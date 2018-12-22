Россия в мемуарах - Второе пришествие Христа - Александр Перепеченых

История нашего знакомства с Александром Евгеньевичем такова...

В 1995 году я работал в газете «Московские новости». Как-то весной редактор отдела религии вызвал меня в коридор, и я увидел, что там сидят два белобородых старика, с посохами и в кепках. Вид у них был совершенно «дореволюционный», они выглядели как кусок какого-то совсем иного мира. Старики сидели очень спокойно — словно не они пришли к журналистам, а наоборот. На мой вопрос объяснили, что они «истинно-православные христиане» и могут поведать о Втором пришествии Христа...

Это были Егор Пахомович Лепехин и Александр Евгеньевич Перепеченых. Они рассказали, что приехали в Москву из Воронежской области поработать в архиве (они искали следственные дела своих единоверцев, погибших на Соловках).

Александр Перепеченых - Трагически ужасная история XX века. Второе пришествие Христа

[«У Бога камни возопиют!.» Рассказы А.Е. Перепеченых] / Вступ. статья Шуры Буртина, коммент. и статья «Двадцатый век Александра Перепеченых» АА Панченко, историч. справка Шуры Буртина и Сергея Быковского.

М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 256 с: ил.

ISBN 978-5-4448-0089-8

Александр Перепеченых - Трагически ужасная история XX века - Второе пришествие Христа

Шура Буртин. Александр Евгеньевич Перепеченых и его воспоминания

ТРАГИЧЕСКИ УЖАСНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

[«У БОГА КАМНИ ВОЗОПИЮТ!» Рассказы АЕ. Перепеченых]

Комментарии

ПРИЛОЖЕНИЕ. Обвинительные заключения на Е.К. Перепеченых и А.Е. Перепеченых

А. А. Панченко. Двадцатый век Александра Перепеченых

Сергей Быковский, Шура Буртин. Федоровцы (Историческая справка)

Александр Перепеченых - Трагически ужасная история XX века - Второе пришествие Христа

Святая Русь до революции Деветнадцатый век. Материалисты сатанисты О приходе антихриста подтверждает книга атеизма. Борьба коммунистов против церкви О втором Пришествии Христа во плоти в образе Федора Суд над федоровщиной. Гонение и испытание христиан Книжники и фарисеи Обратно из вопросов вопрос 8.1929—32 годы, претворение в жизнь программы ВКП(б), коллективизация, 1935, 1936 годы 9. Ежовская рукавица Борьба коммунистов с религией в войну и после войны Начался 47—48 годы Лагерная жизнь Неисправимых в Колыму Лагерное существование, каторга и смерть Приход с Колымы на родину О «борьбе с тунеядством» Казни на воле Новый человек XX века Коммунисты и верующие Старо время устарело

Александр Перепеченых - Трагически ужасная история XX века - Второе пришествие Христа - Вступление

Стремясь написать и возвестить истину, основанную на действительности происходящих событий XX века. И писать истину нужно иметь страх Божий. Потому что за ложное свидетельство понесеш ответ пред Господом. И умолчать об истине грех. Почему и великомученики в XX веке, знали сию истину и возвещали народу, их за это били судили казнили, а они все равно говорили, за что и сложили свои кости.

Христиане понимали, что они родились на землю не пиршествовать, не праздно жить, а они призваны на земле на правду трудиться, не щадя своей жизни правду говорить.

И в сей книге выражается не выдуманная история, а реальная действительность, которая происходила в глазах народа и власти в нашей Матушке России XX века. И подтверждается эта история делами и архивными данными, есть еще живые люди, которые видили. И говорит об этой истине и свидетельствует недобитая капля остаток истинно-православных христиан, которые много и много пострадали за это. И многие отдали души свои и были расстреляны.

Многие верующие по писанию и по своему крещению ожидали второе Пришествие Христа. Особенно православные христиане ждали его в XX веке. И вот уже прошел XX век, начался XXI век и многие христиане никакого Христа не видели, не разумели и не поняли Христа по делам и чудесам. А разумевшие девы поняли и по делам приняли и духовно воскресли и свидетельствуют о том, что второе Пришествие Христа совершилось. Аминь.

