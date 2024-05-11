Названия некоторых глав в оглавлении выделены курсивом. Они посвящены биографии Эйнштейна, и о науке там речь практически не идет. В первой главе я проведу читателя с экскурсией по книге, не вдаваясь в технические детали обсуждаемых вопросов, а также поделюсь некоторыми личными воспоминаниями и выскажу ряд общих соображений.

Главная цель моей книги - изложить научную биографию Альберта Эйнштейна. Я напомню представления, существовавшие в физике в те времена, когда Эйнштейн начинал свою деятельность, расскажу о том, как он изменил эти представления и какое оставил научное наследие. У моего рассказа нет конца, поскольку в трудах Эйнштейна поставлен ряд перешейных до сих пор фундаментальных проблем. Поиск их решений ведется на переднем крае современной физики. Некоторые вопросы нельзя обсуждать, не прибегая к математике, но я старался свести математические выкладки к минимуму, отсылая читателя везде, где это возможно, к общеизвестным работам. Именно наука составляла смысл жизни Эйнштейна; ей он был предан, в ней находил убежище, она была причиной его обособленности. Чтобы понять, каким человеком был Эйнштейн, необходимо прежде всего проследить за ходом его научного мышления и творчества. Но этого мало.

Эйнштейн обладал, кроме того, даром превосходно излагать свои мысли на немецком языке, он любил музыку, интересовался философией. Его глубоко волновали судьбы человечества. (В последние годы жизни он называл ежедневное чтение газеты «New York Times» инъекцией адреналина.) Он был мужем, отцом, отчимом. Он был евреем. Он стал легендой. Обо всем этом рассказано в книге.

Абрахам Пайс - Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна

- Μ.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. - 568 с.

ISBN: 5-02-014028-7

Абрахам Пайс - Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна – Содержание

Предисловие научного редактора перевода

Предисловие к русскому изданию

К читателю

Часть 1. Вводные замечания

Часть 2. Статистическая физика

Часть 3. Специальная теория относительности

Часть 4. Общая теория относительности

Часть 5. Дальнейший путь

Часть 6. Квантовая теория

Часть 7. Конец пути

Часть 8. Дополнения