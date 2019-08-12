Огненные тропы - Борис Перчаткин

Это было совсем недавно, 1979 год, преследования верующих в СССР. Пусть эта книга будет предостережением тем христианам, которые ностальгируют по временам СССР.

***

Одной из целей этой книги было напомнить о годах борьбы, страданий, жертв - с одной стороны и провокаций, предательств и стремлений скрыть правду о нашем исходе - с другой. Удивительно как много среди нас оказалось людей, которые верно служили советской власти до тех пор пока эта власть не развалилась, а сейчас воспользовавшись статусом беженец приехали в США и оседлали многие церкви.

А ведь раньше они проповедовали, что Советская власть от Бога, а не покорные Советской власти не покорны Богу и в то время вместе с КГБ в меру своей возможности гнали нас и наши семьи. Сейчас они банкиры небесных банков. Бесконтрольно распоряжаясь церковными деньгами строят себе дворцы и с усердием служат мамоне. А бывшие узники Веры остались в забвении, какая короткая память у нашего народа?

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"В книге "Огненные тропы" демонстрируется важное значение свободы религии в нашем мире. Сегодня мы должны извлечь большой урок из тех нечеловеческих условий преследований христиан в бывшем советском Союзе, о которых повествует эта книга. Американцы должны увидеть, что нация, отвергающая свободу религии - это нация, неимеющая ни морали, ни прав человека..." Michael D. Bowman, Family Research Council Director State and Local Affairs, Washington, D.C., USA

Борис Перчаткин - Огненные тропы

Электронное издание, 1999 г.

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Борис Перчаткин - Огненные тропы - Содержание

Глава 1 Слуга сатаны

Глава 2 Владивостокская

Глава 3 Клоповник

Глава 4 Танцевальный зал

Глава 5 Тюремные уроки

Глава 6 Свидетельство о Христе

Глава 7 Наседка

Глава 8 «Стакан»

Глава 9 Провокации

Глава 10 Капитан Климов

Глава 11 Охота

Глава 12 Признание наемного

Глава 13 Вербовка

Глава 14 Побег

Глава 15 Пресс-конференция

Глава 16 Встреча с конгрессменами

Глава 17 Чрево тюрьмы

Глава 18 Следствие продолжается

Глава 19 Смерть друга

Глава 20 "Тюрьма не дом отдыха"

Глава 21 Новогодние сюрпризы

Глава 22 Сифильбар

Глава 23 Новое следствие

Глава 24 Адвокат

Глава 25 Суд

Глава 26 Круги ада

Глава 27 Хабаровская тюрьма

Глава 28 Иркутская тюрьма

Глава 29 Новосибирская тюрьма

Глава 30 Свердловский лагерь № 10

Глава 31 Штрафная бригада

Глава 32 Штрафной изолятор

Глава 33 Уроки Библии

Глава 34 Освобождение и последняя трагедия

Борис Перчаткин - Огненные тропы - Эпилог

После освобождения я узнал, что еще двадцать семь человек находятся в тюрьмах и лагерях. Кроме того, в разных местах Союза, в один и тот же месяц произошли пять зверских убийств в семьях верующих, которые активно добивались выезда по религиозным мотивам. В Находке был убит сын наших соседей - Ваня Белоусов. Ваню живого жгли паяльными лампами. Я обо всем сообщил по телефону в США и через полгода был снова арестован.



И снова - круги ада: шесть месяцев тюрьмы в Комсомольске-на-Амуре, из них четыре месяца в камере смертников, Хабаровская тюрьма, Магаданская тюрьма. И наконец, колымский лагерь номер 4, в поселке Ухтар. И снова штрафная бригада, и снова изнурительные двенадцатичасовые смены без выходных.



Штрафная бригада была сформирована в основном из убийц. Слева от меня спал людоед, по кличке дедушка Саид.



Справа - убийца Витька Якут. Надо мной, на верхних нарах -убийца по кличке почтальон Печкин. В таком окружении я провел полтора года. В лагере мне пришлось встретиться с интересными людьми: диссидентом Арнольдом Еременко, который отбывал срок по сфабрикованному делу за "хищение" собственных дров. Впоследствии он стал членом Российского парламента.



