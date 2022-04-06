Нагорная проповедь

Композиционное обрамление Нагорной проповеди

Мф. 4:23 «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».

> Мф. 5-7 Нагорная проповедь

> Мф. 8-9 Исцеления: прокаженного, слуги сотника, тещи Симона, многих больных, гадаринских бесноватых, кровоточивой, дочери Иаира, двух слепых, немого бесноватого.

Мф. 9:35 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».

Построение Нагорной проповеди

Нагорная проповедь у Мф. имеет кольцевую композицию. Проповедь выстроена симметрично вокруг центра — молитвы «Отче наш».

Ситуация

Увидев народ, взошел на гору, сел, приступили ученики, учил их... (5:1-2)

Введение

1. Заповеди блаженства (заключены в рамки: «ибо их есть Царство Небесное») (5:3-10)

2. Заповедь блаженства ученикам («блаженны вы, когда будут поносить...») (5:11-12)

Матвей Переверзев - Евангелие в таблицах и схемах

М.: Гимназия им. прп. Сергия Радонежского при Троице-Сергиевом Варницком монастыре, 2021. - 80 с.

ISBN 978-5-600-02917-0

Матвей Переверзев - Евангелие в таблицах и схемах - Содержание

Вводные темы

Передача памяти об Иисусе Христе

Взаимосвязь Евангельского материала

Датировка книг Нового Завета

Некоторые правители при жизни Иисуса

Наименования и титулы Иисуса Христа

Уникальные места в синоптических Евангелиях

План Евангелия от Иоанна

Евангельская история до Крещения

Начала Евангелий

Родословие Иисуса Христа

События Рождества Христова

Некоторые песни в Евангелии от Луки

Иоанн Креститель

Крещение Иисуса Христа

Общественное служение Иисуса Христа

Периодизация

Продолжительность общественного служения

Начало служения по Евангелию от Иоанна (Ин. 2-4)

Отвержение в родном городе Назарете

Пять споров в начале Евангелия от Марка

Двенадцать учеников

Речи в Евангелии от Матфея

Нагорная проповедь

Молитва «Отче наш»

Чудеса Иисуса

Исцеления в субботу

Притчи Иисуса

Некоторые особенности Евангелия от Иоанна

Час и время в Евангелии от Иоанна

Беседы Евангелия от Иоанна (5-10 гл.)

Речения по «Пути на Страсти» Лк. в соотношении с Мф

Помазание Иисуса миром

Страстная неделя и Воскресение

Изгнание торгующих из храма

Смоковницы у синоптиков

Искусительные вопросы и ответы на Страстной неделе

Иуда: предательство и смерть

Тайная вечеря

Прощальная беседа

Суд над Иисусом

Распятие

Воскресение Христово

Явления после Воскресения

Приложение

Указатель цитат из Священного Писания

Карта Палестины времен Иисуса Христа

Карта Иерусалима времен Иисуса Христа