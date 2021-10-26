Роджер Пенроуз – Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной

Каждое из слов, вошедших в заглавие, — «мода», «вера» и «фантазия» — описывает феномен, который на первый взгляд очень плохо вписывается в круг процедур, обычно применяемых при поиске глубочайших принципов, лежащих в фундаменте нашей Вселенной. Действительно, в идеале было бы весьма разумно утверждать, что такие факторы, как мода, вера и фантазия, абсолютно не должны волновать людей, всерьез занимающихся поиском первооснов мироздания. В конце концов, Природа как таковая определенно не выказывает заметного интереса к мимолетным переменам человеческой моды. Точно так же науку не следует трактовать как веру, поскольку научные догмы постоянно пересматриваются и подвергаются строгой экспериментальной проверке. Они отметаются сразу же, как только обнаруживается очевидный конфликт между такой догмой и объективной реальностью. А фантазия определенно является уделом тех творческих и развлекательных жанров, где не считается важным принимать во внимание ни наблюдаемые факты, ни строгую логику, ни дажеобычный здравый смысл. Действительно, если будет обнаружено, что предлагаемая научная теория подчиняется существующей моде либо слепо следует какой-либо вере, не имеющей под собой экспериментального подтверждения, либо связана с романтическими фантазиями, то наш долг — погрозить пальцем тем, кто, пусть даже неосознанно, следует подобным веяниям.

Тем не менее я не желаю полностью отвергать эти феномены. Ведь можно утверждать, что у каждого из них есть очевидная положительная сторона. В конце концов, модная теория вряд ли приобрела бы свой статус по чисто социальным причинам. Она должна обладать множеством ценных качеств, чтобы столь многие исследователи продолжали работать в столь модной научной сфере. При этом вряд ли ученые разрабатывали бы крайне сложную научную дисциплину из одного лишь желания быть как все — зачастую сама эта сложность проистекает из конкурентной природы наиболее модных изысканий.

Далее здесь следует отметить, что исследования в теоретической физике, будучи модными, могут отнюдь не давать правдоподобного описания мира — действительно, зачастую они возмутительно противоречат реальным наблюдениям. При том что ученые, работающие в этих областях, были бы изрядно польщены, если бы наблюдаемые факты лучше согласовывались с получающейся у них картиной мира, обычно они относительно спокойно воспринимают те факты, которые оказываются упрямее, чем хотелось бы. И это не лишено смысла, так как в значительной степени эти ученые заняты именно исследовательской работой; считается, что такая работа помогает приобрести некоторый опыт, и этот опыт в конечном итоге пригодится при разработке более качественных теорий, которые, в конечном итоге, будут точнее соответствовать реальному устройству известной нам Вселенной.

Роджер Пенроуз – Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной

СПб.: Питер, 2020. — 512 с.

ISBN 978-5-4461-1598-3

Роджер Пенроуз - Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной - Содержание

Предисловие. Уместны ли мода, вера или фантазия в фундаментальной науке?

Глава 1. Мода

Математическая красота как движущая сила

Некоторые модные идеи прошлого

Физика частиц как основание для теории струн

Принцип суперпозиции в КТП

Сила фейнмановских диаграмм

Время в общей теории относительности Эйнштейна

Модность теории струн

Суперсимметрия

AdS/CFT-соответствие

Глава 2. Вера

Квантовое откровение

Уравнение Макса Планка E = hv

Корпускулярно-волновой парадокс

Квантовая линейность, измерение, геометрия квантового спина

Квантовая запутанность и ЭПР-эффекты, функциональная свобода, реальность

Объективная редукция квантового состояния: предел квантовой веры?

Глава 3. Фантазия

Большой взрыв и вселенные Фридмана, черные дыры и локальные нерегулярности

Второй закон термодинамики

Парадокс Большого взрыва

Горизонты, сопутствующие объемы и конформные диаграммы

Феноменальная точность Большого взрыва

Космологическая энтропия, инфляционная космология

Антропный принцип

Глава 4. Новая физика Вселенной

Теория твисторов: альтернатива теории струн?

Откуда берутся квантовые основания?

Конформная невообразимая космология?

Личное послесловие

Приложения

Список литературы