Павлов - Психотерапия в практике
«Психотерапия в практике» Игоря Павлова — это «дорожная карта» для клинициста. Автор рассматривает психотерапию не как мистическое искусство, а как управляемый, структурированный процесс, имеющий свои алгоритмы и критерии качества.
Книга крайне ценна своей приземленностью и опорой на реальный медицинский опыт. Она учит психотерапевта быть системным: видеть не только страдание пациента, но и механизмы, которые его поддерживают, и целенаправленно на них воздействовать. Это пособие помогает превратить разрозненные знания о методах в единую работающую технологию. Издание будет полезно начинающим психологам и врачам, которым не хватает четкой структуры в работе, а также опытным коллегам для ревизии своего профессионального инструментария.
Павлов И.С. - Психотерапия в практике: технология психотерапевтического процесса
М.: Академический проект, 2020. — 512 с. — (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова).
ISBN 978-5-8291-2809-8
Павлов И.С. - Психотерапия в практике – Содержание
От издательства
Предисловие
Глава 1. Психотерапевт как профессия, сфера и поле его деятельности
Глава 2. Психотерапевтические модальности (методики)
Глава 3. Семейная психотерапия
Глава 4. Формирование социальнопсихологической устойчивости как фактора первичной профилактики девиантных видов поведения среди детей, подростков и молодежи
Глава 5. Психогении и расстройства зрелой личности и поведения у взрослых
Глава 6. Психотерапия алкогольной зависимости
Глава 7. Психотерапия некоторых расстройств
Глава 8. Формирование полноценной жизнедеятельности как заключительный этап психотерапевтического процесса
Глава 9. Пути развития психотерапии в настоящее время
Приложение. Психотерапия в условиях курорта
Литература
Основные труды Павлова И.С.
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