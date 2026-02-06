Пайпер - Величие Бога в проповеди - 2021
Бог и по сей день остаётся самой важной, самой ценной, самой насыщающей, самой всеобъемлющей и, как следствие, самой актуальной реальностью в мире. Поэтому эта моя небольшая книга, посвящённая рассмотрению взаимосвязи между Его величием и нашей проповедью, всё ещё актуальна. Спустя двадцать пять лет после того, как вы шло её первое издание, я по сей день хочу говорить на эту тему. Я сосредоточился на обдумывани и этого, когда только начал своё пастырское служение в 1980 году, и продолжаю размы шлять об этом и после того, как в пасхальное воскресенье 31 марта 2013 года сложил свои полномочия в качестве пастыря.
В этом издании я добавил новую часть, состоящую из четырёх глав, под названием «Спустя тридцать три года: Бог всё ещё остаётся великим в проповеди и в служении». В одной из этих глав я пишу о том, что моё восхищение Джонатаном Эдвардсом распространяется вот уже на седьмой десяток лет моей жизни. Он благоприятно повлиял на меня в моём двадцатилетнем возрасте, и сегодня, когда мне уже около семидесяти, его жизнь по-прежнему учит и вдохновляет меня.
Следующая глава из этого нового раздела прославляет ту свободу, авторитет и силу, которые приходят вместе с проповедью, неразрывно связанной со Словом Божьим. Я противопоставляю проповедника, ориентированного на Библию, проповеднику, ориентированному на развлечени я, и ратую за связь между смелыми проповедями и теми библейскими текстами, которые люди реально могут видеть и использовать.
Пайпер, Джон - Величие Бога в проповеди
пер. с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич (Издательство «Левит»), 2021. - 192 с.
ISBN 978-617-7662-37-1
Джон Пайпер - Величие Бога в проповеди - Содержание
Предисловие к новому переработанному и дополненному изданию
Предисловие к переработанному изданию
Предисловие к первому изданию
Часть 1. Почему Боr должен быть великим в проповеди
Глава 1 . Цель проповеди - слава Божья
Глава 2. Основание проповеди - крест Христов
Глава 3. Дар проповеди - сила Святого Духа
Глава 4. Серьёзность и радостность в проповеди
Часть 2. Как возвеличить Боrа в проповеди. Руководствуясь примером служения Джонатана Эдвардса
Глава 5. Бог в центре всего. Жизнь Джонатана Эдвардса
Глава 6. Подчинитесь сладостной суверенной власти. Богословие Эдвардса
Глава 7. Возвеличивайте Бога. Проповедь Эдвардса
Возбуждайте святые чувства
Просвещайте разум
Насыщайте проповедь Писанием
Используйте аналогии и образы
Предостерегайте об опасности
Призывайте умоляя
Исследуйте сокрытые глубины сердца
Подчиняйтесь Святому Духу в молитве
Будьте сокрушёнными и сострадательными
Прилагайте все усилия
Часть 3. Спустя тридцать три года. Бог всё ещё остаётся великим в проповеди и в служении
Глава 8. Кем для меня по-прежнему является Джонатан Эдвардс
Глава 9. Ценность проповеди, основанной на Библии
Глава 10. Смысл проповеди не просто в контекстуализации, но и в концептуализации
Глава 11. Тридцать причин того, почему быть пастором - это достойный труд
Заключение
Слова благодарности
Примечания
Предметный указатель
Эдуард, супер!