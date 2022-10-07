Бог определил, чтобы мы взирали на Его славу, которая порой довольно тускло отражается в служении Его небезупречных служителей.

Он ожидает, что, размышляя об их жизни и снисходя к несовершенству их веры, мы увидим красоту их Бога. «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7). Бог, устроивший сердце каждого человека (Пс 32:15), хочет, чтобы его жизнь являла истину и славу Творца.

От Фивы до св. Франциска Божественный замысел (даже в отношении язычника-фараона) непоколебим - «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле» (Рим. 9:17).

От царя Давида до миссионера Дэвида Брейнерда экстраординарные, хотя и несовершенные примеры благочестия и мудрости родили в сердцах святых, воспоминающих о днях прежних, благоговение перед безграничной благодатью: «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа» (Пс. 101:19).

Джон Пайпер - Верные Богу - Том 1 - Наследие наивысшей радости - торжество Божьей благодати в жизни Августина, Лютера и Кальвина

Издательство, «Grace Publishing International» 2010 г., 177 с.

ISBN-10: 1-933508-21-3

Джон Пайпер - Верные Богу - Том 1 - Наследие наивысшей радости - торжество Божьей благодати в жизни Августина, Лютера и Кальвина - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

1. Наивысшая радость

2. Изучение Священного Писания

3. Божественное величие Слова

Заключение

Примечания

Указатель цитат из Библии

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