Пайпер Джон - Грядущая благодать

Книга Джона Пайпера «Грядущая благодать», опубликованная в Самаре издательством «Благая Весть» в 2026 году, представляет собой глубокое богословское исследование жизни по вере в Божьи обетования. Автор посвятил этот труд своей матери, погибшей в 1974 году, чье наставление доверять Господу на основании Притчей 3:5-6 стало для него фундаментом понимания благодати как будущей перспективы.

Центральный тезис работы заключается в том, что Бог больше всего прославляется в нас, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в Нем. Пайпер выделяет две главные цели своего труда:

Похвала славы Божьей благодати: научить читателя ценить Бога превыше всего, так как подлинное восхваление невозможно без высокой оценки объекта. Освобождение от власти греха: автор утверждает, что грех побеждается не чувством долга, а более сильным желанием — удовлетворением в грядущей благодати, которое противостоит обещаниям греховного счастья.

Самара: Благая Весть, 2026. — 432 с.

ISBN 978-5-7454-2005-4

Джон Пайпер - Грядущая благодать - Содержание

Предисловие

ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Как и почему была написана эта книга

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Обращение к богословам

РАЗДЕЛ I. ПРОТИВНИК ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

ПЕРВАЯ ГЛАВА: Этика должника: нужно ли нам стараться отплатить Богу?

ВТОРАЯ ГЛАВА: Когда благодарность дает сбой

ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и беспокойство

РАЗДЕЛ II. СВОБОДА В ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вся оставшаяся жизнь есть грядущая благодать

ПЯТАЯ ГЛАВА: Самое свободное Божье деяние

ШЕСТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и гордыня

РАЗДЕЛ III. ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРОШЛОЙ БЛАГОДАТИ

СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Оглядываясь назад ради будущего

ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Безукоризненная небесная логика

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Основа драгоценного обетования

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и неуместный стыд

РАЗДЕЛ IV. ДЕЛА ВЕРЫ

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА: Роман с Божьим законом

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА: «Вложу закон Мой во внутренность их»

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и нетерпение

РАЗДЕЛ V. ПРИРОДА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что хранит славу суверенной Божьей благодати

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вкус духовной красоты

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Удовлетворение всем, чем Бог стал для нас в Иисусе Христе

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и алчность

РАЗДЕЛ VI. НЕЗАСЛУЖЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГРЯДУЩАЯ БЛАГОДАТЬ

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Как верить обещаниям, в которых есть условия

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Сколько всего условий?

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что только вера может совершить

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать в борьбе с горечью и обидой

РАЗДЕЛ VII. ОСВЯЩАЮЩАЯ СИЛА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА: Выковывая любовь на фабрике желаний

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Любить служение больше жизни

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вера в будущую благодать против уныния

РАЗДЕЛ VIII. БОРЬБА С ОТСУТСТВИЕМ ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА: Это так просто, как выпустить из руки орех

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА: Грех хуже сатаны

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать против похоти

РАЗДЕЛ IX. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в страданиях

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в смерти

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА: Перерождение мира

РАЗДЕЛ X. ЖАЖДАТЬ БОГА И ЖИТЬ ПО ВЕРЕ