Каждое поколение служителей церкви призвано противостоять как новым, так и воскрешенным старым явлениям и тенденциям, бросающим вызов авторитету Божьего Слова. Мы с вами живем 500 лет спустя после периода Реформации, эпохи, которая претендует на то, чтобы ее считать одной из самых значимых эпох для христианской церкви (после периода апостольской церкви), эпохой особого действия Духа Святого, эпохой духовного пробуждения и обновления.

Реформация была революционным движением, которое радикально изменило духовный, социальный, экономический, политический и даже технологический облик средневековой Западной Европы. В условиях искажений библейского учения и посягательств на авторитет Писания, глубоко укоренившихся в лоне средневековой католической церкви, протестанты посвятили свои сердца, свое искусство пера и нередко свои жизни защите исключительного авторитета Писания.

Они отвергли убеждение, что церковная традиция обладает равным с Писанием авторитетом и что магистериуму принадлежит исключительное право толковать Писание. Благодаря их систематически представленной критике римско-католической эпистемологии и ясному возвещению истины Божьего Слова, миллионы людей обрели подлинную духовную свободу.

Однако дух времени продолжает делать новые вызовы. Сегодня, несмотря на пятнадцативековое утверждение о достаточности Писания, мы наблюдаем новую волну смешения традиции с божественным откровением, пренебрежения ясностью и авторитетом Библии, а также растущее доверие к личным откровениям, мистическим переживаниям и церковному авторитету.

Вот почему нам необходимо вернуться к ключевым вопросам, которые лежали в основе Реформации: Где высший авторитет? Кто глава Церкви? Как человек может быть оправдан пред Богом? На этих вопросах строится не только богословие, но и вечная судьба человеческой души.

Том Пеннигтон — От Рима к Реформации — Три ключевых вопроса, разделяющих католиков и протестантов

Самара: Благая Весть, 2025. — 112 с.

ISBN 978-5-7454-1930-0

Том Пеннигтон — От Рима к Реформации — Содержание