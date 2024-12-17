Пайпер Джон - Зло тріумфує та програє

Ісус Христос, Який був на початку з Богом і був Богом (Івана 1:1), сотворив всесвіт. Він учинив це як рівний Богові Отцеві та як Його представник. «Усе через Нього постало» (Івана 1:3; 1 Коринтян 8:6; Євреїв 1:2). І Він учинив це, щоб явити Свою славу: «У Ньому створене все… і для Нього» (Колосян 1:16). У Ньому і для Нього. Усе було сотворене Христом і для Христа. Син Божий, що став людиною, – Богочоловік, Ісус з Назарету – у досконалій згоді зі Своїм Отцем сотворив всесвіт, щоб явити всю повноту Своєї слави.

Ба більше – зі Своєю абсолютною владою Він утримує все у непорушній цілісності. «Він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом Своєї сили» (Євреїв 1:3). Як ця величезна сила, що здатна сотворити й підтримувати всесвіт, діє, аби явити славу Христа – це величезне питання нашого часу; втім, взагалі усіх часів.

Найбільший вияв Христової слави

Кульмінацією Христової слави є слава Його благодаті, коли Він повівся з людьми нескінченно краще, ніж вони на це заслужили, віддавши Себе заради вічної радості найгірших з грішників, що приймуть Його як свій найцінніший Скарб. І кульмінацією цієї благодаті стало вбивство Богочоловіка на околиці Єрусалиму приблизно 33-го року нашої ери. Смерть Ісуса Христа була вбивством. Це найкричущіший гріх з учинених будь-коли.

У визначальний момент людської історії найгірший гріх, що був учинений будь-коли, слугував найбільшому прояву слави Христа та отриманню дару Божої благодаті, здатної перемогти будь-який гріх. Бог не просто здолав зло на хресті – Він змусив зло служити подоланню зла. Він змусив зло вчинити самогубство через скоєння ним найгіршого злодіяння.

Злом є все, що протистоїть найповнішому вияву Христової слави. У цьому полягає його суть. У смерті Христа сили темряви доклали найбільших зусиль, аби знищити славу Сина Божого. Це була кульмінація зла. Але натомість виявилося, що вони лише підтвердили стародавнє пророцтво та зіграли роль, яку призначив їм Бог. І саме скаравши Христа на смерть, вони явили світові Його славу – ту саму, яку так прагнули знищити. Кульмінація зла призвела до кульмінації Христової слави. Слави благодаті.

Джон Пайпер - Зло тріумфує та програє - Як встояти у випробуваннях останніх часів

Пер. з англ. Остап Гладкий – К.: Єфетов О.В., 2023. – 136 с.

ISBN 978-966-8795-66-4

Джон Пайпер - Зло тріумфує та програє – Зміст

Вступ. Життя в мінливі часи. Коли зранене серце потребує залізного лому

1 Бог – владика над людським гріхом. Що стоїть за цією книгою

2 Христос панує над усіма ворожими силами. Усе створене для Нього

3 Падіння сатани та перемога Христа. Чому Бог дозволяє сатані жити?

4 Фатальний непослух Адама та переможний послух Христа. Як гріх Адама посприяв верховенству Христа

5 Гордість Вавилона і прославлення Христа. Як Божий суд веде до радісного визнання Христа

6 Проданий Йосиф і Син Божий. Як через рабство приходить спасіння

7 Гріховне походження Сина Давида. Як Богочоловік став Царем Царів

8 Юда Іскаріот, самогубство сатани та спасіння світу. Як Бог подолав гріх через гріх

Завершальна молитва

Подяка

Путівник для обговорення