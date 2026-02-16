Павлюк - Віра та марновірство

«Віра та марновірство» Петра Павлюка — це аналітична та духовно-повчальна праця, у якій автор проводить чітку межу між справжнім християнським упованням та різноманітними формами релігійних сурогатів. Головна мета книги — допомогти читачеві очистити свій духовний досвід від нашарувань язичництва, магічного мислення та людських традицій, які часто маскуються під благочестя, але насправді позбавляють віру її сили.

Автор детально розбирає психологічні та духовні корені марновірства, пояснюючи, що воно зазвичай ґрунтується на страху перед невідомим та бажанні маніпулювати духовною реальністю за допомогою певних дій чи предметів. На противагу цьому, Петро Павлюк розкриває природу біблійної віри як свідомої довіри живому Богові, що базується на Його Слові та характері. Книга зачіпає такі гострі теми, як віра в прикмети, надмірне захоплення ритуальною стороною релігії та пошук «особливих» знаків там, де Бог закликає до простого послуху.

Ця праця є своєрідним «духовним фільтром», який закликає до тверезості розуму та чистоти серця. Павлюк наголошує, що марновірство тримає людину в рабстві обставин, тоді як істинна віра дарує свободу та впевненість у Божому провидінні. Книга буде корисною для кожного, хто прагне вибудувати здорові стосунки з Творцем, вільні від страху та оманливих людських вигадок.

Київ, 1998. – 119 с.

