев Толстой

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art

Книга Павла Басинского «Лев Толстой: бегство из рая» посвящена последнему периоду жизни великого русского писателя Льва Толстого и событиям, связанным с его уходом из Ясной Поляны в 1910 году. Автор подробно исследует причины этого драматического решения, рассматривая духовные поиски Толстого, его внутренний конфликт, отношения с семьёй и противоречия между его убеждениями и реальной жизнью.

На основе дневников, писем, воспоминаний современников и исторических документов Басинский воссоздаёт атмосферу последних дней писателя и показывает, как личная драма Толстого стала символом глубоких духовных поисков человека.

Книга будет интересна читателям, увлекающимся историей русской литературы, биографиями выдающихся личностей и духовной историей России конца XIX — начала XX века.

Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая

Москва: ACT: Астрель, 2012 г. - 636 с.

ISBN 978-5-17-067669-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-28367-3 (ООО «Издательство Астрель»)

Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая - Содержание

  • Глава первая. Уход или бегство?

  • Глава вторая. Потерянный рай

  • Глава третья. Сонечка и дьявол

  • Глава четвертая. Голова в чепце

  • Глава пятая. Новый русский

  • Глава шестая. Милый друг

  • Глава седьмая. Чья вина?

  • Глава восьмая. Красивый идол

  • Глава девятая. Отлучение и завещание

  • Глава десятая. Ледяной дождь

  • Эпилог

  • Список источников

Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

