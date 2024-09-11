Павловский Алексей - Живопись Палатинской капеллы в Палермо

В 1884 г. пенсионеры Императорской Академии Художеств, Александр Никанорович Померанцев и Феодор Иванович Чагин сообща приступили к исполнению в чертежах подробных снимков внутренности Палатинской капеллы в Палермо. Около двух лет употребили они на тщательное вымеривание малейших деталей внутренней отделки, было-ли то иконографическое изображение, орнамент или архитектурная подробность, и нанесение этих подробностей на бумагу в самом точном пропорциональном сокращении, поставив себе задачей ни на иоту не уклоняться от добытых измерением указаний. Прежде чем нанести на чертежи изображения потолка, они самым добросовестным образом сняли их чрез кальку и таких снимков сделали до 164.

Благодаря такому удивительно добросовестному отношению к делу воспроизведения древнего памятника, делу, требовавшему не только терпения, но и редкого проникновения сознанием важности точного воспроизведения без малейших отклонений от оригинала, в подробнейших чертежах А. Н. Померанцева и Ф. И. Чагина внутренняя роспись Палатинской капеллы представляется в таком виде, что по ним возможно полное изучение этого единственного в своем роде памятника живописи XII в. не только со стороны его иконографического содержания, но и со стороны стиля, чего по крайней мере для византийского искусства до сих пор не допускало ни одно воспроизведение его памятников. В виду подобных достоинств, работы названных художников по единогласному решению совета профессоров архитектуры были приобретены Императорскою Академиею Художеств для ее архитектурных классов. Эти чертежи: 2 поперечных и северный продольный разрез работы Ф. И. Чагина и южный продольный разрез, часть потолка среднего нефа и план с разделкою пола в мозаиках работы А. Н. Померанцева имеют не только художественный, но также и археологический интерес, особенно для нас, русских, так как иконографические композиции этой капеллы представляют тот момент в развитии византийского искусства, в котором последнее перешло к нам, в Россию.

Мысль об издании этих чертежей возникла еще в 1888 году, когда они были помещены на академической выставке, и весною 1889 года решено уже было их исполнение фототипией в 40 больших таблицах отдельного атласа, но судьба не благоприятствовала этому изданию; только в январе 1890 года, благодаря просвещенному участию г. Вице-Президента Академии, графа А. А. Бобринского и г. Конференц-Секретаря Академии графа И. И. Толстого, состоялось решение издать наиболее интересные части этих чертежей в цинкографических клише в виде иллюстраций к составленному мною тексту.

Павловский Алексей - Живопись Палатинской капеллы в Палермо

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 252 с.

ISBN 978-5-534-15592-1

Павловский Алексей - Живопись Палатинской капеллы в Палермо - Оrпавпение

Введение