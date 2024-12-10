Пайпер Джон - Благая весть о великой радости

Адвент — это время, когда мы прославляем Иисуса Христа. По крайней мере, такова позиция служения «Жаждущие Бога».

Адвент — это время, когда мы находимся в состоянии терпеливого ожидания и радостного предвкушения, время, когда мы испытываем собственные сердца. Это время, когда многие церкви, христианские семьи и отдельные последователи Христа отмечают события рождественского календаря.

В Библии нет повеления соблюдать Адвент. В ходе истории Церкви сложилась традиция таким образом готовиться к празднику Рождества. И хотя это необязательно, для многих из нас Адвент — практика, которая способствует духовному росту, а также приносит радость и благодать. Название происходит от латинского adventus, что значит «пришествие». Каждый год в декабре верующие вспоминают главным образом первое пришествие Христа две тысячи лет назад. Но вместе с тем мы также думаем и о грядущем втором пришествии Христа, о чем ясно говорится в словах известного рождественского гимна:

Чтоб грех не ослеплял народ,

Чтоб терны не росли,

Он жизнь дает, снимает гнет

Во всех концах земли1.

Адвент начинается в четвертое воскресенье до Рождества и завершается в канун Рождества. В зависимости от того, на какое число выпадает воскресенье, самая ранняя дата начала Адвента — 27 ноября, а самая поздняя — 3 декабря. Для сравнения: Великий пост (время подготовки к Пасхе) длится сорок дней и охватывает шесть воскресений, а Адвент длится от 22 до 29 дней.

Христиане по всему миру празднуют Адвент по-разному, что выражается в различных обрядах. Кто-то зажигает свечи. Кто-то поет песни. Кто-то готовит особые угощения. Кто-то дарит подарки другим. Кто-то вешает праздничные венки. А многие из нас делают все это вместе. За прошедшие века мы придумали немало хороших способов сделать празднование Христова пришествия более долгим, не ограничиваясь непосредственно праздничным днем — 25 декабря. Воплощение Божьего Сына «ради нас и ради нашего спасения», как говорится в древнем символе веры, — это настолько важное событие, что оно заслуживает более одного дня празднования. Кроме того, это событие мы будем праздновать всю вечность.

Пайпер, Джон - Благая весть о великой радости – 25 размышлений из Библии на каждый день Адвента

Пер. с англ. — Самара: Церковь «Благая весть», 2021. - 144 с.

ISBN (рус.): 978-5-7454-1690-3

ISBN (англ.): 978-1-4335-7323-1

Пайпер, Джон - Благая весть о великой радости – Содержание

Предисловие

Введение Чего желает Христос в это Рождество?

День 1 Приготовьте путь (Лк. 1:16-17)

День 2 Великий Бог Марии (Лк. 1:46-55)

День 3 Долгожданное посещение (Лк. 1:68-71)

День 4 Ради незначимых Божьих людей (Лк. 2:1-5)

День 5 Нет иного пути кроме Голгофы (Лк. 2:6—7)

День 6 На земле мир людям, к которым Бог благоволит! (Лк. 2:12-14)

День 7 Мессия для волхвов (Мф. 2:1-2)

День 8 Сверхъестественная Вифлеемская звезда (Мф. 2:2)

День 9 Две формы противостояния Христу (Мф. 2:3)

День 10 Золото, ладан и смирна (Мф. 2:10-11)

День 11 Зачем приходил Христос (Евр. 2:14—15)

День 12 Замещение теней (Евр. 8:1-2)

День 13 Наступила окончательная реальность (Евр. 8:1-2, 5)

День 14 Преображенная жизнь Божьего народа (Евр. 8:6)

День 15 Жизнь и смерть на Рождество (Ин. 10:10)

День 16 Самая успешная неудача в Божьем замысле (Фил. 2:9-11)

День 17 Величайшее спасение, которое только можно представить (Иер. 31:31)

День 18 Рождественская модель миссионерства (Ин. 17:18)

День 19 Рождество приносит свободу (Евр. 2:14-15)

День 20 Рождественская солидарность (1 Ин. 3:8)

День 21 Рождение Ветхого днями (Ин. 18:37)

День 22 Дабы вы уверовали (Ин. 20:30-31)

День 23 Неописуемый Божий дар (Рим. 5:10-11)

День 24 Две цели Рождества (1 Ин. 3:7-8)

День 25 Три рождественских подарка (1 Ин. 2:1-2; 3:7-8)

Заключение Мой любимый рождественский отрывок

Приложение

Ветхозаветные тени и пришествие Христа

Примечания

Указатель мест Писания