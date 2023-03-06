Глеб Павловский - Слабые - Заговор альтернативы

Памяти Глеба Павловского - умер 26.02.2023

Борис Куприянов — памяти Глеба Павловского Состав книги объединяет тема слабого человека в русской политике, но это не книга жалоб. Это рассказ о поражении. С начала девяностых Гефтер искал способ вывести Россию из холодной войны 1.0, зная, что иначе холодная война 2.0 неизбежна. Он опирался на свой исторический метод, внутренне породненный с опытом тюрем и лагерей. Опытом великих русских неудачников Гефтер сверял историю страны -неудачницы.

Я не даю здесь определение слабости. Кто бы стал в девяностые годы уточнять слабость всего, что встречал вокруг? Слабая власть, слабые, сбившиеся в банды люди, слабая Россия - в какой момент это водянистое имя стало оттеснять другие? Вспоминая восхождение слабости, я шаг за шагом прихожу к 1991 году, когда в ночь на 23 августа я воочию видел Слабость масс. Народ, собравшийся к зданию Лубянки с целью ее занять, мирно разошелся по домам, удовлетворенный тем, как пригнанный мэрией строительный кран свергает куклу Дзержинского. В истории революций нечасты такие дешевые размены: находясь в полушаге от взятия власти, суверен обменял ее на сто тонн никчемного бронзового лома.

Я не раз тщетно приступал к предмету мышления Михаила Яковлевича, пока не догадался, что для этого придется вникнуть в мысли и мотивы ближайшего мне свидетеля - Глеба Павловского. Не меня, а того, что жил близ Гефтера тридцать лет тому назад, далекого мне человека. Гефтер мыслил, беседуя. Вслушиваясь в Гефтера, тогдашний я что-то схватывал - но еще больше упускал, искажал и терял из виду. В «Слабых» я заглядываю в мозг учителя через «себя-прибор» - единственное предоставленное мне слуховое окно. Надеюсь, читатель простит эту дерзость.

Я не скрывал ученичества у Гефтера - автора большинства моих идей. Но всегда утаивал детали, болезненные для меня. Пора признаться в вещах, о которых я говорить не хотел: перетекая ко мне, мысль Гефтера менялась и иногда подменялась. Пора рассказать о том, что я прятал.

Глеб Павловский - Слабые - Заговор альтернативы

М.: Век XX и мир, 2021. - 512 с.

ISBN 978-5-6043661-1-0

Глеб Павловский - Слабые. Заговор альтернативы - Содержание

От составителя

Иван Крастев. Очень русская книга

Константин Гаазе. Наследие отстающих - оружие опережающих

Глеб Павловский. Гефтер и Слабые. Альтернатива в истории и в действии

Предуведомление. Автор как прибор

1. Дешифруя пророчества историка

2. Катастрофа выхода из холодной войны

3. Альтернатива и слабый герой

4. Мир миров - восстание Гефтера

Михаил Гефтер. Апология Человека Слабого

Из бесед с Гефтером при работе над тюремными бухаринскими бумагами

1. «Я иду в наихудшее место»

2. «Вполне представляю себя на Лубянке»

3. «Дурацкая идея - напишу Ельцину письмо!»

4. «Идентичность перед расстрелом»

5. «Человек Слабый сближен с Голгофой»

6. «Сегодня коммунист гол, как король Лир»

7. «О чем я жалею в Сталине?»

8. «Абсурд сотворяет Мир»

9. «Память раба смеет сопротивляться»

10. «Гегель поощрял Ленина на избыточность действий»

11. «Сталина нет, а сталиноподобный мозг всемогущ»

12. «Вы-то какой эксперимент над страной ставите?»

13. «В терминах тов. Сталина, в России сегодня идет “революция сверху”»

14. «Ты о центре силы подумай, в порядке наших мозговых игр»

15. «Державность - ресурс правой альтернативы»

16. «Будем откровенны - по сей день оправдано государство»

17. «В отличие от Германии, в СССР не нашлось тираноубийцы»

18. «Мы народ наследников падших»

19. «Моя идея - альтернатива как философия истории»

20. «Либерализм XX века ассимилировал сопротивление коммунизма»

Лубянские транскрипты. Приложение