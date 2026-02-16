Павлюк - Тайная архитектура

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга «Тайная архитектура. Масонство: мифы и реальность», изданная под эгидой Христианского гуманитарно-экономического университета (Одесса, 2010), представляет собой одно из самых подробных исследований этой темы в современной русскоязычной христианской литературе. В этом труде Петр Аркадьевич Павлюк проводит детальный критический анализ масонства, основываясь на значительном объеме исторических документов и масонских первоисточников.

Автор последовательно раскрывает структуру книги, разделяя ее на исторический, философский и духовный блоки:

  1. Историческая реальность: Павлюк прослеживает путь масонства от средневековых строительных артелей до современных лож. Он отделяет реальные исторические факты от многочисленных мифов и «теорий заговора», которыми окутана эта тема, показывая, как формировалась внутренняя иерархия и ритуалистика ордена.

  2. Архитектура мировоззрения: В книге детально разбирается масонская концепция «Великого Строителя Вселенной». Автор доказывает, что этот образ является деистическим и универсалистским, намеренно лишенным уникальных черт библейского Бога-Личности.

  3. Духовная несовместимость: Основной акцент сделан на богословском противоречии. Павлюк объясняет, почему христианство и масонство не могут сосуществовать в жизни одного человека. Он указывает, что масонство ставит человеческий разум и ритуал выше Божьего откровения, а идею «самосовершенствования ради спасения» — выше искупительной жертвы Иисуса Христа.

Издание объемом 344 страницы содержит богатый справочный аппарат и анализ символики, что делает его ценным пособием для студентов теологических факультетов и всех, кто интересуется вопросами апологетики. Автор призывает к духовному бодрствованию, подчеркивая, что за внешней эстетикой «тайной архитектуры» скрывается фундамент, чуждый евангельскому учению.

Павлюк П. А. - Тайная архитектура - Масонство: мифы и реальность

Одесса: ХГЭУ, 2010. - 344 с.

ISBN 978-966-8043-46-8

Павлюк П. А. - Тайная архитектура – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСОНСТВА

  • Истоки

  • Тамплиеры

  • Розенкрейцеры

  • Иллюминаты

ИДЕОЛОГИЯ МАСОНОВ

  • Внутренняя структура масонства

  • Масонские мистерии

  • Масонская символика

  • Масонство и антихристианские идеи

  • Какие идеи поддерживает масонство?

  • Масонство, оккультизм и теософия

  • Отношение масонства к социализму и коммунизму

  • Демократия и масонство

  • Масонская тактика борьбы за власть

ИНИЦИАТОРЫ РЕВОЛЮЦИЙ

МАСОНСКАЯ АМЕРИКА

  • Финансирование Нового мирового порядка

  • «Правило Паттерсона» в Америке

  • ФРС - наука делать деньги из ничего

  • ФРС выходит на мировую арену

  • МАСОНСКАЯ УКРАИНА

  • МАСОНЫ - СЛУЖИТЕЛИ АНТИХРИСТА

  • Цель - разрушить христианскую Церковь

  • Манипуляции на почве гомосексуализма

  • Война в духовной сфере

  • Баптисты-гомосексуалисты

  • Глубокие оккультные корни

  • Роль масонства в мировом экуменическом движении

СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТОВ И РЕЛИГИЙ

  • Современные культы и масонство

  • Движение Нью Эйдж

  • Принципы Ныо Эйдж

  • История и причины возникновения

  • Причины популярности Ныо Эйдж

  • Оккультное направление Ныо Эйдж

  • Распространение оккультного направления Нью Эйдж

  • Гуманистическое направление Ныо Эйдж

  • Христианский ответ движению Нью Эйдж

ХРИСТИАНСТВО И МАСОНСТВО

  • Отношение христианской церкви к вольным каменщикам 260

  • Христианство и масонство: сравнение доктрин

ДУХОВНАЯ БОРЬБА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  • Масоны у истоков теории эволюции

  • Крестовый поход против разума

  • Роль семьи Дарвина

  • Раскрутка брэнда «Чарльз Дарвин»

  • Основание для манипуляций сознанием

  • Влияние пиар-технологий

  • Масонские идеи в украинской школе

  • Оккультизм на службе науки

  • Безотказная старушка-магия

  • Попытки зомбирования

  • Элементы сатанизма в школьной программе

  • Рухлядь с исторической свалки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Духовная помощь

  • Приложение 2. Антихристианская символика

  • Приложение 3. Тайные общества

  • Приложение 4. Словарь терминов

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

