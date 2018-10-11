Печерская Минея - Церковнославянский язык
Минея (греч. "месячник") - богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. Полная минея состоит из двенадцати книг по месяцам, откуда и само название книги. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга - вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся службы святых на каждый день года (каждый месяц в отдельном томе) и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. Месяцы и дни указываются по юлианскому календарю: первый том начинается с 1 сентября "по старому стилю". Месячные минеи принадлежат к традиционному составу богослужебных книг православной церкви.
Издание содержит отредактированные и исправленные непереходящие службы Печерским святым, службы некоторым киевским святым, в том числе новопрославленным, службы общии преподобному Печерскому единому, преподобным Печерским двема или многим, службы соборам преподобных Ближних и Дальних пещер, а также службу Собору всех преподобных Печерских в Неделю 2-ю Великого поста. Деление на два тома соответствует полугодиям церковного года.
Издание на церковнославянском языке.
Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык
К., Киево-Печерская Лавра, 2007 г. - 800 с.
Печерская Минея в 2-х томах - Церковнославянский язык - Содержание
Том I.
- Служба общая преподобному Печерскому единому
- Служба общая преподобным Печерским, двема или многим
- Месяца септемвря, в 16-й день.
- Служба иконе Пресвятыя Богородицы, именуемыя «Призри на смирение»
- Месяца септемвря, в тойже день
- Служба преподобному Кукше, чудотворцу Одесскому
- Месяца септемвря, в 28-й день.
- Служба преподобным Печерским в Ближней пещере
- Месяца септемвря, в 30-й день, и месяца иуния в 15-й день.
- Служба святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому
- Месяца октовря, в 5-й день.
- Служба Дамиану пресв., Матфею и Иеримии прозорливым
- Месяца октовря, в 14-й день.
- Служба преподобному Николе Святоше
- Месяца октовря, в 27-й день.
- Служба преподобному Нестору летописцу
- Месяца ноемвря, в 4-й день.
- Служба святителю Павлу, митрополиту Тобольскому
- Месяца ноемвря, в 15-й день.
- Служба преподобному Паисию, игумену Нямецкия обители
- Месяца ноемвря, в 19-й день.
- Служба преподобному Варлааму, игумену Печерскому
- Месяца декемвря, во 2-й день.
- Служба преподобному Афанасию, затворнику Печерскому
- Месяца декемвря, в 9-й день.
- Служба зачатию святыя Анны, егда зачать Пресвятую Богородицу
- Месяца декемвря, в 11-й день.
- Служба преподобному Никону Сухому
- Месяца декемвря, в 27-й день.
- Служба апостолу, первомученику и архидиакону Стефану
- Месяца декемвря, в 29-й день
- Служба преподобным Марку, Феофилу и Иоанну
- Месяца ианнуария, в 8-й день.
- Служба преподобному Григорию чудотворцу
- Месяца ианнуария, в 9-й день.
- Служба преподобному Ионе Киевскому
- Месяца ианнуария, в 25-й день, и месяца иуния, в 14-й день.
- Служба священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому
- Месяца ианнуария, в 28-й день.
- Служба преподобному Ефрему Печерскому, епископу Переяславскому
- Месяца ианнуария, в 31-й день.
- Служба преподобному Никите затворнику, епископу Новгородскому
- Месяца февруария, в 10-й день.
- Служба преподобному Прохору чудотворцу
- Месяца февруария, в 14-й день.
- Служба преподобному Исаакию затворнику
- Тропари и кондаки преподобным Печерским
- Богородичны воскресны на осемь гласов
- Богородичны егда есть Слава святому в Минеи
- Отпустительнии воскресны осьми гласовы Богородичны
- Богородичны отпустительнии
Том II.
- В Неделю 2-ю Великаго Поста
- Служба собору преподобных и богоносных отцев наших Печерских
- Месяца марта, в 17-й день.
- Служба преподобному Парфению Киевскому
- Месяца марта, в 28-й день.
- Служба святому преподобномученику Евстратию Печерскому
- Месяца априллия, в 8-й день.
- Служба иже во святых отцу нашему Нифонту, епископу Новгородскому
- Месяца маия, в 1-й день.
- Служба святому священномученику Макарию, Митрополиту Киевскому
- Месяца маия, во 2-й день.
- Служба перенесению мощей святых мучеников Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида
- Месяца маия, в 3-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Феодосию, игумену монастыря Печерскаго, иже в Киеве, и начальнику в Русской земли монашескаго общаго жития
- Месяца маия, в 3-й день.
- Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии в честь икон ея, именуемых Печерская нерукотворенная и Свенская Печерская
- Месяца маия, в 10-й день.
- Служба иже во святых отцу нашему Симону, епископу Владимирскому и Суждальскому
- Месяца маия, в 24-й день.
- Служба преподобной матери нашей Ефросинии Полоцкой
- Месяца иуния, в 1-й день.
- Служба преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному
- Месяца иуния, в 14-й день.
- Служба обретению мощей священномученика Владимира, митрополита Киевскаго
- Месяца иулия, в 6-й день.
- Служба святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской
- Месяца иулия, в 10-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Антонию Печерскому, иже в Киеве, бывшему начальнику всех Русских монахов
- Месяца иулия, в 11-й день.
- Служба блаженной Ольге, княгине Русской, в святом крещении нареченной Елене
- Месяца иулия, в 15-й день.
- Служба святому равноапостольному великому князю Владимиру, нареченному во святом крещении Василию
- Месяца иулия, в 18-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Иоанну многострадальному
- Месяца иулия, в 24-й день.
- Служба святым мученикам, Борису и Глебу, нареченным во святом крещении Роману и Давиду
- Месяца иулия, в 26-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Моисею Угрину
- Месяца августа, в 7-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Пимену многоболезненному, Печерскому
- Месяца августа, в 11-й день.
- Служба преподобным отцем нашим Феодору и Василию Печерским
- Месяца августа, в 14-й день.
- Служба перенесению честных мощей преподобнаго отца нашего Феодосия игумена Печерскаго
- Месяца августа, в 17-й день.
- Служба преподобному отцу нашему Алипию иконописцу, Печерскому
- Месяца августа, в 27-й день.
- Служба преподобномученику Кукше и Пимену постнику, Печерским
- Месяца августа в 28-й день.
- Служба преподобным отцем Печерским, ихже нетленныя мощи в Дальной пещере почивают
- Тропари и кондаки преподобным Печерским
- Богородичны воскресны на осемь гласов
- Богородичны егда есть Слава святому в Минеи
- Отпустительнии воскресны осми гласов Богородичны
- Богородичны отпустительнии
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