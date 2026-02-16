Павлюк - Тайная архитектура - Масонство
Книга «Тайная архитектура. Масонство: мифы и реальность», изданная под эгидой Христианского гуманитарно-экономического университета (Одесса, 2010), представляет собой одно из самых подробных исследований этой темы в современной русскоязычной христианской литературе. В этом труде Петр Аркадьевич Павлюк проводит детальный критический анализ масонства, основываясь на значительном объеме исторических документов и масонских первоисточников.
Автор последовательно раскрывает структуру книги, разделяя ее на исторический, философский и духовный блоки:
Историческая реальность: Павлюк прослеживает путь масонства от средневековых строительных артелей до современных лож. Он отделяет реальные исторические факты от многочисленных мифов и «теорий заговора», которыми окутана эта тема, показывая, как формировалась внутренняя иерархия и ритуалистика ордена.
Архитектура мировоззрения: В книге детально разбирается масонская концепция «Великого Строителя Вселенной». Автор доказывает, что этот образ является деистическим и универсалистским, намеренно лишенным уникальных черт библейского Бога-Личности.
Духовная несовместимость: Основной акцент сделан на богословском противоречии. Павлюк объясняет, почему христианство и масонство не могут сосуществовать в жизни одного человека. Он указывает, что масонство ставит человеческий разум и ритуал выше Божьего откровения, а идею «самосовершенствования ради спасения» — выше искупительной жертвы Иисуса Христа.
Издание объемом 344 страницы содержит богатый справочный аппарат и анализ символики, что делает его ценным пособием для студентов теологических факультетов и всех, кто интересуется вопросами апологетики. Автор призывает к духовному бодрствованию, подчеркивая, что за внешней эстетикой «тайной архитектуры» скрывается фундамент, чуждый евангельскому учению.
Павлюк П. А. - Тайная архитектура - Масонство: мифы и реальность
Одесса: ХГЭУ, 2010. - 344 с.
ISBN 978-966-8043-46-8
Павлюк П. А. - Тайная архитектура – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСОНСТВА
Истоки
Тамплиеры
Розенкрейцеры
Иллюминаты
ИДЕОЛОГИЯ МАСОНОВ
Внутренняя структура масонства
Масонские мистерии
Масонская символика
Масонство и антихристианские идеи
Какие идеи поддерживает масонство?
Масонство, оккультизм и теософия
Отношение масонства к социализму и коммунизму
Демократия и масонство
Масонская тактика борьбы за власть
ИНИЦИАТОРЫ РЕВОЛЮЦИЙ
МАСОНСКАЯ АМЕРИКА
Финансирование Нового мирового порядка
«Правило Паттерсона» в Америке
ФРС - наука делать деньги из ничего
ФРС выходит на мировую арену
МАСОНСКАЯ УКРАИНА
МАСОНЫ - СЛУЖИТЕЛИ АНТИХРИСТА
Цель - разрушить христианскую Церковь
Манипуляции на почве гомосексуализма
Война в духовной сфере
Баптисты-гомосексуалисты
Глубокие оккультные корни
Роль масонства в мировом экуменическом движении
СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТОВ И РЕЛИГИЙ
Современные культы и масонство
Движение Нью Эйдж
Принципы Ныо Эйдж
История и причины возникновения
Причины популярности Ныо Эйдж
Оккультное направление Ныо Эйдж
Распространение оккультного направления Нью Эйдж
Гуманистическое направление Ныо Эйдж
Христианский ответ движению Нью Эйдж
ХРИСТИАНСТВО И МАСОНСТВО
Отношение христианской церкви к вольным каменщикам 260
Христианство и масонство: сравнение доктрин
ДУХОВНАЯ БОРЬБА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Масоны у истоков теории эволюции
Крестовый поход против разума
Роль семьи Дарвина
Раскрутка брэнда «Чарльз Дарвин»
Основание для манипуляций сознанием
Влияние пиар-технологий
Масонские идеи в украинской школе
Оккультизм на службе науки
Безотказная старушка-магия
Попытки зомбирования
Элементы сатанизма в школьной программе
Рухлядь с исторической свалки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Духовная помощь
Приложение 2. Антихристианская символика
Приложение 3. Тайные общества
Приложение 4. Словарь терминов
