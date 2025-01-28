Печенкин - Мифы драгоценных камней
Приветствую тебя, любитель мифов, и предлагаю поговорить о минералах. Должен предупредить — эта книга не для экспертов, а для обычных любителей истории и минералогии. Собранные мифы в большинстве случаев представлены в моем пересказе, иногда упрощенном и довольно вольном, и нацелены на то, чтобы собрать воедино все, что касается минералов, из огромной запутанной книги мифов. Из всполохов самоцветов, разбросанных в мифах разных народов, попытаемся вместе собрать единую яркую мозаику, связывающую мифы и минералы.
Осознав себя в окружающем мире, человек начал задаваться философскими вопросами: почему светит солнце, а день сменяется ночью? Как появились реки и горы? Откуда пошел род людской? Первые фантазии, пытающиеся познать окружающий мир, сложились в так называемые космогонические мифы, где объяснялось, как из неорганизованного Хаоса произошел переход к упорядоченному Космосу и как появился окружающий мир. Человек при этом рассматривался как элемент вселенной. Но вопросы остались. Отчего, например, люди болеют и умирают преждевременно? Почему случаются землетрясения или неурожаи? Логично было объяснить эти явления волей существ гораздо более могущественных, чем люди. Так возникли боги.
Зарождавшиеся к тому времени города-государства обзаводились собственными богами-покровителями, а по мере того как города объединялись в союзы, складывался и единый пантеон богов. Постепенно проявлялась картина, объясняющая окружающий мир. Так появились сказания Эгейской цивилизации, которые мы привыкли называть греческими мифами. В это же время, а может, и раньше, возникли легенды шумеров. Несколько позже появилась мифология ведийских ариев, а также китайские мифы.
При устной передаче истории постоянно дополнялись новыми эпизодами, деталями. Один и тот же миф в разных провинциях и даже в отдельных селениях выглядел по- разному. Какие- то из преданий со временем утратили актуальность и забылись, какие-то дошли до наших дней в сильно искаженном виде.
Больше всего повезло мифам Древней Греции — благодаря Гомеру, Гесиоду и другим поэтам они известны нам в классическом изложении. Литературно обработанные предания стали основой великих трагедий Еврипида, Софокла и других античных авторов.
В ходе завоеваний Александра Македонского древнегреческая культура распространилась по всей эллинистической империи от Греции до Индии и Северной Африки. Со временем римляне потеснили греков и переделали их мифы под себя, сменив, а порой просто переименовав главных персонажей.
Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней - От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза
Москва : МИФ, 2025. — 352 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-807-3
Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней – Содержание
Введение
МИФИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ
- Аполлон, Афина Паллада и морские боги
- Герои и антигерои Древней Греции
- Боги и герои Рима, карело-финской мифологии и Мезоамерики
- Библейские персонажи
- Мифические орлы и розы
- Эпос, анекдот и небесные покровители
СОТВОРЕНИЕ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ
- Происхождение самоцветов. Асуры и боги
- Агат. От кузнеца до князя тьмы
- Алмаз из бездны
- Аметист. История нимфы
- Бирюза. Камень любви, камень от сглаза
- Жемчуг
- Золото. Мифическая история
- Изумруд. Фуратена
- Киноварь. Кровь дракона
- Лазурит. От Месопотамии до России
- Малахит. Богиня любви и покровительница рудокопов
- Нефрит и пятицветная яшма. Китай
- Сердолик. Египет
- Хризолит. Монгольские сапоги и драконы
- Хрустали. Рим
- Янтарь. От берегов Балтики к Средиземному морю
- Яшма. Япония
МИНЕРАЛЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
- Камень с неба
- Кааба
- Черный камень — главная святыня
- Другие камни Каабы
- Сомнения
- Немного романтики
- И снова камень Иакова
- О некоторых камнях Библии
- 12 камней
- Попытки идентификации
- Символика самоцветов
- Наваратна
ЛИТОТЕРАПИЯ
- Литофаги
- Безоар
- Киноварь и ртуть
- Нефрит
- Янтарь
- Сердолик
- Литотерапия в Индии
- Литотерапия ископаемых
КАМЕНЬ В ОПРАВЕ
- Прометей. Скала
- Поликрат. Изумруд
- Соломон. Звездчатый сапфир
- Генрих II Плантагенет. Сапфир
- Клеопатра. Аметист
- Печать. Резной камень
- Сердоликовые перстни
ВЕРОВАНИЯ ГОРНЯКОВ
- Поиски месторождений
- Добыча и переработка руды
- От дактилей к гномам
- Духи и покровители горняков
Заключение
Библиография
Примечания
Источники иллюстраций
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