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Печенкин - Мифы драгоценных камней

Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней - От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Приветствую тебя, любитель мифов, и предлагаю поговорить о минералах. Должен предупредить — эта книга не для экспертов, а для обычных любителей истории и минералогии. Собранные мифы в большинстве случаев представлены в моем пересказе, иногда упрощенном и довольно вольном, и нацелены на то, чтобы собрать воедино все, что касается минералов, из огромной запутанной книги мифов. Из всполохов самоцветов, разбросанных в мифах разных народов, попытаемся вместе собрать единую яркую мозаику, связывающую мифы и минералы.
Осознав себя в окружающем мире, человек начал задаваться философскими вопросами: почему светит солнце, а день сменяется ночью? Как появились реки и горы? Откуда пошел род людской? Первые фантазии, пытающиеся познать окружающий мир, сложились в так называемые космогонические мифы, где объяснялось, как из неорганизованного Хаоса произошел переход к упорядоченному Космосу и как появился окружающий мир. Человек при этом рассматривался как элемент вселенной. Но вопросы остались. Отчего, например, люди болеют и умирают преждевременно? Почему случаются землетрясения или неурожаи? Логично было объяснить эти явления волей существ гораздо более могущественных, чем люди. Так возникли боги.
Зарождавшиеся к тому времени города-государства обзаводились собственными богами-покровителями, а по мере того как города объединялись в союзы, складывался и единый пантеон богов. Постепенно проявлялась картина, объясняющая окружающий мир. Так появились сказания Эгейской цивилизации, которые мы привыкли называть греческими мифами. В это же время, а может, и раньше, возникли легенды шумеров. Несколько позже появилась мифология ведийских ариев, а также китайские мифы.
При устной передаче истории постоянно дополнялись новыми эпизодами, деталями. Один и тот же миф в разных провинциях и даже в отдельных селениях выглядел по- разному. Какие- то из преданий со временем утратили актуальность и забылись, какие-то дошли до наших дней в сильно искаженном виде.
Больше всего повезло мифам Древней Греции — благодаря Гомеру, Гесиоду и другим поэтам они известны нам в классическом изложении. Литературно обработанные предания стали основой великих трагедий Еврипида, Софокла и других античных авторов.
В ходе завоеваний Александра Македонского древнегреческая культура распространилась по всей эллинистической империи от Греции до Индии и Северной Африки. Со временем римляне потеснили греков и переделали их мифы под себя, сменив, а порой просто переименовав главных персонажей.

Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней - От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза

Москва : МИФ, 2025. — 352 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-807-3

Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней – Содержание

Введение
МИФИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ
  • Аполлон, Афина Паллада и морские боги
  • Герои и антигерои Древней Греции
  • Боги и герои Рима, карело-финской мифологии и Мезоамерики
  • Библейские персонажи
  • Мифические орлы и розы
  • Эпос, анекдот и небесные покровители
СОТВОРЕНИЕ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ
  • Происхождение самоцветов. Асуры и боги
  • Агат. От кузнеца до князя тьмы
  • Алмаз из бездны
  • Аметист. История нимфы
  • Бирюза. Камень любви, камень от сглаза
  • Жемчуг
  • Золото. Мифическая история
  • Изумруд. Фуратена
  • Киноварь. Кровь дракона
  • Лазурит. От Месопотамии до России
  • Малахит. Богиня любви и покровительница рудокопов
  • Нефрит и пятицветная яшма. Китай
  • Сердолик. Египет
  • Хризолит. Монгольские сапоги и драконы
  • Хрустали. Рим
  • Янтарь. От берегов Балтики к Средиземному морю
  • Яшма. Япония
МИНЕРАЛЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
  • Камень с неба
  • Кааба
  • Черный камень — главная святыня
  • Другие камни Каабы
  • Сомнения
  • Немного романтики
  • И снова камень Иакова
  • О некоторых камнях Библии
  • 12 камней
  • Попытки идентификации
  • Символика самоцветов
  • Наваратна
ЛИТОТЕРАПИЯ
  • Литофаги
  • Безоар
  • Киноварь и ртуть
  • Нефрит
  • Янтарь
  • Сердолик
  • Литотерапия в Индии
  • Литотерапия ископаемых
КАМЕНЬ В ОПРАВЕ
  • Прометей. Скала
  • Поликрат. Изумруд
  • Соломон. Звездчатый сапфир
  • Генрих II Плантагенет. Сапфир
  • Клеопатра. Аметист
  • Печать. Резной камень
  • Сердоликовые перстни
ВЕРОВАНИЯ ГОРНЯКОВ
  • Поиски месторождений
  • Добыча и переработка руды
  • От дактилей к гномам
  • Духи и покровители горняков
Заключение
Библиография
Примечания
Источники иллюстраций
Views 234
Rating 4.8 / 5
Added 28.01.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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