Павлюк - Тайная архитектура

Книга «Тайная архитектура. Масонство: мифы и реальность», изданная под эгидой Христианского гуманитарно-экономического университета (Одесса, 2010), представляет собой одно из самых подробных исследований этой темы в современной русскоязычной христианской литературе. В этом труде Петр Аркадьевич Павлюк проводит детальный критический анализ масонства, основываясь на значительном объеме исторических документов и масонских первоисточников.

Автор последовательно раскрывает структуру книги, разделяя ее на исторический, философский и духовный блоки:

Историческая реальность: Павлюк прослеживает путь масонства от средневековых строительных артелей до современных лож. Он отделяет реальные исторические факты от многочисленных мифов и «теорий заговора», которыми окутана эта тема, показывая, как формировалась внутренняя иерархия и ритуалистика ордена. Архитектура мировоззрения: В книге детально разбирается масонская концепция «Великого Строителя Вселенной». Автор доказывает, что этот образ является деистическим и универсалистским, намеренно лишенным уникальных черт библейского Бога-Личности. Духовная несовместимость: Основной акцент сделан на богословском противоречии. Павлюк объясняет, почему христианство и масонство не могут сосуществовать в жизни одного человека. Он указывает, что масонство ставит человеческий разум и ритуал выше Божьего откровения, а идею «самосовершенствования ради спасения» — выше искупительной жертвы Иисуса Христа.

Издание объемом 344 страницы содержит богатый справочный аппарат и анализ символики, что делает его ценным пособием для студентов теологических факультетов и всех, кто интересуется вопросами апологетики. Автор призывает к духовному бодрствованию, подчеркивая, что за внешней эстетикой «тайной архитектуры» скрывается фундамент, чуждый евангельскому учению.

Павлюк П. А. - Тайная архитектура - Масонство: мифы и реальность

Одесса: ХГЭУ, 2010. - 344 с.

ISBN 978-966-8043-46-8

Павлюк П. А. - Тайная архитектура – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСОНСТВА

Истоки

Тамплиеры

Розенкрейцеры

Иллюминаты

ИДЕОЛОГИЯ МАСОНОВ

Внутренняя структура масонства

Масонские мистерии

Масонская символика

Масонство и антихристианские идеи

Какие идеи поддерживает масонство?

Масонство, оккультизм и теософия

Отношение масонства к социализму и коммунизму

Демократия и масонство

Масонская тактика борьбы за власть

ИНИЦИАТОРЫ РЕВОЛЮЦИЙ

МАСОНСКАЯ АМЕРИКА

Финансирование Нового мирового порядка

«Правило Паттерсона» в Америке

ФРС - наука делать деньги из ничего

ФРС выходит на мировую арену

МАСОНСКАЯ УКРАИНА

МАСОНЫ - СЛУЖИТЕЛИ АНТИХРИСТА

Цель - разрушить христианскую Церковь

Манипуляции на почве гомосексуализма

Война в духовной сфере

Баптисты-гомосексуалисты

Глубокие оккультные корни

Роль масонства в мировом экуменическом движении

СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТОВ И РЕЛИГИЙ

Современные культы и масонство

Движение Нью Эйдж

Принципы Ныо Эйдж

История и причины возникновения

Причины популярности Ныо Эйдж

Оккультное направление Ныо Эйдж

Распространение оккультного направления Нью Эйдж

Гуманистическое направление Ныо Эйдж

Христианский ответ движению Нью Эйдж

ХРИСТИАНСТВО И МАСОНСТВО

Отношение христианской церкви к вольным каменщикам 260

Христианство и масонство: сравнение доктрин

ДУХОВНАЯ БОРЬБА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Масоны у истоков теории эволюции

Крестовый поход против разума

Роль семьи Дарвина

Раскрутка брэнда «Чарльз Дарвин»

Основание для манипуляций сознанием

Влияние пиар-технологий

Масонские идеи в украинской школе

Оккультизм на службе науки

Безотказная старушка-магия

Попытки зомбирования

Элементы сатанизма в школьной программе

Рухлядь с исторической свалки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