Итак, проспали, продремали, царство Божье не видали1. И прошел XX век во мраке: ничего не поняли, ничего не видели.

И пройдет еще две тысячи лет и не поймут точно так, как и в первом Пришествии народ Божий евреи не поняли погнали и распяли и остались непричем.

СВЯТАЯ РУСЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Хочу коротко сказать о Святой Руси. Она имела заслуженное название Святой. И не то что высших иерархов церкви, но и самой России, самого народа. Потому что Святая Русь строилась и основывалась на вере православной.

Большинство из нас хорошо знают историю. О том, что почти все государства Mipa до XX века управлялись королями, князьями, шахами, царями и т.д. Которые были по своему убиждению приверженцами своей веры, своего отечества, своего народа, у них были свои взгляды, свои обычаи, своя культура и т.д.

Как было у нас в России до XX века? Согласно с Греческой культурой и Православной верой у нас были религиозные деятели, то есть духовенство, вместе с царем, которые воспитывали свой народ, в духе нравственности, человеческих норм, короче, держали народ в религиозных рамках. Народ был внешне как бы темный, но духовные качества человека, внутреннего человека, хотя и не у всех, но у большинства, были человеческие. Был стыд, была совесть, было глубокое уважение к старшим, строго настрого почитали родителей, слушали их, потому что по закону Божьему, говорит писание, Чти отца своего и мать, да будешь долголетен на земле. А злословящий на отца или мать смертию да умрет2.

Жили до XX века в селах большими семьями 40—50—60 и более душ. Если было у отца 6—7 сынов и 6—7 снох и у них были дети, все слушали старого дедушку, даже и прадедушку. Все кассовое достояние было у прадедушки, управлял хозяйством и был хозяин — дедушка или прадедушка. И я, который пишу эту истину, много интересовался, и мой дедушка рассказывал, как была в селе такая семья, где народился сотый человек и прапрадеду было более ста лет. И этот прадедушка уже не мог двигаться, и все его дети, внуки и правнуки просили у него совета и благословения и что и как поступать, и как делать, хотя и сыны уже были деды. Прадедушка совет дает и благословляет: иди мол с Богом. И дошло до Государя, он услышал о такой семье и прислал этому прадедушке и всей семье медаль. За то, что содержалась такая семья, которая жила в мире, почитании, послушании и уважении старших и родителей. Почему они почитали и уважали старших? Потому что церковь и школа наставляли, изучали завет Божий. По закону нельзя было преступать закон — грех, потому что боялись греха.

И не то, что внешнее почитание и уважение старших, родителей, айв душе, в мыслях и сердце человека не должно быть такого греха. А если человек допустил в душе какие-то погрешности, он шол в церковь, исповедовался, каялся о душе и в слезах умолял, просил прощения перед кем согрешил и примирялся с ним. А потом уже обращался к Богу. Потому что в законе Божьем говорится, что если не примиришься даже с врагом своим, родными, близкими своими, не простишь им — не простит того и Бог3. Вот настолько было тонко и глубоко построение и воспитание души человека и между человеком был мир, единство, братство и любовь. И заходил человек в храм и там пелось: Слава вышних Богу и мир на земле, в человецах благоволение4.

И было настолько учтено, не только должны были воспитывать молодого человека родители, деды, церковь, а и даже совсем посторонний человек, даже не знает он чей он и откуда. И если молодой человек, идя навстречу старшему человеку и не поприветствует его, он нарвет ему уши и прочитает ему мораль, и спросит у него чей ты и откуда и скажет: иди и скажи отцу своему и матери и деду, что я нарвал тебе уши и читал мораль. И если узнаю, не расскажешь отцу своему и матери своей и деду и если встречу и узнаю, что ты не рассказал своим родным, и еще больше накажу. Этот молодой человек, если ему рассказать отцу своему, матери и деду, то еще больше дадут ему мойки. И этот молодой человек, видя такое положение, вынужден уважать, почитать и слушать старших. И после такой морали доходит до сознания, возрастает и уже понимает, что правильно меня так строго наказывали, благодарит старших и даже посторонних.

