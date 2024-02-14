Неужели ангелы снова в моде? На эту мысль наводит новый виток посвященных им публикаций. Следует заметить, что никакая мода не возникнет и не утвердится, если нет спроса со стороны публики и если публика не созрела для восприятия той или иной темы. В истории религий и народных верований ангелы занимают странное положение. Суждения об их природе никогда не были однозначными: кто они – вымышленные или реальные существа, посредники между человеком и божеством или это символические или аллегорические фигуры? Для одних – эзотерические символы, для других – идеальные творения, они неизменно вызывают большое любопытство, не обязательно связанное с религиозными мотивами, которое нередко порождает то бурные дебаты (как, например, знаменитую дискуссию о том, какого пола ангелы), то скепсис.

На протяжении веков представления об ангелах были очень разнообразными и сами они становились излюбленными персонажами всевозможных сюжетов в искусстве, прежде всего западном. Художники, вдохновляясь Священным Писанием, изображали их в весьма свободной манере, преимущественно как телесные создания. Ангелы – сквозная тема не только монотеистических религий, но и западного общества в целом. А интерес, который они пробуждают в последние годы, возможно, таит в себе что-то более глубокое, чем моду или любопытство. Это сродни экзистенциальной потребности объяснить необъяснимое или духовной жажде начать все сначала, «заново родиться». За эпохой Просвещения последовали века небывалого научно-технического прогресса, но прогресса исключительно в материальной сфере, в практических познаниях. Не связано ли с этим присущее современному человеку ощущение размывания и потери смысла жизни, приведшее к цинизму и господствующей ныне пошлости?

Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии

«Азбука-Аттикус», 2023

Перевод Волкова Ирина

Серия "Код вечности"

ISBN 978-5-389-24871-7

Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии - Содержание

Предисловие

Узнать ангелов

Существуют ли ангелы? Ангел – легенда или реальность? Представления и теории об ангелах Свидетельство Сведенборга Теория Тейяра де Шардена Как проявляют себя ангелы Встреча с нашим ангелом

Ангелы и религиозные верования Происхождение ангелов Ангелы в Библии Ангелы в гностических учениях Отношение Христианской Церкви Известные тексты и размышления Ангелы и демоны Ангелы в других религиях

Ангелы «великих душ» Святая Цецилия Святая Моника Святой Франциск Ассизский Святая Екатерина Сиенская Жанна д’Арк Святая Тереза Авильская Екатерина де Пацци Анна Катерина Эммерик Мари Латаст Падре Пио из Пьетрельчины Садху Сундар Сингх Тереза Нойманн

Ангелы простых людей Сбор свидетельств



Встретить их и молиться им

Встретить ангела Всегда рядом Явления ангелов Интенции Молитвы Сущности-хранители от древности до наших дней Аура и контакт со светоносными существами Техники визуализации Два упражнения визуализации Аутогенная тренировка

Ангельская астрология Каббала Список ангелов по датам рождения и их дары

Из жизни в жизнь Признаки околосмертных переживаний Ангельское присутствие



Библиография

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