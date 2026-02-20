Пайпер - Жаждущие Бога
Мой подход к Библии основан не на теории гедонизма о нравственном оправдании. Наоборот, именно в Библии я нахожу божественное повеление искать наслаждение, т. е. оставить дешевые, неплодоносные, кратковременные, не приносящие удовлетворения, разрушающие личность и принижающие Бога удовольствия мира сего и продать все «с радостью» (Мф. 13:44), чтобы обрести Царство Небесное и тем самым войти «в радость нашего Господина» (Мф. 25:21,23). Если говорить коротко — я придерживаюсь христианского гедонизма не по каким-либо философским или теоретическим причинам, а потому что это заповедует Бог (хотя, разумеется, он не заповедует вам называться именно этим словом!).
Пайпер, Джон - Жаждущие Бога: Размышления христианского гедониста
СПб.: Мирт, 2004. — 419 с.
ISBN 5-88869-173-9
Пайпер, Джон - Жаждущие Бога - Содержание
Как я стал христианским гедонистом
Глава 1. Божье счастье
Глава 2. Обращение
Глава 3. Поклонение
Глава 4. Любовь
Глава 5. Писание
Глава 6. Молитва
Глава 7. Деньги
Глава 8. Брак
Глава 9. Миссии
Глава 10. Страдание
Почему я написал эту книгу
1. Божий замысел в истории искупления
2. Можно ли назвать Библию надежным проводником к вечной радости?
З.Что значит «возлюбить ближнего своего, как самого себя
Почему христианский гедонизм?
Comments (1 comment)