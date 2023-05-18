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Библия – Восстановительный перевод

Библия – Восстановительный перевод – С примечаниями
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies

Восстановительный перевод Библии на русском языке публикуется служением «Живой поток» (США). Ранее Восстановительный перевод Библии выпускался на других языках, включая английский, китайский и испанский.

Восстановительный перевод Библии на русском языке представляет собой новый перевод текста Ветхого и Нового Заветов с языков оригинала. Примечания, планы книг и перекрёстные ссылки переведены на русский язык с английского издания.

Работа над Восстановительным переводом Библии на русском языке осуществлялась в два этапа. Новый Завет переводился в 1993—1998 гг. Перевод Ветхого Завета осуществлялся в 2004—2013 гг.

По завершении этих этапов работы были внесены некоторые изменения в Новый Завет, и теперь Ветхий и Новый Заветы издаются одной книгой.

Восстановительный перевод Библии на русском языке основывается на принципах, изложенных в нижеследующем предисловии к изданию на английском языке.

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Издание Восстановительного перевода Святой Библии с сопутствующими планами, примечаниями и перекрёстными ссылками на полях завершает почти тридцатилетний труд над Божьим святым Словом. Эта работа осуществлялась одновременно с жизнеизучением Библии, которое Уитнесс Ли начал в апреле 1974 года, проведя параллельное изучение Бытия и Евангелия от Матфея, и завершил в 1995 году изучением Песни песней. Это полное изучение опубликовано в виде семнадцатитомного издания «Жизнеизучение Нового Завета» и пятнадцатитомного издания «Жизнеизучение Ветхого Завета». Перед проведением жизнеизучения каждой книги Библии выпускался её новый перевод с древнегреческого или древнееврейского языка. Помимо этого к книгам Нового Завета Уитнесс Ли писал обширные примечания и подготавливал планы и перекрёстные ссылки. В 1991 году, после того как эти материалы были основательно переработаны, дополнены и исправлены, был выпущен Восстановительный перевод Нового Завета. В 1994 году, ещё до завершения жизнеизучения Ветхого Завета, Уитнесс Ли поручил редакционному отделу служения «Живой поток» переработать перевод Ветхого Завета, составить к нему примечания на основании опубликованных «Жизнеизучений» и подготовить перекрёстные ссылки на полях. В то время как осуществлялась эта работа, 9 июня 1997 года Уитнесс Ли отошёл к Господу. В 1999 году переработанный текст Ветхого Завета и текст Нового Завета были выпущены одной книгой. Это издание без примечаний включало обширные планы к каждой книге Библии, либо написанные лично Уитнессом Ли, либо взятые из опубликованных им «Жизнеизучений». Настоящее издание содержит переработанный текст Ветхого Завета с планами, примечания к Ветхому Завету в полном объёме, составленные на основании «Жизнеизучения Ветхого Завета» Уитнесса Ли и других его книг, обширные перекрёстные ссылки к Ветхому Завету на полях и опубликованный ранее Восстановительный перевод Нового Завета со всеми его составными частями.

Библия – Восстановительный перевод – С примечаниями

Библия. Восстановительный перевод; План к каждой книге; 15 000 примечаний в 2 колонки; 26 000 перекрёстных ссылок на полях; Схемы; Цветные карты

Первое издание. - Анахайм, Калифорния, США: Служение «Живой поток», 2014. – 2788 с.

ISBN 978-0-7363-6970-1 (кожаный переплёт, чёрный)

ISBN 978-0-7363-6971-8 (кожаный переплёт, бордовый)

Перевод текста Библии с языков оригинала: редакционный отдел. Планы и примечания к Ветхому Завету: редакционный отдел на основании служения Уитнесса Ли (перевод с английского). Ссылки к Ветхому Завету: редакционный отдел. Планы, схемы, примечания и ссылки к Новому Завету: Уитнесс Ли (перевод с английского).

Библия – Восстановительный перевод – С примечаниями – Содержание

Предисловие к изданию на русском языке

Предисловие к изданию на английском языке

Краткое пояснение

Термины, сокращения и условные обозначения

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

  • Бытие – Книга пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ

  • Евангелие по Матфею – Откровение

Карты и схемы

Views 1 432
Rating 5.0 / 5
Added 18.05.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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