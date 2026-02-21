Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пайлс - Реформафобия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга «Реформафобия» пресвитера Дэвида Пайлса представляет собой острую полемическую работу, написанную в защиту традиционного кальвинизма. Автор исследует причины, по которым современное христианское общество зачастую испытывает страх или резкое неприятие доктрин Реформации, особенно тех, что касаются суверенитета Бога и безусловного предопределения. Пайлс утверждает, что «реформафобия» проистекает не из недостатка библейских доказательств, а из глубоко укоренившегося в человеке желания сохранять автономию и веру в собственную способность влиять на свое спасение.

В своем труде автор последовательно разбирает типичные возражения против реформатского богословия, показывая, что попытки «смягчить» Евангелие ради человеческого комфорта приводят к искажению библейского образа Бога. Пайлс подчеркивает, что доктрины благодати не должны пугать верующего; напротив, именно осознание того, что спасение полностью находится в руках Всемогущего Бога, дает истинный покой и непоколебимую уверенность. Книга призывает читателей отбросить предубеждения и заново открыть для себя величие Бога, Который правит историей и спасает Свой народ согласно Своему благому изволению.

Пресвитер Дэвид Пайлс – Реформафобия

Перевод с английского: Роман Туренко. – Иркутск: ООО Оперативная типография “На Чехова”, 2015. - Pearl, Mississippi, Grace Primitive Baptist Church. – 106 с.

Пресвитер Дэвид Пайлс – Реформафобия – Содержание

  • Вступление

  • Предопределение

  • Извечные постановления Божии

  • Знание и предузнание Божье

  • Практическая значимость постановлений Божьих

  • Избрание

  • Всевластие Божье

  • Библейское основание избрания

  • Роль человеческого выбора в спасении

  • Отвержение

  • Ограниченное искупление

  • В опровержение фуллеризма (четырёхпунктного кальвинизма)

  • Анализ притчи о брачном пире

  • Анализ текста Откровения 22:17

  • Анализ текста Иоанна 3:16, Первое Иоанна 2:2 и т.д

  • Сохранение в спасении

  • Неопосредованное возрождение

  • Заключение

Views 64
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

