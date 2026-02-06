Бог и по сей день остаётся самой важной, самой ценной, самой насыщающей, самой всеобъемлющей и, как следствие, самой актуальной реальностью в мире. Поэтому эта моя небольшая книга, посвящённая рассмотрению взаимосвязи между Его величием и нашей проповедью, всё ещё актуальна. Спустя двадцать пять лет после того, как вы шло её первое издание, я по сей день хочу говорить на эту тему. Я сосредоточился на обдумывани и этого, когда только начал своё пастырское служение в 1980 году, и продолжаю размы шлять об этом и после того, как в пасхальное воскресенье 31 марта 2013 года сложил свои полномочия в качестве пастыря.

В этом издании я добавил новую часть, состоящую из четырёх глав, под названием «Спустя тридцать три года: Бог всё ещё остаётся великим в проповеди и в служении». В одной из этих глав я пишу о том, что моё восхищение Джонатаном Эдвардсом распространяется вот уже на седьмой десяток лет моей жизни. Он благоприятно повлиял на меня в моём двадцатилетнем возрасте, и сегодня, когда мне уже около семидесяти, его жизнь по-прежнему учит и вдохновляет меня.

Следующая глава из этого нового раздела прославляет ту свободу, авторитет и силу, которые приходят вместе с проповедью, неразрывно связанной со Словом Божьим. Я противопоставляю проповедника, ориентированного на Библию, проповеднику, ориентированному на развлечени я, и ратую за связь между смелыми проповедями и теми библейскими текстами, которые люди реально могут видеть и использовать.

Пайпер, Джон - Величие Бога в проповеди

пер. с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич (Издательство «Левит»), 2021. - 192 с.

ISBN 978-617-7662-37-1

Джон Пайпер - Величие Бога в проповеди - Содержание

Предисловие к новому переработанному и дополненному изданию

Предисловие к переработанному изданию

Предисловие к первому изданию

Часть 1. Почему Боr должен быть великим в проповеди

Глава 1 . Цель проповеди - слава Божья

Глава 2. Основание проповеди - крест Христов

Глава 3. Дар проповеди - сила Святого Духа

Глава 4. Серьёзность и радостность в проповеди

Часть 2. Как возвеличить Боrа в проповеди. Руководствуясь примером служения Джонатана Эдвардса

Глава 5. Бог в центре всего. Жизнь Джонатана Эдвардса

Глава 6. Подчинитесь сладостной суверенной власти. Богословие Эдвардса

Глава 7. Возвеличивайте Бога. Проповедь Эдвардса

Возбуждайте святые чувства

Просвещайте разум

Насыщайте проповедь Писанием

Используйте аналогии и образы

Предостерегайте об опасности

Призывайте умоляя

Исследуйте сокрытые глубины сердца

Подчиняйтесь Святому Духу в молитве

Будьте сокрушёнными и сострадательными

Прилагайте все усилия

Часть 3. Спустя тридцать три года. Бог всё ещё остаётся великим в проповеди и в служении

Глава 8. Кем для меня по-прежнему является Джонатан Эдвардс

Глава 9. Ценность проповеди, основанной на Библии

Глава 10. Смысл проповеди не просто в контекстуализации, но и в концептуализации

Глава 11. Тридцать причин того, почему быть пастором - это достойный труд

Заключение

Слова благодарности

Примечания

Предметный указатель