Восстановительный перевод Библии на русском языке публикуется служением «Живой поток» (США). Ранее Восстановительный перевод Библии выпускался на других языках, включая английский, китайский и испанский.

Восстановительный перевод Библии на русском языке представляет собой новый перевод текста Ветхого и Нового Заветов с языков оригинала. Примечания, планы книг и перекрёстные ссылки переведены на русский язык с английского издания.

Работа над Восстановительным переводом Библии на русском языке осуществлялась в два этапа. Новый Завет переводился в 1993—1998 гг. Перевод Ветхого Завета осуществлялся в 2004—2013 гг.

По завершении этих этапов работы были внесены некоторые изменения в Новый Завет, и теперь Ветхий и Новый Заветы издаются одной книгой.

Восстановительный перевод Библии на русском языке основывается на принципах, изложенных в нижеследующем предисловии к изданию на английском языке.

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Издание Восстановительного перевода Святой Библии с сопутствующими планами, примечаниями и перекрёстными ссылками на полях завершает почти тридцатилетний труд над Божьим святым Словом. Эта работа осуществлялась одновременно с жизнеизучением Библии, которое Уитнесс Ли начал в апреле 1974 года, проведя параллельное изучение Бытия и Евангелия от Матфея, и завершил в 1995 году изучением Песни песней. Это полное изучение опубликовано в виде семнадцатитомного издания «Жизнеизучение Нового Завета» и пятнадцатитомного издания «Жизнеизучение Ветхого Завета». Перед проведением жизнеизучения каждой книги Библии выпускался её новый перевод с древнегреческого или древнееврейского языка. Помимо этого к книгам Нового Завета Уитнесс Ли писал обширные примечания и подготавливал планы и перекрёстные ссылки. В 1991 году, после того как эти материалы были основательно переработаны, дополнены и исправлены, был выпущен Восстановительный перевод Нового Завета. В 1994 году, ещё до завершения жизнеизучения Ветхого Завета, Уитнесс Ли поручил редакционному отделу служения «Живой поток» переработать перевод Ветхого Завета, составить к нему примечания на основании опубликованных «Жизнеизучений» и подготовить перекрёстные ссылки на полях. В то время как осуществлялась эта работа, 9 июня 1997 года Уитнесс Ли отошёл к Господу. В 1999 году переработанный текст Ветхого Завета и текст Нового Завета были выпущены одной книгой. Это издание без примечаний включало обширные планы к каждой книге Библии, либо написанные лично Уитнессом Ли, либо взятые из опубликованных им «Жизнеизучений». Настоящее издание содержит переработанный текст Ветхого Завета с планами, примечания к Ветхому Завету в полном объёме, составленные на основании «Жизнеизучения Ветхого Завета» Уитнесса Ли и других его книг, обширные перекрёстные ссылки к Ветхому Завету на полях и опубликованный ранее Восстановительный перевод Нового Завета со всеми его составными частями.

Библия – Восстановительный перевод – С примечаниями

Библия. Восстановительный перевод; План к каждой книге; 15 000 примечаний в 2 колонки; 26 000 перекрёстных ссылок на полях; Схемы; Цветные карты

Первое издание. - Анахайм, Калифорния, США: Служение «Живой поток», 2014. – 2788 с.

ISBN 978-0-7363-6970-1 (кожаный переплёт, чёрный)

ISBN 978-0-7363-6971-8 (кожаный переплёт, бордовый)

Перевод текста Библии с языков оригинала: редакционный отдел. Планы и примечания к Ветхому Завету: редакционный отдел на основании служения Уитнесса Ли (перевод с английского). Ссылки к Ветхому Завету: редакционный отдел. Планы, схемы, примечания и ссылки к Новому Завету: Уитнесс Ли (перевод с английского).

Библия – Восстановительный перевод – С примечаниями – Содержание

Предисловие к изданию на русском языке

Предисловие к изданию на английском языке

Краткое пояснение

Термины, сокращения и условные обозначения

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Бытие – Книга пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Евангелие по Матфею – Откровение

Карты и схемы