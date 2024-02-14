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Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии

Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Код вечности (5 books)
Неужели ангелы снова в моде? На эту мысль наводит новый виток посвященных им публикаций. Следует заметить, что никакая мода не возникнет и не утвердится, если нет спроса со стороны публики и если публика не созрела для восприятия той или иной темы. В истории религий и народных верований ангелы занимают странное положение. Суждения об их природе никогда не были однозначными: кто они – вымышленные или реальные существа, посредники между человеком и божеством или это символические или аллегорические фигуры? Для одних – эзотерические символы, для других – идеальные творения, они неизменно вызывают большое любопытство, не обязательно связанное с религиозными мотивами, которое нередко порождает то бурные дебаты (как, например, знаменитую дискуссию о том, какого пола ангелы), то скепсис.
На протяжении веков представления об ангелах были очень разнообразными и сами они становились излюбленными персонажами всевозможных сюжетов в искусстве, прежде всего западном. Художники, вдохновляясь Священным Писанием, изображали их в весьма свободной манере, преимущественно как телесные создания. Ангелы – сквозная тема не только монотеистических религий, но и западного общества в целом. А интерес, который они пробуждают в последние годы, возможно, таит в себе что-то более глубокое, чем моду или любопытство. Это сродни экзистенциальной потребности объяснить необъяснимое или духовной жажде начать все сначала, «заново родиться». За эпохой Просвещения последовали века небывалого научно-технического прогресса, но прогресса исключительно в материальной сфере, в практических познаниях. Не связано ли с этим присущее современному человеку ощущение размывания и потери смысла жизни, приведшее к цинизму и господствующей ныне пошлости?

Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии

«Азбука-Аттикус», 2023
Перевод Волкова Ирина
Серия "Код вечности"
ISBN 978-5-389-24871-7

Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии - Содержание

Предисловие
Узнать ангелов
  • Существуют ли ангелы?
    • Ангел – легенда или реальность?
    • Представления и теории об ангелах
    • Свидетельство Сведенборга
    • Теория Тейяра де Шардена
    • Как проявляют себя ангелы
    • Встреча с нашим ангелом
  • Ангелы и религиозные верования
    • Происхождение ангелов
    • Ангелы в Библии
    • Ангелы в гностических учениях
    • Отношение Христианской Церкви
    • Известные тексты и размышления
    • Ангелы и демоны
    • Ангелы в других религиях
  • Ангелы «великих душ»
    • Святая Цецилия
    • Святая Моника
    • Святой Франциск Ассизский
    • Святая Екатерина Сиенская
    • Жанна д’Арк
    • Святая Тереза Авильская
    • Екатерина де Пацци
    • Анна Катерина Эммерик
    • Мари Латаст
    • Падре Пио из Пьетрельчины
    • Садху Сундар Сингх
    • Тереза Нойманн
  • Ангелы простых людей
    • Сбор свидетельств
Встретить их и молиться им
  • Встретить ангела
    • Всегда рядом
    • Явления ангелов
    • Интенции
    • Молитвы
    • Сущности-хранители от древности до наших дней
    • Аура и контакт со светоносными существами
    • Техники визуализации
    • Два упражнения визуализации
    • Аутогенная тренировка
  • Ангельская астрология
    • Каббала
    • Список ангелов по датам рождения и их дары
  • Из жизни в жизнь
    • Признаки околосмертных переживаний
    • Ангельское присутствие
Библиография
Использованные изображения
Views 290
Rating 4.8 / 5
Added 14.02.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (5)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 2 years ago
Дякую за книгу. Ангелологія цікава тема

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