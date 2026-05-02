Пайпер Джон - Грядущая благодать

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology

Книга Джона Пайпера «Грядущая благодать», опубликованная в Самаре издательством «Благая Весть» в 2026 году, представляет собой глубокое богословское исследование жизни по вере в Божьи обетования. Автор посвятил этот труд своей матери, погибшей в 1974 году, чье наставление доверять Господу на основании Притчей 3:5-6 стало для него фундаментом понимания благодати как будущей перспективы.

Центральный тезис работы заключается в том, что Бог больше всего прославляется в нас, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в Нем. Пайпер выделяет две главные цели своего труда:

  1. Похвала славы Божьей благодати: научить читателя ценить Бога превыше всего, так как подлинное восхваление невозможно без высокой оценки объекта.

  2. Освобождение от власти греха: автор утверждает, что грех побеждается не чувством долга, а более сильным желанием — удовлетворением в грядущей благодати, которое противостоит обещаниям греховного счастья.

Джон Пайпер - Грядущая благодать

Самара: Благая Весть, 2026. — 432 с.
ISBN 978-5-7454-2005-4

Джон Пайпер - Грядущая благодать - Содержание

  • Предисловие

  • ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Как и почему была написана эта книга

  • ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Обращение к богословам

РАЗДЕЛ I. ПРОТИВНИК ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ПЕРВАЯ ГЛАВА: Этика должника: нужно ли нам стараться отплатить Богу?

  • ВТОРАЯ ГЛАВА: Когда благодарность дает сбой

  • ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и беспокойство

РАЗДЕЛ II. СВОБОДА В ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

  • ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вся оставшаяся жизнь есть грядущая благодать

  • ПЯТАЯ ГЛАВА: Самое свободное Божье деяние

  • ШЕСТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и гордыня

РАЗДЕЛ III. ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРОШЛОЙ БЛАГОДАТИ

  • СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Оглядываясь назад ради будущего

  • ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Безукоризненная небесная логика

  • ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Основа драгоценного обетования

  • ДЕСЯТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и неуместный стыд

РАЗДЕЛ IV. ДЕЛА ВЕРЫ

  • ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА: Роман с Божьим законом

  • ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА: «Вложу закон Мой во внутренность их»

  • ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и нетерпение

РАЗДЕЛ V. ПРИРОДА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что хранит славу суверенной Божьей благодати

  • ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вкус духовной красоты

  • ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Удовлетворение всем, чем Бог стал для нас в Иисусе Христе

  • СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и алчность

РАЗДЕЛ VI. НЕЗАСЛУЖЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГРЯДУЩАЯ БЛАГОДАТЬ

  • ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Как верить обещаниям, в которых есть условия

  • ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Сколько всего условий?

  • ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что только вера может совершить

  • ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать в борьбе с горечью и обидой

РАЗДЕЛ VII. ОСВЯЩАЮЩАЯ СИЛА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА: Выковывая любовь на фабрике желаний

  • ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Любить служение больше жизни

  • ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вера в будущую благодать против уныния

РАЗДЕЛ VIII. БОРЬБА С ОТСУТСТВИЕМ ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА: Это так просто, как выпустить из руки орех

  • ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА: Грех хуже сатаны

  • ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать против похоти

РАЗДЕЛ IX. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

  • ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в страданиях

  • ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в смерти

  • ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА: Перерождение мира

РАЗДЕЛ X. ЖАЖДАТЬ БОГА И ЖИТЬ ПО ВЕРЕ

  • ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА: Чем я обязан Джонатану Эдвардсу

