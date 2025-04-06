Павенков - Христианская философия любви

Одной из вечных тем богословского знания является тема любви, ее Божественного происхождения и осуществления в человеке. Несмотря на то, что любовь была предметом изучения с древнейших веков до настоящего времени, до сих пор происхождение любви в человеке, ее четкое определение не установлены. В этом смысле актуальность новозаветных слов «тайна сия велика есть» (Еф. 5:31–32) остается неизменной. Любовь – это Тайна. Тайна Божия. Как происходит осуществление любви в человеке – это тайна действия Божественной благодати. Постижение этой тайны требует благоговейного отношения, чтобы человек мог приблизиться к ее постижению. Тайна любви в какой-то мере доступна для человеческого ума, просвещенного благодатию Святого Духа. Поэтому святые отцы, чтобы помочь нам стяжать любовь как высшую христианскую добродетель, говорили об этой тайне словами человеческого языка, использовали аллегории, сравнения, эпитеты и другие приемы, способствующие лучшему погружению читателя в смысл и дух текста.

Значимость исследования можно проследить с двух точек зрения.

1. С точки зрения духовно-нравственного кризиса современного общества, в котором происходит примитивизация любви.

2. С точки зрения логики развития богословия личности и богословия любви.

1. С точки зрения духовно-нравственного кризиса современного общества

Современное общество, в котором доминируют индивидуалистические ценности, переживает духовно-нравственный кризис, понимание любви примитивизируется. Поэтому возникает потребность в освоении богатого духовного опыта, представленного в патристике IV–V вв. Выход из этого кризисного состояния, связанного с утратой исконных смыслов любви, возможен на основе выдвижения идеала высшей ценности любви и его осуществления в жизни конкретного человека. Человек перестает быть человеком и становится «ничто» без любви.

Павенков О. В.- Христианская философия любви - Эволюция концепта любви в философской антропологии

«ЛитРес: Самиздат», 2013. – 108 с.

ISBN 978-5-532-05969-6

Также книга с этим содержанием выходила под названием:

Понятие любви в латинской патристике IV-V вв.

О. В. Павенков — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Павенков О. В.- Христианская философия любви - Содержание

Введение

Часть I. Учение о любви в лексикографической и библейской традициях и у святых отцов II–III вв

Глава 1.Теоретические основания монграфическогоо исследования § 1. Любовь как идеал христианской жизни § 2. Любовь как доброжелательность § 3. Антиномия единого-разделяемого в любви. Аспекты любви § 4. Качества единой любви

Глава 2. Божественная и человеческая любовь по учению Нового Завета § 1. Новозаветное учение о любви как главный исток святоотеческого богословия любви § 2. Виды любви в Новом Завете § 3. Внутриипостасная любовь в Новом Завете § 4. Любовь Бога к творению в Новом Завете § 5. Любовь к Богу в Новом Завете § 6. Любовь к ближнему в Новом Завете § 7. Родительская и семейная любовь в Новом Завете

Глава 3. Учение о любви святых отцов II–IV веков § 1. Учение о любви свщмч. Игнатия Антиохийского. Евхаристический образ любви § 2. Образ любви как пути, ведущего к Богу § 3. Связь учения о любви с триадологией свщмч. Игнатия Антиохийского § 4. Учение св. Иустина Мученика о любви. Миссионерское значение любви § 5. Тертуллиан. Богословие жертвы, увенчанной любовью и посвященной Богу § 6. Понятия «терпение» и «любовь» у Тертуллиана § 7. Убийство и любовь. Тертуллиановская интерпретация антитезы «ненависти-любви» § 8. Понятие любви к плоти у Тертуллиана § 9. Богословие любви у св. Мефодия Олимпийского § 10. Влияние богословия Оригена на учение о любви в латинской патристике IV–V вв Выводы по главе

Выводы по первой части

Часть II. Богословие любви в латинской патристике IV–V вв Часть II. Богословие любви в латинской патристике IV–V вв

Глава 1. Учение о каритативной любви свт. Амвросия Медиоланского § 1. Общие замечания § 2. Иерархия любви § 3. Свойства любви § 4. Любовь как pietas § 5. Родительская любовь § 6. Любовь versus похоть § 7. Экклезиология каритативной любви. Церковь как любовь и милосердие Выводы по главе

Глава 2. Каритативная любовь (caritas) в трудах Аврелия Августина § 1. Космичность и личностность любви. Блаж. Августин и богословская и философская традиция § 2.Каритативная любовь (caritas) versus любовь мирская (cupiditas) § 3. Каритативная любовь versus свобода желания § 4. Бог-Троица есть Любовь: триадология Августина Аврелия § 5. Исихия каритативной любви § 6. Дружеская любовь § 7. Христианские философия и филокалия – сестры § 8. Учение о плотской «любви» блаж. Августина § 9. Брак и девство: полемика Блаженнаго Августина с Блаженным Иеронимом Вывод по главе

Глава 3. Учение о любви блаженного Иеронима Стридонского § 1. Каритативная любовь к Богу и любовь к миру § 2. Любовь Бога и Любовь к Богу § 3. Любовь к ближнему. Родительская любовь § 4. Любовь как филия или дружеская любовь § 5. Любовь к врагам § 6. Плотская любовь Выводы по главе

Выводы по второй части

Заключение

Список источников и литературы

Литература

ISBN 978-5-532-06749-3