Это так учил и воспитывал Патриархальный строй. Не хочу сказать, что было везде справедливо и гладко. Как говорит пословица, семья не без урода. Были всякого рода погрешности, были так же всякого рода преступники — убийцы, воры, разбойники. И на ошибках погрешимых и всякого рода преступников вызывался страх греха, позор. И главное страх не только за живя на земле, но и за гробом, в вечности. Преступник или разбойник каялся, как например Кудияр и др. и разбойники по милости Божьей имели дорогу к Богу5. Но человек же не покорившийся Богу, совести и стыду, не старался исправиться и покаяться. Он сдесь, на земле, и в вечности, за гробом, был погибшим душою. Почему и пелось в церкви, разумейте, языцы и покоряйтеся яко с нами Бог6. Итак, человеку нужно было осознать и покориться и встать на путь истинный и многие и многие сознавали и покорялись.

И вот еще пример. Как рассказывал мне мой отец, раздался по селу слух с удивлением: какой позор! Ванька Хабибуллин попался ночью со снопами ржи, украл копну. Тогда за это не судили и даже статьи не было, чтобы посадить его. Свалили хозяину эту копну, а преступника повели в волость. Пущай там, мол, староста и священник решают, что с ним делать. А полицейский говорит, что давай мы ему впорим несколько розг, пущай подумает еще воровать или нет. А священник и староста говорят, это не поможет и он не исправится, только будет зло и мщение. Зачем нам это нужно. Давай мы сноп от копны, который он украл, привяжем на его спину и будем водить его по селу, а вор пускай шумит сам на себя, что он вор.

И вот ведут этого вора со снопом на спине, а он шумит позорными словами: я вор, я вор, я вор и т.д. А за ним идут сотни людей — кто смеется, кто ужасается: какой позор! Какой позор! И смотря на этот ужасный позор воришка уже подумает воровать или нет и другим будет заказывать. А если уж вор не согласится шуметь на себя, я вор, то уж тогда ему впорят, так впорят. А порют, чтобы не убить, даже и костей не нарушить, а чтобы он смотрел на свои розговые полосы и думал идти еще воровать или нет — даже и подумать тяжело. И после такого позора и снопы лежат, никто не берет, и вор исправился, но в тюрьму за такую мелочь и понятия не было.

Это было в низких сословиях в селе или в деревне. А вот в высших кругах, богатых достопочтенных людей, которые имели фабрики, заводы, комбинаты. Вот например где я жил в городе Бутурлиновка Воронежской области, где и сейчас стоит мукомольный комбинат. Ему был хозяин по фамилии Кащенко7. У него было по России много комбинатов. Сам он жил где-то то ли в Москве, то ли еще в каком городе. У него на каждом комбинате был управляющий и приказчики. И вот он то в один поедет комбинат, то в другой. В одном бывает часто, а в другом полгода и более не бывает, так рассказывали мне старики. И управляющему доверялось вся и все, не то, что комбинат, а и доходная касса. Он сам рабочих нанимал и сам же их рассчитывал каждую субботу, ни кассира, ни бухгалтера. Старик мне рассказывает и удивляется как можно доверить доход комбината на какого-то управляющего или приказчика.

И на биржу такого комбината приходили безработные, там было для них помещение: кто там спал, кто просто дурака валял. И при комбинате была черная кухня, и как рассказывает старик, на кухне особо съедобного не было: хлеб, постный суп — ешь до сыта. И эти безработные покушают и ложатся и на подошве сапога пишет: за рубль — тревожь, а за 50 копеек — не трошь. И лежит, спит.

Но на великий праздник было принято, как, например, Пасха, — приходит человек, ему возможно незачто купить вкусно приготовленную пасху — давал бесплатно, особенно нищим, убогим, сиротам и т.д.

И были богатые купцы всяких гильдий, и были мелкие торгаши, которые давали красные товары в долг на большие суммы. И многие наберут товаров, а платить в срок не в силах. Торгаш приходит и говорит: но что, должник, платить-то будиш? А то я сотру запись твоего долга. Должник умоляя: прости, прости и прости, только не стирай. И этот хозяин не стирает, ждет, верит и прощает. Вот насколько был стыд, совесть и позор быть должником и не отдать долг. И не простить грех должнику.

