«Під Божою опікою» — це глибоко особисті та історично значущі спогади Павла Осиповича, приурочені до 50-річчя його духовного шляху. Книга, видана у Канаді легендарним християнським видавництвом «Дорога Правди», являє собою щире свідчення про те, як Боже проведіння веде людину крізь десятиліття змін, випробувань та благословінь.

Автор запрошує читача пройти разом із ним шлях від моменту радикального навернення до Господа до зрілого служіння. На сторінках книги оживає не лише біографія однієї людини, а й побут, віра та стійкість українського християнства в еміграції. Це історія про пошук істини, віднайдення духовного дому та незмінну вірність Божому покликанню.

Павло Осипович – Під Божою опікою

Спогади. - (У 50-ліття мого навернення до Господа). – Вінніпег – Торонто: Християнське видавництво «Дорога Правди», 1981. – 198 с.

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