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Павлов - Психотерапия в практике

Павлов - Психотерапия в практике
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психотерапевтические технологии (5 books)

«Психотерапия в практике» Игоря Павлова — это «дорожная карта» для клинициста. Автор рассматривает психотерапию не как мистическое искусство, а как управляемый, структурированный процесс, имеющий свои алгоритмы и критерии качества.

Книга крайне ценна своей приземленностью и опорой на реальный медицинский опыт. Она учит психотерапевта быть системным: видеть не только страдание пациента, но и механизмы, которые его поддерживают, и целенаправленно на них воздействовать. Это пособие помогает превратить разрозненные знания о методах в единую работающую технологию. Издание будет полезно начинающим психологам и врачам, которым не хватает четкой структуры в работе, а также опытным коллегам для ревизии своего профессионального инструментария.

Павлов И.С. - Психотерапия в практике: технология психотерапевтического процесса

М.: Академический проект, 2020. — 512 с. — (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова).
ISBN 978-5-8291-2809-8

Павлов И.С. - Психотерапия в практике – Содержание

От издательства

Предисловие

  1. Глава 1. Психотерапевт как профессия, сфера и поле его деятельности

  2. Глава 2. Психотерапевтические модальности (методики)

  3. Глава 3. Семейная психотерапия

  4. Глава 4. Формирование социальнопсихологической устойчивости как фактора первичной профилактики девиантных видов поведения среди детей, подростков и молодежи

  5. Глава 5. Психогении и расстройства зрелой личности и поведения у взрослых

  6. Глава 6. Психотерапия алкогольной зависимости

  7. Глава 7. Психотерапия некоторых расстройств

  8. Глава 8. Формирование полноценной жизнедеятельности как заключительный этап психотерапевтического процесса

  9. Глава 9. Пути развития психотерапии в настоящее время

Приложение. Психотерапия в условиях курорта

Литература

Основные труды Павлова И.С.

Views 286
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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