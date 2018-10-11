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Печерская Минея - Церковнославянский язык

Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Минея (греч. "месячник") - богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. Полная минея состоит из двенадцати книг по месяцам, откуда и само название книги. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга - вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся службы святых на каждый день года (каждый месяц в отдельном томе) и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. Месяцы и дни указываются по юлианскому календарю: первый том начинается с 1 сентября "по старому стилю". Месячные минеи принадлежат к традиционному составу богослужебных книг православной церкви.
Издание содержит отредактированные и исправленные непереходящие службы Печерским святым, службы некоторым киевским святым, в том числе новопрославленным, службы общии преподобному Печерскому единому, преподобным Печерским двема или многим, службы соборам преподобных Ближних и Дальних пещер, а также службу Собору всех преподобных Печерских в Неделю 2-ю Великого поста. Деление на два тома соответствует полугодиям церковного года.
Издание на церковнославянском языке.

Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык

К., Киево-Печерская Лавра, 2007 г. - 800 с.

Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык - Содержание

Том I.
  • Служба общая преподобному Печерскому единому
  • Служба общая преподобным Печерским, двема или многим
  • Месяца септемвря, в 16-й день.
  • Служба иконе Пресвятыя Богородицы, именуемыя «Призри на смирение»
  • Месяца септемвря, в тойже день
  • Служба преподобному Кукше, чудотворцу Одесскому
  • Месяца септемвря, в 28-й день.
  • Служба преподобным Печерским в Ближней пещере
  • Месяца септемвря, в 30-й день, и месяца иуния в 15-й день.
  • Служба святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому
  • Месяца октовря, в 5-й день.
  • Служба Дамиану пресв., Матфею и Иеримии прозорливым
  • Месяца октовря, в 14-й день.
  • Служба преподобному Николе Святоше
  • Месяца октовря, в 27-й день.
  • Служба преподобному Нестору летописцу
  • Месяца ноемвря, в 4-й день.
  • Служба святителю Павлу, митрополиту Тобольскому
  • Месяца ноемвря, в 15-й день.
  • Служба преподобному Паисию, игумену Нямецкия обители
  • Месяца ноемвря, в 19-й день.
  • Служба преподобному Варлааму, игумену ПечерскомуПечерская Минея - страница книги
  • Месяца декемвря, во 2-й день.
  • Служба преподобному Афанасию, затворнику Печерскому
  • Месяца декемвря, в 9-й день.
  • Служба зачатию святыя Анны, егда зачать Пресвятую Богородицу
  • Месяца декемвря, в 11-й день.
  • Служба преподобному Никону Сухому
  • Месяца декемвря, в 27-й день.
  • Служба апостолу, первомученику и архидиакону Стефану
  • Месяца декемвря, в 29-й день
  • Служба преподобным Марку, Феофилу и Иоанну
  • Месяца ианнуария, в 8-й день.
  • Служба преподобному Григорию чудотворцу
  • Месяца ианнуария, в 9-й день.
  • Служба преподобному Ионе Киевскому
  • Месяца ианнуария, в 25-й день, и месяца иуния, в 14-й день.
  • Служба священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому
  • Месяца ианнуария, в 28-й день.
  • Служба преподобному Ефрему Печерскому, епископу Переяславскому
  • Месяца ианнуария, в 31-й день.
  • Служба преподобному Никите затворнику, епископу Новгородскому
  • Месяца февруария, в 10-й день.
  • Служба преподобному Прохору чудотворцу
  • Месяца февруария, в 14-й день.
  • Служба преподобному Исаакию затворнику
  • Тропари и кондаки преподобным Печерским
  • Богородичны воскресны на осемь гласов
  • Богородичны егда есть Слава святому в Минеи
  • Отпустительнии воскресны осьми гласовы Богородичны
  • Богородичны отпустительнии
Том II.
  • В Неделю 2-ю Великаго Поста
  • Служба собору преподобных и богоносных отцев наших Печерских
  • Месяца марта, в 17-й день.
  • Служба преподобному Парфению Киевскому
  • Месяца марта, в 28-й день.
  • Служба святому преподобномученику Евстратию Печерскому
  • Месяца априллия, в 8-й день.
  • Служба иже во святых отцу нашему Нифонту, епископу Новгородскому
  • Месяца маия, в 1-й день.
  • Служба святому священномученику Макарию, Митрополиту Киевскому
  • Месяца маия, во 2-й день.
  • Служба перенесению мощей святых мучеников Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида
  • Месяца маия, в 3-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Феодосию, игумену монастыря Печерскаго, иже в Киеве, и начальнику в Русской земли монашескаго общаго жития
  • Месяца маия, в 3-й день.
  • Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии в честь икон ея, именуемых Печерская нерукотворенная и Свенская Печерская
  • Месяца маия, в 10-й день.
  • Служба иже во святых отцу нашему Симону, епископу Владимирскому и Суждальскому
  • Месяца маия, в 24-й день.
  • Служба преподобной матери нашей Ефросинии Полоцкой
  • Месяца иуния, в 1-й день.
  • Служба преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному
  • Месяца иуния, в 14-й день.
  • Служба обретению мощей священномученика Владимира, митрополита Киевскаго
  • Месяца иулия, в 6-й день.
  • Служба святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской
  • Месяца иулия, в 10-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Антонию Печерскому, иже в Киеве, бывшему начальнику всех Русских монахов
  • Месяца иулия, в 11-й день.
  • Служба блаженной Ольге, княгине Русской, в святом крещении нареченной Елене
  • Месяца иулия, в 15-й день.
  • Служба святому равноапостольному великому князю Владимиру, нареченному во святом крещении Василию
  • Месяца иулия, в 18-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Иоанну многострадальному
  • Месяца иулия, в 24-й день.
  • Служба святым мученикам, Борису и Глебу, нареченным во святом крещении Роману и Давиду
  • Месяца иулия, в 26-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Моисею Угрину
  • Месяца августа, в 7-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Пимену многоболезненному, Печерскому
  • Месяца августа, в 11-й день.
  • Служба преподобным отцем нашим Феодору и Василию Печерским
  • Месяца августа, в 14-й день.
  • Служба перенесению честных мощей преподобнаго отца нашего Феодосия игумена Печерскаго
  • Месяца августа, в 17-й день.
  • Служба преподобному отцу нашему Алипию иконописцу, Печерскому
  • Месяца августа, в 27-й день.
  • Служба преподобномученику Кукше и Пимену постнику, Печерским
  • Месяца августа в 28-й день.
  • Служба преподобным отцем Печерским, ихже нетленныя мощи в Дальной пещере почивают
  • Тропари и кондаки преподобным Печерским
  • Богородичны воскресны на осемь гласов
  • Богородичны егда есть Слава святому в Минеи
  • Отпустительнии воскресны осми гласов Богородичны
  • Богородичны отпустительнии
Views 2 469
Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2018
Author ushpizin
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5.0/5 (2)

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