Мы не вправе забывать о том, что в мире идет тотальная война за изменение человеческого сознания. Всевозможными средствами массовой культуры навязывается превратное понимание жизни и духовной реальности. Мир делает все для того, чтобы люди забыли, либо так и не узнали о том, что они сотворены Богом не для своей, а для Его славы.

Даже в христианской периодике и литературе много фарисейства, которое осуждал Христос. Нам предлагают не то, что есть на самом деле, а то, что должно быть. Окружающему миру в большей степени предлагается социальное значение христианства, а не преображающая действительность Божественная сила. Если мы не научимся говорить правду с любовью, если не будем извлекать уроки из своих и чужих ошибок, то не научимся жить по истине — Слову Божьему.

Наша реальность — это повседневная борьба со злом и грехом. Господь Иисус Христос учит нас, как вести ее практически. Христианину нельзя спрятаться в окопе и благоденствовать до встречи с Господом в небесах. Не для этого нас избрал Господь.

Слово Божье — руководство для нашей жизни. В связи с событиями последнего времени, движимые нездоровым любопытством, многие пытаются снять вуаль с будущего. Но мало кто соглашается снять ее с настоящего. Однако, не делая этого, мы лишаем себя уверенности в будущем с Господом.

К сожалению, в практической жизни большинство из нас не являются примерными учениками Христа и поэтому часто терпят поражение. Очень немногие христиане полностью соглашаются с Божьей волей для своей жизни. Поэтому, дабы смирить нашу гордыню, Творец допускает нам побывать в рабстве своей плоти, а фактически дьявола. Думая и поступая по принципу: “Я так хочу”, мы не даем возможности Иисусу Христу быть Господином нашей жизни и попадаем в зону противника, который старается прельстить если возможно и избранных.

В книге два параллельных плана — художественный и догматический. Ведущий план — художественный. Догматический план отражает Божьи истины в приложении к действиям главных героев — христиан, считающих, что они любят Бога. Однако, необходимо помнить, что в жизни действуют только те библейские истины, которые практически достигают сердца. Поэтому, чтобы постигать полноту христианской жизни, необходимо иметь мужество посмотреть в глубину своего сердца и решиться на изменения. Основанием для такого решения может стать осознание неспособности самостоятельно изменить себя. Это ведет нас к покаянию и обращению к Богу за помощью. Только Он, наш Создатель, способен помочь в очищении человеческого сердца — источника зла (Иер. 17:9-10). Он делает это при нашем согласии и активном участии, наполняя его Своей жертвенной любовью. Но, чтобы получить небесное, необходимо расстаться с земным. Чтобы быть настоящим христианином, нужно не только верить в Бога, но и жить по этой вере. Поэтому необходимо осознать, что Бог ведет нас наилучшим путем (Рим. 8:28).

Книга написана на основе реальных событий и предназначена в первую очередь для христианской молодежи. В ней подняты вопросы, касающиеся поведения молодых людей в пору свиданий и влюбленности. Как вести себя во время этой “болезни”? Как отличить влюбленность от настоящей любви? Чем отличается похоть плоти от настоящих чувств? Предлагается духовно-психологическое осмысление поведения главных героев. Эта реальная история отнюдь не является примером для подражания. Вы можете думать и поступать иначе. Но эти люди поступали именно так. В ней указан выход для тех, кто уже споткнулся. И я также надеюсь, что она послужит предупреждением для многих неопытных искателей истины.

Петр Павлюк – Крест и роза – Повесть

Новосибирск: Посох, 2002. — 348 с.

ISBN 5-93958-015-7

Петр Павлюк – Крест и роза – Содержание

Благодарности

Предисловие

В ТЮРЬМЕ. Покаяние и крещение

НОВАЯ ЖИЗНЬ. Возрождение

НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА. Божья любовь

ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Посвящение

РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ. Обольщение разума

СОБЛАЗН. Освобождение разума

ПАДЕНИЕ. Крест

ДУХОВНЫЙ ОБМАН. Сораспятие

ОТВЕРЖЕНИЕ. Жизнь в Боге

РАСКАЯНИЕ. Духовная помощь

Послесловие

Ступени освобождения