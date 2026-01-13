Пайпер - Не трать свою жизнь напрасно!

Мой отец был евангелистом. Впрочем, он занимается благовестием до сих пор — просто уже не бывает в поездках. Когда я был мальчишкой, мы с мамой и сестрами изредка путешествовали вместе с ним и слышали его проповеди. Меня всегда потрясали речи отца. Несмотря на предсказуемую шутку в начале проповеди, все послание поражало меня своей серьезностью. Когда поток библейских текстов подходил к своей кульминации — применению, что-то менялось во взгляде отца, а его губы едва заметно напрягались.

«Я ЖИЛ НАПРАСНО! Я ЖИЛ НАПРАСНО!»

О, как отец увещевал! Он старался донести предостережения Христа и Его нежные призывы до сердца каждого человека — детей, подростков, юношей и девушек, молодых, недавно вступивших в брак, людей среднего возраста и пожилых. В его проповедях было много историй для разных возрастов, которые рассказывали как о славных обращениях, так и об ужасающих отказах принять Христа, которые заканчивались трагичной смертью. Редко эти рассказы звучали без слез.

Для меня, мальчишки, одной из наиболее захватывающих иллюстраций отца была история о человеке, обратившемся в преклонных летах. Церковь молилась за него на протяжении нескольких десятилетий, но его сердце оставалось ожесточенным, в нем не было место раскаянию. Но однажды, когда мой отец проповедовал в той церкви, этот человек неожиданно решил прийти на богослужение. В конце собрания во время пения заключительного гимна он, ко всеобщему изумлению, подошел к отцу и взял его за руку. После собрания остальные прихожане неспешно расходились, а мой отец с этим пожилым человеком сидели на передней скамье и о чем-то беседовали. Бог открыл сердце этого старика для Благой вести Христа, спас его от греха и дал ему вечную жизнь. Но это не остановило его рыданий, слезы текли по его морщинистым щекам, а он все твердил — не могу передать, насколько меня поразило то, что и мой отец сам сквозь слезы повторял его слова — «Я жил напрасно! Я жил напрасно!»

Эта история зацепила меня больше, чем все рассказы о молодых людях, погибших в автокатастрофах, не приняв Христа, — рассказ о старике, безутешно рыдающем о напрасно прожитой жизни. Уже в те ранние годы Бог вложил в мое сердце желание и решимость не жить напрасно. Меня ужасала сама мысль о том, что, дожив до старости, я буду сквозь слезы говорить: «Я жил напрасно!»

Пайпер Д. - Не трать свою жизнь напрасно!

Пер. с англ. In Lumine Media. — Самара: Благая Весть, 2024. — 232 с.

ISBN: 978-5-7454-1866-2

Пайпер Д. - Не трать свою жизнь напрасно! – Содержание

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