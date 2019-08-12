Перчаткин - Огненные тропы
Борис Перчаткин - Огненные тропы
Борис Перчаткин - Огненные тропы - Содержание
- Глава 1 Слуга сатаны
- Глава 2 Владивостокская
- Глава 3 Клоповник
- Глава 4 Танцевальный зал
- Глава 5 Тюремные уроки
- Глава 6 Свидетельство о Христе
- Глава 7 Наседка
- Глава 8 «Стакан»
- Глава 9 Провокации
- Глава 10 Капитан Климов
- Глава 11 Охота
- Глава 12 Признание наемного
- Глава 13 Вербовка
- Глава 14 Побег
- Глава 15 Пресс-конференция
- Глава 16 Встреча с конгрессменами
- Глава 17 Чрево тюрьмы
- Глава 18 Следствие продолжается
- Глава 19 Смерть друга
- Глава 20 "Тюрьма не дом отдыха"
- Глава 21 Новогодние сюрпризы
- Глава 22 Сифильбар
- Глава 23 Новое следствие
- Глава 24 Адвокат
- Глава 25 Суд
- Глава 26 Круги ада
- Глава 27 Хабаровская тюрьма
- Глава 28 Иркутская тюрьма
- Глава 29 Новосибирская тюрьма
- Глава 30 Свердловский лагерь № 10
- Глава 31 Штрафная бригада
- Глава 32 Штрафной изолятор
- Глава 33 Уроки Библии
- Глава 34 Освобождение и последняя трагедия
Борис Перчаткин - Огненные тропы - Эпилог
И снова - круги ада: шесть месяцев тюрьмы в Комсомольске-на-Амуре, из них четыре месяца в камере смертников, Хабаровская тюрьма, Магаданская тюрьма. И наконец, колымский лагерь номер 4, в поселке Ухтар. И снова штрафная бригада, и снова изнурительные двенадцатичасовые смены без выходных.
Штрафная бригада была сформирована в основном из убийц. Слева от меня спал людоед, по кличке дедушка Саид.
Справа - убийца Витька Якут. Надо мной, на верхних нарах -убийца по кличке почтальон Печкин. В таком окружении я провел полтора года. В лагере мне пришлось встретиться с интересными людьми: диссидентом Арнольдом Еременко, который отбывал срок по сфабрикованному делу за "хищение" собственных дров. Впоследствии он стал членом Российского парламента.
Перед освобождением мне удалось встретиться с Мустафой Джамилевым, активистом возвращения крымских татар на историческую родину в Крым. Мустафа отбыл шесть сроков по статье 1 90-1. В настоящее время он является главой правительства крымских татар. Еще я встретился с православным священником, который также отбывал срок заключения по сфабрикованному делу, за драку. В лагере его называли отец Гермоген.
За все время я не получил ни одного письма, был в полной изоляции. Я не знал, что с моей семьей. Как я узнал после освобождения, моя семья не получила от меня ни одного письма, хотя я регулярно писал каждый месяц одно письмо, разрешенное строгим режимом.
За три недели до освобождения оперативник лагеря зачитал мне письмо от жены, в котором она сообщала, что им с матерью назначили суд на 21 августа. Это известие было для меня самой страшной пыткой. Несмотря на то, что началась перестройка, их все-таки судили, но вскоре они попали под горбачевскую амнистию.
Освободился я 27 августа. После моего освобождения Американская Комиссия Конгресса по правам человека предложила мне написать доклад о положении верующих в СССР.
С Комиссией Конгресса я встретился в Москве.
Спустя три месяца я получил приглашение на встречу с Государственным Секретарем - господином Шульцем для обсуждения вопроса выезда верующих из СССР.
Черед неделю по поручению Государственного Секретаря США я встретился и вел переговоры с заместителем Государственного Секретаря - господином Шифтером. Через месяц меня пригласил для беседы Председатель Верховного Суда США. Он объяснил мне сложность нашего вопроса. "Весь вопрос - в финансировании. По закону, мы принимаем беженцев по национальным мотивам - евреев и политических беженцев -диссидентов.
30 мая я был приглашен на встречу с Президентом США - господином Рейганом. Встреча продолжалась два часа. Господин Рейган сказал, что все, о чем я говорил сейчас, я должен сказать в Конгрессе США. Во время банкета ко мне подошел один из помощников Президента и вручил приглашение в Конгресс США на 4 августа 1988 года.
10 июня я получил визу на выезд в США. На следующий день ко мне домой приехал генерал КГБ Гринев. "Ты что думаешь, что все закончено, что ты выиграл? Мы руками твоих же братьев тебе такую оплеуху преподнесем, что ты не очухаешься. Ты своей головой пробивал железную стену. Сейчас в пролом ринутся ваши верующие, по твоей спине побегут и тебя же растопчут. Наши люди везде есть!"
Признаться, все так и случилось. Люди КГБ действительно есть везде. Это все я почувствовал очень скоро.
26 июля 1988 года я с семьей прибыл в Америку. 4 августа 1988 года я зачитал доклад перед Конгрессом США о положении верующих в Советском Союзе. На примере своей семьи и на примере общины пятидесятников города Находка я описал положение пятидесятников в Советском Союзе. В здании Конгресса, идя к трибуне, где я должен был зачитывать доклад, я мысленно окинул всю длину огненной тропы, которая привела меня сюда.
Только сейчас я отчетливо понял, что мне надо было пройти ее.
