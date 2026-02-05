Пайпер - Сверхъестественное чтение Библии
Второй том «Сверхъестественное чтение Библии» посвящён вопросу о том, как читать Библию и, в частности, как нам нужно читать, чтобы достичь её высшей цели — чтобы все народы земли слились в горячем поклонении Богу.
«Немногие книги следует рекомендовать как начинающим, так и зрелым читателям Библии, но сейчас перед вами именно одна из таких книг. Используя краткую и точную экспозицию библейских стихов, которые часто остаются без внимания, Джон Пайпер понятно объясняет, почему мы должны читать Библию, как действует Дух Божий во время чтения Библии, а также показывает важнейшие навыки и привычки постоянного чтения Библии. Я не представляю себе христианина, который, имея серьёзный настрой, не извлёк бы пользу из вдумчивого прочтения этой книги».
Д. А. Карсон, профессор-исследователь Нового Завета, член профессорско-преподавательского состава Евангельской богословской школы «Trinty», один из основателей «Евангельской коалиции».
Пайпер, Джон - Сверхъестественное чтение Библии: Как видеть Божью славу в Писании и наслаждаться ею
Джон Пайпер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2021. — 512 с.
ISBN 978-617-7662-21-0
Пайпер, Джон - Сверхъестественное чтение Библии: Как видеть Божью славу в Писании и наслаждаться ею - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1 Высшая цель чтения Библии
Введение в часть 1
1 Чтение Библии ради достижения высшей Божьей цели
2 Чтение Библии ради горячего поклонения
3 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 1
4 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 2
5 Чтение ради того, чтобы видеть высочайшее достоинство и красоту Часть 3
6 Чтение ради того, чтобы наслаждаться Его превосходством Часть 1
7 Чтение ради того, чтобы наслаждаться Его превосходством Часть 2
8 Чтение ради преображения Часть 1
9 Чтение ради преображения Часть 2
10 Чтение, приводящее к кульминации
ЧАСТЬ 2 Сверхъестественный процесс чтения Библии
Введение в часть 2
11 Необходимость и возможность сверхъестественного чтения Библии
12 Почему фарисеи не могли читать сверхъестественно
13 Новозаветные примеры чтения Библии как примеры сверхъестественного процесса
ЧАСТЬ З Естественный процесс сверхъестественного чтения Библии
Введение в часть 3
14 Упаси нас Бог презирать Его естественные дары
15 Смирение распахивает тысячи окон
16 Незаменимая роль молитвы в сверхъестественном чтении Библии: пробуждение нашей жажды по Слову
17 Незаменимая роль молитвы в сверхъестественном чтении Библии: видеть, наслаждаться и любить утверждённым сердцем
18 Чтение Библии по вере в Божьи обещания
19 Чтение Библии верой в Его обещание наставить нас
20 Обычная цель чтения - понять суть значения
21 Простая цель чтения. Пять причин определять смысл как то, что автор намеревался сообщить читателям
22 Простая цель чтения: намерение Бога через намерение человека
23 Сила терпения и пристальной внимательности
24 Активно читать - значит задавать вопросы
25 Задавать вопросы относительно слов и фраз
26 Утверждения - коллекции самородков или звенья цепи?
27 Исследование текста: парадоксы, удовольствия и преображённая жизнь
Заключение
Приложение
Слова благодарности
Примечания
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Библейский указатель
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