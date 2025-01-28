Приветствую тебя, любитель мифов, и предлагаю поговорить о минералах. Должен предупредить — эта книга не для экспертов, а для обычных любителей истории и минералогии. Собранные мифы в большинстве случаев представлены в моем пересказе, иногда упрощенном и довольно вольном, и нацелены на то, чтобы собрать воедино все, что касается минералов, из огромной запутанной книги мифов. Из всполохов самоцветов, разбросанных в мифах разных народов, попытаемся вместе собрать единую яркую мозаику, связывающую мифы и минералы.

Осознав себя в окружающем мире, человек начал задаваться философскими вопросами: почему светит солнце, а день сменяется ночью? Как появились реки и горы? Откуда пошел род людской? Первые фантазии, пытающиеся познать окружающий мир, сложились в так называемые космогонические мифы, где объяснялось, как из неорганизованного Хаоса произошел переход к упорядоченному Космосу и как появился окружающий мир. Человек при этом рассматривался как элемент вселенной. Но вопросы остались. Отчего, например, люди болеют и умирают преждевременно? Почему случаются землетрясения или неурожаи? Логично было объяснить эти явления волей существ гораздо более могущественных, чем люди. Так возникли боги.

Зарождавшиеся к тому времени города-государства обзаводились собственными богами-покровителями, а по мере того как города объединялись в союзы, складывался и единый пантеон богов. Постепенно проявлялась картина, объясняющая окружающий мир. Так появились сказания Эгейской цивилизации, которые мы привыкли называть греческими мифами. В это же время, а может, и раньше, возникли легенды шумеров. Несколько позже появилась мифология ведийских ариев, а также китайские мифы.

При устной передаче истории постоянно дополнялись новыми эпизодами, деталями. Один и тот же миф в разных провинциях и даже в отдельных селениях выглядел по- разному. Какие- то из преданий со временем утратили актуальность и забылись, какие-то дошли до наших дней в сильно искаженном виде.

Больше всего повезло мифам Древней Греции — благодаря Гомеру, Гесиоду и другим поэтам они известны нам в классическом изложении. Литературно обработанные предания стали основой великих трагедий Еврипида, Софокла и других античных авторов.

В ходе завоеваний Александра Македонского древнегреческая культура распространилась по всей эллинистической империи от Греции до Индии и Северной Африки. Со временем римляне потеснили греков и переделали их мифы под себя, сменив, а порой просто переименовав главных персонажей.

Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней - От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза

Москва : МИФ, 2025. — 352 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-807-3

Печенкин Владимир - Мифы драгоценных камней – Содержание

Введение

МИФИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ

Аполлон, Афина Паллада и морские боги

Герои и антигерои Древней Греции

Боги и герои Рима, карело-финской мифологии и Мезоамерики

Библейские персонажи

Мифические орлы и розы

Эпос, анекдот и небесные покровители

СОТВОРЕНИЕ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ

Происхождение самоцветов. Асуры и боги

Агат. От кузнеца до князя тьмы

Алмаз из бездны

Аметист. История нимфы

Бирюза. Камень любви, камень от сглаза

Жемчуг

Золото. Мифическая история

Изумруд. Фуратена

Киноварь. Кровь дракона

Лазурит. От Месопотамии до России

Малахит. Богиня любви и покровительница рудокопов

Нефрит и пятицветная яшма. Китай

Сердолик. Египет

Хризолит. Монгольские сапоги и драконы

Хрустали. Рим

Янтарь. От берегов Балтики к Средиземному морю

Яшма. Япония

МИНЕРАЛЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Камень с неба

Кааба

Черный камень — главная святыня

Другие камни Каабы

Сомнения

Немного романтики

И снова камень Иакова

О некоторых камнях Библии

12 камней

Попытки идентификации

Символика самоцветов

Наваратна

ЛИТОТЕРАПИЯ

Литофаги

Безоар

Киноварь и ртуть

Нефрит

Янтарь

Сердолик

Литотерапия в Индии

Литотерапия ископаемых

КАМЕНЬ В ОПРАВЕ

Прометей. Скала

Поликрат. Изумруд

Соломон. Звездчатый сапфир

Генрих II Плантагенет. Сапфир

Клеопатра. Аметист

Печать. Резной камень

Сердоликовые перстни

ВЕРОВАНИЯ ГОРНЯКОВ

Поиски месторождений

Добыча и переработка руды

От дактилей к гномам

Духи и покровители горняков

Заключение

Библиография

Примечания

Источники иллюстраций