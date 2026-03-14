Пейсти - Дух Святой

Пейсти - Дух Святой
Книга Ярла Николаевича Пейсти «Дух Святой» представляет собой глубокое и в то же время доступное изложение библейского учения о третьем Лице Троицы. Автор ставит задачу демистифицировать личность Святого Духа, представив Его не как абстрактную силу или влияние, а как живую Божественную Личность, стремящуюся к близкому общению с каждым верующим. Основная идея произведения заключается в том, что христианская жизнь без активного участия и водительства Духа превращается в сухую религиозную форму, тогда как Его присутствие приносит подлинную свободу, силу для свидетельства и внутреннее преображение в образ Христа.
Содержательная часть книги охватывает все основные аспекты пневматологии: от сотворения мира и ветхозаветных пророчеств до сошествия Духа в день Пятидесятницы и Его работы в современной церкви. Пейсти подробно разбирает такие темы, как крещение Святым Духом, Его дары и плоды, а также различие между эмоциональным возбуждением и подлинным духовным наполнением. Автор уделяет особое внимание практической стороне вопроса — как слышать голос Духа, как не угашать и не огорчать Его в повседневной жизни. Книга наполнена характерными для Пейсти яркими примерами и глубокими пастырскими наставлениями, которые помогают перевести теоретические знания о Боге в плоскость личного духовного опыта.
Текст написан в неповторимом стиле Ярла Пейсти — искреннем, вдохновенном и глубоко библейском. Будучи легендарным радиопроповедником, автор умеет подбирать слова, которые проникают прямо в сердце, пробуждая жажду по более глубокой духовной жизни. Работа служит прекрасным руководством как для новообращенных, так и для зрелых христиан, стремящихся к обновлению своих отношений с Богом. Это чтение напоминает о том, что Дух Святой — это Тот, Кто дает Церкви жизнь и движение, являясь неисчерпаемым источником утешения, мудрости и сверхъестественной силы для победы над грехом и миром.
Русское Христианское Радио, Издательство «Златоуст», - 84.с
ISBN 5-7259-0023-1
Ярл Пейсти - Дух Святой - Содержание
Предисловие
1. Чудный Дар
2. Божествення Личность
3. О грехе, о правде и о суде
4. Обетование для нас
5. Жажда
6. Дух дышит, где хочет
7. Исполняйтесь Духом
8. Дух Святой и Евангелизация
