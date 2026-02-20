Первую смерть от вируса зафиксировали в Китае 11 января 2020 года. Сегодня, когда я пишу, во всём мире сотни тысяч людей заразились и десятки тысяч умерли. Средства от этой болезни нет — пока.

К тому времени, как вы это прочитаете, вы будете знать гораздо больше, чем я, как все будет развиваться. Поэтому мне не нужно подробно писать, какие меры принимаются, чтобы замедлить распространение вируса или снизить причинённый экономический ущерб.

У меня есть побуждение писать, потому что подсчёт шансов — слишком хрупкое основание, чтобы на него полагаться. Три процента или десять? Молодой или пожилой? Слабое здоровье или безупречное? Деревня или город? В самоизоляции или дома с друзьями? Подсчёт шансов дает мало надежды. Это не то, на чём можно твёрдо стоять.

Но есть нечто лучшее. Есть место, на котором можно стоять твёрдо: Скала определённости, а не песок вероятностей.

Джон Пайпер - Коронавирус и Христос

Издательство Церковь «Благая весть», 2020. – 96 с.

ISBN 978-5-7454-1610-1 (рус.)

Джон Пайпер - Коронавирус и Христос - Содержание

Повод: коронавирус

Часть 1. Бог, Который царствует над коронавирусом

1. Придите к Скале

2. Твёрдое основание

3. Скала — праведная

4. Владычество над всем

5. Сладость Его владычества

Часть 2. Что Бог делает через коронавирус?

Предварительные размышления: видеть и указывать

6. Показывает нравственный ужас

7. Посылает конкретное Божественное наказание

8. Пробуждает нас для второго пришествия

9. Приводит нас в соответствие с бесконечной ценностью Христа

10. Даёт делать добро посреди опасности

11. Ослабление корней ради благовестия народам

Заключительная молитва

Указатель мест Писания

Дополнительные ресурсы