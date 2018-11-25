1917-1922 годы стали переломными для Российского государства и Русской Православной Церкви. В огромной степени события этих лет задали вектор развития и России, и Православной Церкви на всем протяжении XX века. Уникальность этого исторически краткого отрезка времени заключена также в том, что именно в это пятилетие на пространстве бывшей Российской империи в более или менее законченном виде сложились три существенно отличных друг от друга типа церковно-государственного устройства. Поскольку это обстоятельство определяет хронологические рамки и, отчасти, структуру настоящего обзора, в начале, в виде небольшого предисловия — несколько слов для общей характеристики каждой из этих трех моделей.

Церковно-государственные отношения первого типа просуществовали в России с момента падения монархии в марте 1917 г. до разгона Всероссийского Учредительного собрания и принятия большевистским правительством знаменитого декрета «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» в конце января 1918 г.