Пайпер - Мартин Лютер

В 1539 году, в толковании на Псалом 118 Лютер писал: «В этом псалме Давид постоянно говорит о своем желании говорить, размышлять, вникать, читать день и ночь, – но во что вникать, что читать, над чем размышлять? Ни над чем иным, как над Словом Божиим и Его Заповедями! Ибо Бог хочет дать вам Своего Духа исключительно через внешнее Слово» (см. сноску 4). Эта фраза имеет чрезвычайно важное значение, ибо «внешнее Слово» есть не что иное, как Книга. И спасающий, освящающий, просвещающий Дух Божий, говорит он, приходит к нам через это «внешнее Слово».

Лютер называет его «внешним», чтобы подчеркнуть, что оно имеет неизменный, объективный характер, то есть находится вне нас и потому является неизменным. И Оно есть Книга. Никакая церковная иерархия или фанатическое исступление не могут заменить его или изменять его. Оно есть «внешнее» по отношению к ним, как и Бог. Вы можете либо принять Его, либо отвергнуть, но вы не можете переиначить Его, сделать Его не таким, как Оно есть. Оно представляет собой Книгу с определенным набором букв, слов и предложений.

И Лютер провозглашал с неиссякаемой силой в 1545 году, за год до своей смерти, то же самое: «пусть всякий, кто желает услышать, что говорит Бог, читает Священное Писание» (см. сноску 5). Ранее он говорил в своих лекциях на книгу Бытия: «Сам Святой Дух и Бог, Создатель всего, является Автором этой Книги» (см. сноску 6). Одним из косвенных подтверждений понимания того факта, что Слово Божье приходит к нам в виде книги, является уже само название темы этой конференции: «Пастор и его учение», а не «Пастор и его интуиция», или «Пастор и его религиозная многогранность». Слово Божье, Которое спасает и освящает людей из поколения в поколение, сохраняется в Книге. И поэтому в основе всякого пасторского труда лежит труд над книгой. Назовите этот труд чтением, размышлением, медитацией, познанием, исследованием, экзегезисом или чем угодно еще, – все равно самая большая и главная часть нашей работы представляет собой скрупулезный труд по извлечению Божьего смысла из Книги и провозглашению его в силе Святого Духа.

Джон Пайпер - Мартин Лютер - Уроки извлечённые из его жизни и творчества

«IN LUMINE», 2008 г. - 65с.

Джон Пайпер - Мартин Лютер - Содержание