Если бы я не прошел через все трудности: опасные встречи с дипломатами, передачи им документов о положении верующих, многократные рискованные поездки, обыски, аресты, побеги, тюрьмы, лагеря, пытки, голод, убийственная работа в штрафных бригадах - через все то, о чем я должен буду говорить, я никогда бы здесь не был.
Бог провел меня и мою семью через все трудности, которые испытывал народ Божий во время советской власти. О чем бы я мог говорить в Конгрессе за народ, если бы я сам не испытал все в полной мере?
После моего доклада, через два месяца Конгресс проголосовал за предоставление статуса беженец для пятидесятников и выделил деньги для беженцев по религиозным мотивам. Через два года - для баптистов и адвентистов.
Борис Перчаткин - Из личной переписки
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От: Николай
Кому: "Boris Perchatkin"
Написано: 13 июля 2008 г., 8:00:45
Тема: Boris от Николая
Файлы:
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Очередная просьба к вам.
Прошу разрешения у вас на создание модуля к библейской программе
"Цитаты из Библии" по вашей книге "Огненные тропы".
Модуль вставляется в программу и позволяет осуществлять поиск по
книге.
Программа есть у многих христиан, многие пишут к ней модули, я тоже
важные книги обрабатываю для этой программы, чтобы была польза в деле
благовестия.
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От: Boris Perchatkin
Кому: "Николай"
Написано: 14 июля 2008 г., 0:10:54
Тема: Boris
Файлы: Письмо.html
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Приветствую ещё раз! Конечно, насчёт твоего проекта и использование моей
книги - это даже здорово, это за честь для меня.
С фильмом, дело продвигается не так быстро как хотелось, но зато к этому
проекту имеет заинтересованность Галивуд и некоторые
продюсеры из Израиля. В обозримом будущем, точнее к концу года всё окончательно
встанет на свои места и надеюсь начнутся съемки.
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Новости от брата Бориса:
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От: Boris Perchatkin
Кому: "Николай"
Написано: 16 июля 2008 г., 5:46:18
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Отправлено:14 июля 2008 г. 17:42:18
Кому: Sasha Shans
Привет Саша!
Я прочел книгу Бориса! Хожу потрясенный, Я конечно тоже жил в СССР и
многое слышал, видел, знал. Но подробности, мелкие детали,
имена, лица вновь и вновь потрясают.Кстати о майоре Маленковиче я
кое-что знаю. Его дочь живет в Израиле, я с ней общался, по
её рассказам: Отца в 1986 или 1987 посадили на 6 лет, Дети брат и сестра
стали наркоманами, брат умер, а Аня Маленкович
"спрыгнула с иглы" занялась торговлей в Свердловске, Построили
ресторан, но все рухнуло и она уехала в Израиль, когда отца посадили,
воры в законе помогали семье, подкармливали, возили в санаторий.
Отец вышел из тюрьмы очень подавленный и больной, начал писать
книгу, но два или три года тому назад умер, по-моему рукопись есть у Ани,
она говорила, что хотела бы выпустить книгу. Но мы общались
не много, хотяу меня есть её координаты.
Книга ОГНЕННЫЕ ТРОПЫ - это живой сценарий, хоть сразу снимай,
(надо конечно подготовить технически) И Фильм получится ,
хоть прошло четверть века очень современным! Думаю жизнь
заключенных и психология дубаков не очень изменилась за это время.
Для док. съемок в России нужна очень сильная рука, В зоны и тюрьмы не пустят.
Кроме того люди, фамилии которых названы в книге
наверняка имеют еще какую-то силу, и могут мешать съемкам.
Да и вообще вся система гнилая, коррумпированная, лицемерная и
бесчеловечная осталась.
Моя подруга сейчас устраивалась на работу, и не куда-нибудь, а на НТВ,
была в налоговой, ее месяц мурыжили с простой бумажкой, и
никакие угрозы, жалобы не помогают, бюрократы ждут взятки,
разговаривают грубо по-хамски, менты на дорогах вымогают деньги и т.д.
И всюду одно и тоже. Но неожиданно попадаются удивительные люди,
помогут просто так бескорыстно, потому что - РОССИЯ!!!!!!!!!!!
Очень хотелось бы познакомиться с Борисом. С уважением,Слава Зельцер
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Новости от Бориса Перчаткина:
"Мамонов дал согласие на участие в фильме на роль Василия Патрушева, или
ещё какой положительной интеллектуальной личности. Только что говорил по телефону. Сейчас он и Зельцер рассматривают вопрос
приезда на наш юбилей!"
От: Steve Zeltser
Дата: 21 июля 2008 г. 21:29
Тема: Re: Борис Перчаткин
Кому: Boris Perchatkin
Здравствуйте уважаемый Борис!
Спасибо за письмо, книга действительно впечатляет, особенно правдой
деталей, это как библия - не сочинишь...
...
Я очень хотел бы поучаствовать творчески, т.к. тема свободы личности
меня волновала, чуть ли не с 10-летнего возраста,
И семья, где все старшее поколение репрессированы, и антисемитизм
юга Украины, детство и юность в "закрытом" г. Николаев,
все тел. всегда на прослушке, отцу предъявили записи за 6 лет,
тщательно отобранные, когда хотели сфабриковать дело о передачи сек.
сведений на запад и т.д.
Видимо ваш фильм будет худ-документальным, с экспедицией в места
заключения, тогда он несомненно поразит запад.
Попасть в тюрьмы думаю и сейчас непросто.
И все же, люди должны знать!
Всего хорошего,
Слава Зельцер
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