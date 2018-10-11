Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык

Минея (греч. "месячник") - богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. Полная минея состоит из двенадцати книг по месяцам, откуда и само название книги. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга - вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся службы святых на каждый день года (каждый месяц в отдельном томе) и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. Месяцы и дни указываются по юлианскому календарю: первый том начинается с 1 сентября "по старому стилю". Месячные минеи принадлежат к традиционному составу богослужебных книг православной церкви.

Издание содержит отредактированные и исправленные непереходящие службы Печерским святым, службы некоторым киевским святым, в том числе новопрославленным, службы общии преподобному Печерскому единому, преподобным Печерским двема или многим, службы соборам преподобных Ближних и Дальних пещер, а также службу Собору всех преподобных Печерских в Неделю 2-ю Великого поста. Деление на два тома соответствует полугодиям церковного года.

Издание на церковнославянском языке.