Пайпер - Жаждущие Бога

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Мой подход к Библии основан не на теории гедонизма о нравственном оправдании. Наоборот, именно в Библии я нахожу божественное повеление искать наслаждение, т. е. оставить дешевые, неплодоносные, кратковременные, не приносящие удовлетворения, разрушающие личность и принижающие Бога удовольствия мира сего и продать все «с радостью» (Мф. 13:44), чтобы обрести Царство Небесное и тем самым войти «в радость нашего Господина» (Мф. 25:21,23). Если говорить коротко — я придерживаюсь христианского гедонизма не по каким-либо философским или теоретическим причинам, а потому что это заповедует Бог (хотя, разумеется, он не заповедует вам называться именно этим словом!).

Пайпер, Джон - Жаждущие Бога: Размышления христианского гедониста

СПб.: Мирт, 2004. — 419 с.

ISBN 5-88869-173-9

Пайпер, Джон - Жаждущие Бога - Содержание

  • Как я стал христианским гедонистом

  • Глава 1. Божье счастье

  • Глава 2. Обращение

  • Глава 3. Поклонение

  • Глава 4. Любовь

  • Глава 5. Писание

  • Глава 6. Молитва

  • Глава 7. Деньги

  • Глава 8. Брак

  • Глава 9. Миссии

  • Глава 10. Страдание

  • Почему я написал эту книгу

  • 1. Божий замысел в истории искупления

  • 2. Можно ли назвать Библию надежным проводником к вечной радости?

  • З.Что значит «возлюбить ближнего своего, как самого себя

  • Почему христианский гедонизм?

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
пдф файл не Жаждущие Бога, а Алчущие Бога. Но все равно благодарю.

Related Books

All Books