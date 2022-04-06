Переверзев - Евангелие в таблицах и схемах
Нагорная проповедь
Композиционное обрамление Нагорной проповеди
Мф. 4:23 «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».
> Мф. 5-7 Нагорная проповедь
> Мф. 8-9 Исцеления: прокаженного, слуги сотника, тещи Симона, многих больных, гадаринских бесноватых, кровоточивой, дочери Иаира, двух слепых, немого бесноватого.
Мф. 9:35 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».
Построение Нагорной проповеди
Нагорная проповедь у Мф. имеет кольцевую композицию. Проповедь выстроена симметрично вокруг центра — молитвы «Отче наш».
Ситуация
Увидев народ, взошел на гору, сел, приступили ученики, учил их... (5:1-2)
Введение
1. Заповеди блаженства (заключены в рамки: «ибо их есть Царство Небесное») (5:3-10)
2. Заповедь блаженства ученикам («блаженны вы, когда будут поносить...») (5:11-12)
Матвей Переверзев - Евангелие в таблицах и схемах
М.: Гимназия им. прп. Сергия Радонежского при Троице-Сергиевом Варницком монастыре, 2021. - 80 с.
ISBN 978-5-600-02917-0
Матвей Переверзев - Евангелие в таблицах и схемах - Содержание
Вводные темы
Передача памяти об Иисусе Христе
Взаимосвязь Евангельского материала
Датировка книг Нового Завета
Некоторые правители при жизни Иисуса
Наименования и титулы Иисуса Христа
Уникальные места в синоптических Евангелиях
План Евангелия от Иоанна
Евангельская история до Крещения
Начала Евангелий
Родословие Иисуса Христа
События Рождества Христова
Некоторые песни в Евангелии от Луки
Иоанн Креститель
Крещение Иисуса Христа
Общественное служение Иисуса Христа
Периодизация
Продолжительность общественного служения
Начало служения по Евангелию от Иоанна (Ин. 2-4)
Отвержение в родном городе Назарете
Пять споров в начале Евангелия от Марка
Двенадцать учеников
Речи в Евангелии от Матфея
Нагорная проповедь
Молитва «Отче наш»
Чудеса Иисуса
Исцеления в субботу
Притчи Иисуса
Некоторые особенности Евангелия от Иоанна
Час и время в Евангелии от Иоанна
Беседы Евангелия от Иоанна (5-10 гл.)
Речения по «Пути на Страсти» Лк. в соотношении с Мф
Помазание Иисуса миром
Страстная неделя и Воскресение
Изгнание торгующих из храма
Смоковницы у синоптиков
Искусительные вопросы и ответы на Страстной неделе
Иуда: предательство и смерть
Тайная вечеря
Прощальная беседа
Суд над Иисусом
Распятие
Воскресение Христово
Явления после Воскресения
Приложение
Указатель цитат из Священного Писания
Карта Палестины времен Иисуса Христа
Карта Иерусалима времен Иисуса Христа
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