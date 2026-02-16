Книга Петра Пеннера «Научите все народы: Миссия богословского образования» представляет собой глубокое исследование того, как духовное обучение должно быть неразрывно связано с миссионерским поручением Церкви. Автор критикует академическую замкнутость, при которой богословие превращается в сугубо теоретическую дисциплину, оторванную от нужд реального мира. Пеннер утверждает, что истинная цель любого теологического образования заключается в подготовке служителей, способных эффективно транслировать Евангелие в различных культурных контекстах и отвечать на актуальные вызовы современного общества.

В своей работе автор анализирует исторические и современные модели обучения, предлагая сместить акцент с простого накопления знаний на формирование характера и практических навыков миссии. Он вводит понятие «миссионерской направленности» образования, которая должна пронизывать все аспекты учебного процесса — от выбора предметов до методов преподавания. Книга подчеркивает, что богословские школы призваны быть не просто научными центрами, а живыми сообществами, которые вдохновляют студентов на исполнение Великого Поручения Христа в глобальном масштабе.

Особое внимание Пеннер уделяет контекстуализации и важности понимания культурной среды, в которой предстоит служить выпускникам. Автор призывает к реформированию учебных планов таким образом, чтобы они способствовали развитию критического мышления, межкультурной компетенции и глубокой духовной зрелости. Эта книга является важным призывом к руководителям семинарий и пасторам переосмыслить роль образования как главного инструмента в деле распространения Царства Божьего и подготовки нового поколения посвященных миссионеров.

СПб. : «Библия для всех», 1999, - 323с.

Петр Пеннер - Научите все народы - Миссия богословского образования - Содержание

Список сокращений

Предисловие

Введение

Часть 1: Библейские факторы

Часть 2: Международные факторы

Часть 3: Исторические и современные факторы: факты и анализ богословского образования в истории и современности России и СНГ

Библиография