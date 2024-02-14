Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии
Неужели ангелы снова в моде? На эту мысль наводит новый виток посвященных им публикаций. Следует заметить, что никакая мода не возникнет и не утвердится, если нет спроса со стороны публики и если публика не созрела для восприятия той или иной темы. В истории религий и народных верований ангелы занимают странное положение. Суждения об их природе никогда не были однозначными: кто они – вымышленные или реальные существа, посредники между человеком и божеством или это символические или аллегорические фигуры? Для одних – эзотерические символы, для других – идеальные творения, они неизменно вызывают большое любопытство, не обязательно связанное с религиозными мотивами, которое нередко порождает то бурные дебаты (как, например, знаменитую дискуссию о том, какого пола ангелы), то скепсис.
На протяжении веков представления об ангелах были очень разнообразными и сами они становились излюбленными персонажами всевозможных сюжетов в искусстве, прежде всего западном. Художники, вдохновляясь Священным Писанием, изображали их в весьма свободной манере, преимущественно как телесные создания. Ангелы – сквозная тема не только монотеистических религий, но и западного общества в целом. А интерес, который они пробуждают в последние годы, возможно, таит в себе что-то более глубокое, чем моду или любопытство. Это сродни экзистенциальной потребности объяснить необъяснимое или духовной жажде начать все сначала, «заново родиться». За эпохой Просвещения последовали века небывалого научно-технического прогресса, но прогресса исключительно в материальной сфере, в практических познаниях. Не связано ли с этим присущее современному человеку ощущение размывания и потери смысла жизни, приведшее к цинизму и господствующей ныне пошлости?
Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии
«Азбука-Аттикус», 2023
Перевод Волкова Ирина
Серия "Код вечности"
ISBN 978-5-389-24871-7
Аурелио Пенна - Ангелы в религии, искусстве и психологии - Содержание
Предисловие
Узнать ангелов
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Существуют ли ангелы?
- Ангел – легенда или реальность?
- Представления и теории об ангелах
- Свидетельство Сведенборга
- Теория Тейяра де Шардена
- Как проявляют себя ангелы
- Встреча с нашим ангелом
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Ангелы и религиозные верования
- Происхождение ангелов
- Ангелы в Библии
- Ангелы в гностических учениях
- Отношение Христианской Церкви
- Известные тексты и размышления
- Ангелы и демоны
- Ангелы в других религиях
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Ангелы «великих душ»
- Святая Цецилия
- Святая Моника
- Святой Франциск Ассизский
- Святая Екатерина Сиенская
- Жанна д’Арк
- Святая Тереза Авильская
- Екатерина де Пацци
- Анна Катерина Эммерик
- Мари Латаст
- Падре Пио из Пьетрельчины
- Садху Сундар Сингх
- Тереза Нойманн
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Ангелы простых людей
- Сбор свидетельств
Встретить их и молиться им
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Встретить ангела
- Всегда рядом
- Явления ангелов
- Интенции
- Молитвы
- Сущности-хранители от древности до наших дней
- Аура и контакт со светоносными существами
- Техники визуализации
- Два упражнения визуализации
- Аутогенная тренировка
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Ангельская астрология
- Каббала
- Список ангелов по датам рождения и их дары
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Из жизни в жизнь
- Признаки околосмертных переживаний
- Ангельское присутствие
Библиография
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