Перед освобождением мне удалось встретиться с Мустафой Джамилевым, активистом возвращения крымских татар на историческую родину в Крым. Мустафа отбыл шесть сроков по статье 1 90-1. В настоящее время он является главой правительства крымских татар. Еще я встретился с православным священником, который также отбывал срок заключения по сфабрикованному делу, за драку. В лагере его называли отец Гермоген.



За все время я не получил ни одного письма, был в полной изоляции. Я не знал, что с моей семьей. Как я узнал после освобождения, моя семья не получила от меня ни одного письма, хотя я регулярно писал каждый месяц одно письмо, разрешенное строгим режимом.



За три недели до освобождения оперативник лагеря зачитал мне письмо от жены, в котором она сообщала, что им с матерью назначили суд на 21 августа. Это известие было для меня самой страшной пыткой. Несмотря на то, что началась перестройка, их все-таки судили, но вскоре они попали под горбачевскую амнистию.



Освободился я 27 августа. После моего освобождения Американская Комиссия Конгресса по правам человека предложила мне написать доклад о положении верующих в СССР.



С Комиссией Конгресса я встретился в Москве.



Спустя три месяца я получил приглашение на встречу с Государственным Секретарем - господином Шульцем для обсуждения вопроса выезда верующих из СССР.



Черед неделю по поручению Государственного Секретаря США я встретился и вел переговоры с заместителем Государственного Секретаря - господином Шифтером. Через месяц меня пригласил для беседы Председатель Верховного Суда США. Он объяснил мне сложность нашего вопроса. "Весь вопрос - в финансировании. По закону, мы принимаем беженцев по национальным мотивам - евреев и политических беженцев -диссидентов.

На сегоднящний день у нас нет закона для беженцев по религиозным мотивам, значит Конгресс не может выделить деньги. Временно мы можем принимать вас по еврейским вызовам. Это может продолжаться недолго, так как на вас будут расходоваться деньги выделенные на евреев, и еврейские общественные организации заявят протест, а у них сильные позиции в Конгрессе.

Вы должны добиться, чтобы вас выслушали в Конгрессе, чтобы узаконить статус беженца по религиозным мотивам. Ведь вам тоже не понравиться, если деньги, выделенные на беженцев по религиозным мотивам, будут использованы на цыган, которые будут выдавать себя за пятидесятников, как вам сейчас приходится выдавать себя за евреев.



30 мая я был приглашен на встречу с Президентом США - господином Рейганом. Встреча продолжалась два часа. Господин Рейган сказал, что все, о чем я говорил сейчас, я должен сказать в Конгрессе США. Во время банкета ко мне подошел один из помощников Президента и вручил приглашение в Конгресс США на 4 августа 1988 года.



10 июня я получил визу на выезд в США. На следующий день ко мне домой приехал генерал КГБ Гринев. "Ты что думаешь, что все закончено, что ты выиграл? Мы руками твоих же братьев тебе такую оплеуху преподнесем, что ты не очухаешься. Ты своей головой пробивал железную стену. Сейчас в пролом ринутся ваши верующие, по твоей спине побегут и тебя же растопчут. Наши люди везде есть!"



Признаться, все так и случилось. Люди КГБ действительно есть везде. Это все я почувствовал очень скоро.



26 июля 1988 года я с семьей прибыл в Америку. 4 августа 1988 года я зачитал доклад перед Конгрессом США о положении верующих в Советском Союзе. На примере своей семьи и на примере общины пятидесятников города Находка я описал положение пятидесятников в Советском Союзе. В здании Конгресса, идя к трибуне, где я должен был зачитывать доклад, я мысленно окинул всю длину огненной тропы, которая привела меня сюда.



Только сейчас я отчетливо понял, что мне надо было пройти ее.



Если бы я не прошел через все трудности: опасные встречи с дипломатами, передачи им документов о положении верующих, многократные рискованные поездки, обыски, аресты, побеги, тюрьмы, лагеря, пытки, голод, убийственная работа в штрафных бригадах - через все то, о чем я должен буду говорить, я никогда бы здесь не был.



Бог провел меня и мою семью через все трудности, которые испытывал народ Божий во время советской власти. О чем бы я мог говорить в Конгрессе за народ, если бы я сам не испытал все в полной мере?



После моего доклада, через два месяца Конгресс проголосовал за предоставление статуса беженец для пятидесятников и выделил деньги для беженцев по религиозным мотивам. Через два года - для баптистов и адвентистов.