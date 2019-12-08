В 1971 году в сборнике «Богословские труды» - одном из двух периодических изданий Русской Православной Церкви, допущенных советской властью, - появилась объемная публикация, создание которой, как выяснилось впоследствии, было овеяно глубокой тайной. Заголовок гласил: «Из евангельской истории». В качестве автора был указан архиепископ Минский и Белорусский Антоний (Мельников), позднее в сане митрополита занимавший Ленинградскую кафедру.

Но только узкий круг посвященных лиц знал, кем в действительности написана эта работа. Подлинным ее автором была писательница и поэтесса Надежда Александровна Павлович. Владыка Антоний взял на себя авторство, дабы не поставить под удар Надежду Александровну, которой могло грозить исключение из Союза писателей, если бы в его руководстве узнали, что она сотрудничает с церковным изданием. Несмотря на прекращение хрущевских гонений, Церковь в то время по-прежнему жила в условиях изоляции и подвергалась всяческим притеснениям. Пришлось изменить и название работы Надежды Александровны. Редакция дала ей нейтральный заголовок. Оригинальное название, однако, имело четко выраженную богословскую направленность - «Победитель смерти». Под этим названием мы и публикуем сегодня повествование Надежды Александровны Павлович о земной жизни, крестном подвиге и воскресении Христа Спасителя. Текст воспроизводится по указанному изданию «Богословских трудов».

Надежда Павлович - Победитель смерти

СТСЛ, 2018. - 96 с.

ISBN 978-5-00009-170-8

Надежда Павлович - Победитель смерти - От издателя

Надежда Александровна Павлович взяла на себя нелегкую миссию рассказать живым, современным языком о событиях евангельского времени читателям, выросшим в стране воинствующего атеизма, и не просто рассказать, но и побудить к размышлениям над текстами Священного Писания. В ряде случаев она прямо вступает в полемику с идеологами безбожия, дерзавшими отрицать историчность Христа. С истинно писательским вниманием к подробностям изображает Надежда Александровна обстановку, в которой происходили описываемые события, чтобы дать возможность читателям составить о ней более наглядное представление. Тонкую наблюдательность обнаруживает автор в характеристике душевного мира героев повествования.