Пайпер Джон - Грядущая благодать
Книга Джона Пайпера «Грядущая благодать», опубликованная в Самаре издательством «Благая Весть» в 2026 году, представляет собой глубокое богословское исследование жизни по вере в Божьи обетования. Автор посвятил этот труд своей матери, погибшей в 1974 году, чье наставление доверять Господу на основании Притчей 3:5-6 стало для него фундаментом понимания благодати как будущей перспективы.
Центральный тезис работы заключается в том, что Бог больше всего прославляется в нас, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в Нем. Пайпер выделяет две главные цели своего труда:
Похвала славы Божьей благодати: научить читателя ценить Бога превыше всего, так как подлинное восхваление невозможно без высокой оценки объекта.
Освобождение от власти греха: автор утверждает, что грех побеждается не чувством долга, а более сильным желанием — удовлетворением в грядущей благодати, которое противостоит обещаниям греховного счастья.
Самара: Благая Весть, 2026. — 432 с.
ISBN 978-5-7454-2005-4
Джон Пайпер - Грядущая благодать - Содержание
Предисловие
ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Как и почему была написана эта книга
ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: Обращение к богословам
РАЗДЕЛ I. ПРОТИВНИК ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ПЕРВАЯ ГЛАВА: Этика должника: нужно ли нам стараться отплатить Богу?
ВТОРАЯ ГЛАВА: Когда благодарность дает сбой
ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и беспокойство
РАЗДЕЛ II. СВОБОДА В ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вся оставшаяся жизнь есть грядущая благодать
ПЯТАЯ ГЛАВА: Самое свободное Божье деяние
ШЕСТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и гордыня
РАЗДЕЛ III. ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРОШЛОЙ БЛАГОДАТИ
СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Оглядываясь назад ради будущего
ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Безукоризненная небесная логика
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Основа драгоценного обетования
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и неуместный стыд
РАЗДЕЛ IV. ДЕЛА ВЕРЫ
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА: Роман с Божьим законом
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА: «Вложу закон Мой во внутренность их»
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и нетерпение
РАЗДЕЛ V. ПРИРОДА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что хранит славу суверенной Божьей благодати
ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вкус духовной красоты
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Удовлетворение всем, чем Бог стал для нас в Иисусе Христе
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать и алчность
РАЗДЕЛ VI. НЕЗАСЛУЖЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГРЯДУЩАЯ БЛАГОДАТЬ
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Как верить обещаниям, в которых есть условия
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА: Сколько всего условий?
ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА: Что только вера может совершить
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать в борьбе с горечью и обидой
РАЗДЕЛ VII. ОСВЯЩАЮЩАЯ СИЛА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА: Выковывая любовь на фабрике желаний
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Любить служение больше жизни
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА: Вера в будущую благодать против уныния
РАЗДЕЛ VIII. БОРЬБА С ОТСУТСТВИЕМ ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА: Это так просто, как выпустить из руки орех
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА: Грех хуже сатаны
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА: Вера в грядущую благодать против похоти
РАЗДЕЛ IX. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в страданиях
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: Грядущая благодать в смерти
ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА: Перерождение мира
РАЗДЕЛ X. ЖАЖДАТЬ БОГА И ЖИТЬ ПО ВЕРЕ
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА: Чем я обязан Джонатану Эдвардсу