И были такие богатые, которые торговали не то, что красными товарами, а и душами человеческими торговали, и людей на собак меняли. Никакого позора и никакого стыда не признавали. И в низших сословиях позорили, на селе снопы привязывали на спине, а в высших кругах позорили на всю землю, на весь мир. Вот например как Гоголь позорил в повести «Мертвые души» и другие писатели. Читал весь мир и читали богатые и многие из них читали и ужасались и исправлялись, и подвязались делать добро и большие суммы давали на защиту Родины, строили храмы, монастыри, больницы и т.д., и т.д.

И вот например рассказывают старики, была в России засуха, большой недород, Государь вынужден обратиться к большим богачам России и говорит: но что ж, недород, засуха, нужно помочь своим братьям и своему народу. А у нас в Бутурлиновке, как я жил, богатый Кащенко, он говорит государю: «Ну что ж, я беру Воронежскую губернию, помогу».

Но таких дураков к двадцатому веку их почти не осталось. Короче были, но очень мало.

Какие раньше были моды? Мода раньше была тесно связана с культурой. Не то, что внешне, но и духовно, внутри человека. Как выше описано, в народе раньше было послушание, совесть, уважение к старшим. Стыдно было невестке перед свекром и старым человеком появиться нагим, даже перед свекром невестке было стыдно расчесать волосы, тем более показать себя нерасчесанною позорную волошку8. Стыд и совесть заставляли покрывать свою наготу, поэтому и шили длинные, пышные и широкие одежды, где рукав шириной достигал аршина, на рукавах плеча были вышиты красиво расписанные вырезы, а так же воротники, а длина одежды доходила до пят. И закрывался весь грех, весь позор и нагота. Повторяю заставлял человека стыд, совесть, а где был стыд, где была совесть, там и была вера и был БОГ.

И человека узнавали не по наготе, а по уму и природе. И поэтому что сам Государственный строй, сама религия и церковь вели народ, и народ понимал, что это справедливо, шли в церковь и за церковью слушали, почитали, уважали, молились, дабы не впасть в искушение. Почему Русь и называлась Святая.

Люди на Руси верили в Бога, верили в победу над супостатом и в духе и естественно.

Возмем из примера пример. Минин и Пожарский в борьбе за веру. Они шли с верой и говорили и призывали своих братьев и сестер и свой народ. Говорили: отдадим жен, детей, но веру православную не отдадим. А так же и говорил Александр Невский. Говорил с Верой: кто придет к нам с мечом от меча и погибнет9.

Дмитрий Донской и др. И по их вере у них появлялось мужество, сила и могущество побеждать. И по их вере и братству им являлись чудотворные иконы Матери Божьей. И в убитых врагах находили их же вонзенные стрелы во врагов10. И получается, как говорил Александр Невский: «Кто придет к нам с мечом от меча и погибнет». И главное от своего же меча и погибали враги.

Они верили в дела и чудеса, как говорилось в Библейском сказании о чудесах. Авраам верою зашол в землю необетованную. Моисей верою пере-шол море, яко по сушу и воды ставил Он стеною, а врагов и их коней и всадников поверг Он в море11.

Как и было в смутное время на Руси. Благодаря веры посты и молитв манастырей и народа и благодаря святых юродивых и блаженных как Василий Блаженный который раскрывал обличал и доказал кто убил царевича. И предсказал и показал что идет лже-Дмитрий и т.д., и т.д., и т.д. В честь чего и стоит храм Василия Блаженного12.

А так же и Суворов, Кутузов и др., которые также вели победоносные войны с турками, ляхами, французами и др. Суворов говорил: «Дорогие братцы! У нас с вами остается два выхода. Первый выход — это снять кресты и медали, встать на колени и целовать басурманам грязные подметки. Второй выход — нам нужно перейти вот этот чертов мост! И тогда победа будет за нами, а если вы не верите мне и не надеетесь на Бога!? Тогда заройте меня живым в могилу и делайте, что вам угодно!!!» Все солдаты, как один, сказали: «Да, что ты, наш дорогой Отец! Мы все готовы стать на защиту веры нашей Матушки России». И перешли чертов мост и враг был побежден и разгромлен! И при нем всегда неотлучно была икона Божией Матери — суворовская икона Божьей Матери.