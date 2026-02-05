Джон Пайпер - Величие Бога в проповеди

Люди жаждут познать величие Бога. Большинство из них будет отрицать, что корень их проблем — это неудовлетворенное желание познать Его величие — действенное лекарство, не пользующееся спросом. Рынок буквально завален дешевыми и популярными препаратами. Но эффект от них только временный. Также и проповедь, лишенная аромата величия и славы Бога, — только развлечение, радующее сегодня и забывающееся завтра, развлечение, не способное достичь глубин сердца, кричащего Богу: «Яви мне Свою славу!»

Несколько лет тому назад (как раз во время проведения январской недели молитвы) я решил прочитать проповедь на тему «Святость Бога». За основу я взял шестую главу Книги Пророка Исаии. Моей целью было нарисовать перед прихожанами нашей церкви картину Божьей святости. Об этом и повествуют нам первые четыре стиха этой главы:

В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями.

Итак, проповедь была о святости Бога. Моим глубочайшим желанием было показать все величие и славу Великого и Святого. Однако я сознательно решил воздержаться от такой немаловажной и обязательной части проповеди, как применение, где раскрывается вопрос о применении истины в жизни. В тот день я решил испытать, сможет ли нарисованная яркими красками картина величия Бога сама по себе удовлетворить духовную жажду людей?

Ответ пришел достаточно неожиданно. Незадолго до этой воскресной службы одна молодая пара обнаружила, что один из родственников совершил половое насилие над их ребенком. Невыносимая боль для семьи! В воскресенье, когда я читал эту проповедь, они пришли в церковь. Меня иногда просто удивляют те многочисленные советчики, которые говорят: «Пастор Пайпер, разве вы не видите, сколько боли в жизни ваших прихожан? Спуститесь, наконец, с небес на землю и оглянитесь! Неужто не видно, кто перед вами сидит каждое воскресенье?» Но спустя несколько недель я усвоил еще один урок. Глава той семьи после службы отвел меня в сторону и сказал: «Джон, мы переживаем тяжелейшие месяцы нашей жизни… Знаете, что нам помогло? Величие святости Бога, о которой вы проповедовали».

В нашей церкви мы проводили анкетирование, где среди прочих вопросов задавали и такой: «Какие, по вашему мнению, темы должны быть освещены в будущих проповедях?» В предложенном нам списке не было темы святости Бога и величия Его благодати. И тем не менее мы все равно должны читать проповеди такого рода, потому что люди нуждаются в этом. Они жаждут этого.

Я хотел бы привести другой пример проявления подобной нужды. Посмотрите, сколько раз за всю историю церкви зарождалось подвижничество. Как мы можем побудить прихожан нашей церкви к действию? Сегодня молодых людей практически невозможно зажечь идеей приверженности учению какой-либо ветви христианства. Но вот что действительно зажигает их сердца, так это мысль о величии Вездесущего и о целях Всесильного. Самый первый миссионер, апостол Павел, писал: «Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы» (Рим 1:5). Следовательно, любое благовествование и служение Господу происходит ради имени Его. Само наше желание усиливается стремлением увидеть Его славу, стремлением воздать Ему должное, ибо это и есть ответ на нашу молитву: «Да будет прославлено имя Твое».

Джон Пайпер - Величие Бога в проповеди

Издатель: Мирт 124 стр.2004 год

ISBN: 5-88869-184-4

Джон Пайпер - Величие Бога в проповеди - Содержание

ЧАСТЬ I Зачем превозносить Бога в проповеди?

ГЛАВА 1 Цель проповеди — слава Бога

ГЛАВА 2 Основание проповеди — крест Христа

ГЛАВА 3 Дар проповеди — сила Духа Святого

ГЛАВА 4 Серьезная и радостная проповедь

ЧАСТЬ II Как превозносить Бога в проповеди?