Пайпер - Сверхъестественное чтение Библии

Второй том «Сверхъестественное чтение Библии» посвящён вопросу о том, как читать Библию и, в частности, как нам нужно читать, чтобы достичь её высшей цели — чтобы все народы земли слились в горячем поклонении Богу.

«Немногие книги следует рекомендовать как начинающим, так и зрелым читателям Библии, но сейчас перед вами именно одна из таких книг. Используя краткую и точную экспозицию библейских стихов, которые часто остаются без внимания, Джон Пайпер понятно объясняет, почему мы должны читать Библию, как действует Дух Божий во время чтения Библии, а также показывает важнейшие навыки и привычки постоянного чтения Библии. Я не представляю себе христианина, который, имея серьёзный настрой, не извлёк бы пользу из вдумчивого прочтения этой книги».

Д. А. Карсон, профессор-исследователь Нового Завета, член профессорско-преподавательского состава Евангельской богословской школы «Trinty», один из основателей «Евангельской коалиции».

Пайпер, Джон - Сверхъестественное чтение Библии: Как видеть Божью славу в Писании и наслаждаться ею

Джон Пайпер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2021. — 512 с.

ISBN 978-617-7662-21-0

Пайпер, Джон - Сверхъестественное чтение Библии: Как видеть Божью славу в Писании и наслаждаться ею - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1 Высшая цель чтения Библии

Введение в часть 1

1 Чтение Библии ради достижения высшей Божьей цели

2 Чтение Библии ради горячего поклонения

3 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 1

4 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 2

5 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 3

6 Чтение ради того, чтобы наслаждаться Его превосходством Часть 1

7 Чтение ради того, чтобы наслаждаться Его превосходством Часть 2

8 Чтение ради преображения Часть 1

9 Чтение ради преображения Часть 2

10 Чтение, приводящее к кульминации

ЧАСТЬ 2 Сверхъестественный процесс чтения Библии

Введение в часть 2

11 Необходимость и возможность сверхъестественного чтения Библии

12 Почему фарисеи не могли читать сверхъестественно

13 Новозаветные примеры чтения Библии как примеры сверхъестественного процесса

ЧАСТЬ З Естественный процесс сверхъестественного чтения Библии

Введение в часть 3

14 Упаси нас Бог презирать Его естественные дары

15 Смирение распахивает тысячи окон

16 Незаменимая роль молитвы в сверхъестественном чтении Библии: пробуждение нашей жажды по Слову

17 Незаменимая роль молитвы в сверхъестественном чтении Библии: видеть, наслаждаться и любить утверждённым сердцем

18 Чтение Библии по вере в Божьи обещания

19 Чтение Библии верой в Его обещание наставить нас

20 Обычная цель чтения - понять суть значения

21 Простая цель чтения. Пять причин определять смысл как то, что автор намеревался сообщить читателям

22 Простая цель чтения: намерение Бога через намерение человека

23 Сила терпения и пристальной внимательности

24 Активно читать - значит задавать вопросы

25 Задавать вопросы относительно слов и фраз

26 Утверждения - коллекции самородков или звенья цепи?

27 Исследование текста: парадоксы, удовольствия и преображённая жизнь

Заключение

Приложение

Слова благодарности

Примечания

Тематический указатель

Библейский указатель