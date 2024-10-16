Чем «канонические» тексты отличаются от «апокрифических»? Почему, например, христианская община включила в канон Евангелие от Марка, а не апокрифическое Евангелие от Фомы? Какие критерии определили этот выбор? Прежде чем ответить, надо обозначить одно отличие. Что касается Ветхого Завета, то в общих чертах можно сказать, что Церковь приняла тексты, представленные в греческой «Септуагинте», за исключением тех, которые очевидно противоречили принципам иудаизма, поскольку слишком многое почерпнули из персидской или греческой мифологии. Отбор новозаветных текстов протекал сложнее. При определении канона руководствовались тремя основными критериями. Первый критерий — апостольство. Прежде чем принять Евангелие, раннехристианская община хотела удостовериться, что это свидетельство имеет прямое отношение к апостолам. Евангелия от Матфея и Иоанна были приняты, потому что их авторами были признаны эти апостолы; Евангелия от Марка и Луки — потому что они были написаны под покровительством двух апостолов, чьими учениками являлись Марк и Лука: Петра и Павла.

Второй критерий — верность учению Иисуса. Первые поколения христиан ревностно стремились сохранить и передать другим заветы Учителя. Того, кто приукрашивал реальность или делал основной упор на чудесах, не отвергали, но его текст пользовался меньшим авторитетом. Такая установка вполне соответствовала исторической ситуации, в которой создавались Евангелия: юные общины столкнулись с рядом проблем, среди которых было возникновение различных ересей и отклонений в толковании Христова Благовестия. Третий критерий — литургичность. «Священными» были признаны тексты, которые больше всего цитировались, комментировались и использовались христианскими общинами первых веков. Так что эти тексты не только боговдохновенны, но и освящены молитвами и размышлениями первых христиан.

Священник Джакомо Перего - Азбука Библии - Маленький справочник

Москва, Паолине, 2006

ISBN 5-900086-38-0

Священник Джакомо Перего - Азбука Библии - Маленький справочник - Содержание