Глеб Павловский - Слабые - Заговор альтернативы

Павловский - Слабые - Заговор альтернативы
Памяти Глеба Павловского - умер 26.02.2023
Состав книги объединяет тема слабого человека в русской политике, но это не книга жалоб. Это рассказ о поражении. С начала девяностых Гефтер искал способ вывести Россию из холодной войны 1.0, зная, что иначе холодная война 2.0 неизбежна. Он опирался на свой исторический метод, внутренне породненный с опытом тюрем и лагерей. Опытом великих русских неудачников Гефтер сверял историю страны -неудачницы.
Я не даю здесь определение слабости. Кто бы стал в девяностые годы уточнять слабость всего, что встречал вокруг? Слабая власть, слабые, сбившиеся в банды люди, слабая Россия - в какой момент это водянистое имя стало оттеснять другие? Вспоминая восхождение слабости, я шаг за шагом прихожу к 1991 году, когда в ночь на 23 августа я воочию видел Слабость масс. Народ, собравшийся к зданию Лубянки с целью ее занять, мирно разошелся по домам, удовлетворенный тем, как пригнанный мэрией строительный кран свергает куклу Дзержинского. В истории революций нечасты такие дешевые размены: находясь в полушаге от взятия власти, суверен обменял ее на сто тонн никчемного бронзового лома.
Я не раз тщетно приступал к предмету мышления Михаила Яковлевича, пока не догадался, что для этого придется вникнуть в мысли и мотивы ближайшего мне свидетеля - Глеба Павловского. Не меня, а того, что жил близ Гефтера тридцать лет тому назад, далекого мне человека. Гефтер мыслил, беседуя. Вслушиваясь в Гефтера, тогдашний я что-то схватывал - но еще больше упускал, искажал и терял из виду. В «Слабых» я заглядываю в мозг учителя через «себя-прибор» - единственное предоставленное мне слуховое окно. Надеюсь, читатель простит эту дерзость.
Я не скрывал ученичества у Гефтера - автора большинства моих идей. Но всегда утаивал детали, болезненные для меня. Пора признаться в вещах, о которых я говорить не хотел: перетекая ко мне, мысль Гефтера менялась и иногда подменялась. Пора рассказать о том, что я прятал.
Глеб Павловский - Слабые - Заговор альтернативы
М.: Век XX и мир, 2021. - 512 с.
ISBN 978-5-6043661-1-0
Глеб Павловский - Слабые. Заговор альтернативы - Содержание
- От составителя
- Иван Крастев. Очень русская книга
- Константин Гаазе. Наследие отстающих - оружие опережающих
Глеб Павловский. Гефтер и Слабые. Альтернатива в истории и в действии
- Предуведомление. Автор как прибор
- 1. Дешифруя пророчества историка
- 2. Катастрофа выхода из холодной войны
- 3. Альтернатива и слабый герой
- 4. Мир миров - восстание Гефтера
Михаил Гефтер. Апология Человека Слабого
- Из бесед с Гефтером при работе над тюремными бухаринскими бумагами
- 1. «Я иду в наихудшее место»
- 2. «Вполне представляю себя на Лубянке»
- 3. «Дурацкая идея - напишу Ельцину письмо!»
- 4. «Идентичность перед расстрелом»
- 5. «Человек Слабый сближен с Голгофой»
- 6. «Сегодня коммунист гол, как король Лир»
- 7. «О чем я жалею в Сталине?»
- 8. «Абсурд сотворяет Мир»
- 9. «Память раба смеет сопротивляться»
- 10. «Гегель поощрял Ленина на избыточность действий»
- 11. «Сталина нет, а сталиноподобный мозг всемогущ»
- 12. «Вы-то какой эксперимент над страной ставите?»
- 13. «В терминах тов. Сталина, в России сегодня идет “революция сверху”»
- 14. «Ты о центре силы подумай, в порядке наших мозговых игр»
- 15. «Державность - ресурс правой альтернативы»
- 16. «Будем откровенны - по сей день оправдано государство»
- 17. «В отличие от Германии, в СССР не нашлось тираноубийцы»
- 18. «Мы народ наследников падших»
- 19. «Моя идея - альтернатива как философия истории»
- 20. «Либерализм XX века ассимилировал сопротивление коммунизма»
Лубянские транскрипты. Приложение
спасибо