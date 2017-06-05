«Искушениям подвергаются все мужчины — даже самые добропорядочные. Эта книга поможет вам посмотреть соблазнам прямо в глаза. Билл Перкинс утверждает, что есть реальная возможность победить в сражении с похотью. Советую каждому прочитать книгу — и благочестивому мужу, и тому, кто хочет им стать».

В наши дни, когда все только и делают, что твердят о сексе, чувствуется огромная нужда в откровенном разговоре с мужчинами-христианами о том, как обуздывать похоть и устремляться к чистоте. Билл Перкинс детально описывает план достижения сексуальной чистоты, которая поможет мужчинам сохранить святость в браке, защитить семью и укрепить дружеские отношения с братьями во Христе. Перкинс предлагает нам победоносную стратегию: каждая глава заканчивается вопросами к размышлению и побуждает читателя обдуманно предпринять шаги навстречу истинному мужскому достоинству.

Билл Перкинс - Когда мужчины подвергаются искушениям

Библия для всех, 2002, 210 стр.

Билл Перкинс - Когда мужчины подвергаются искушениям - Содержание

ЧАСТЬ 1. СУТЬ СРАЖЕНИЯ



1. Почему обнажённые женщины так привлекательны?

2. Почему другие женщины красивее?

3. Я пойман и не могу освободиться



ЧАСТЬ 2. ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ



4. Поднимите белый флаг

5. Да будет свет!

6. Ваша семья



ЧАСТЬ 3. ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ



7. Кто ваш Господь?

8. Я - новое творение

9. Прочь из замкнутого круга



ЧАСТЬ 4. ЖИТЬ В СВОБОДЕ



10. Почему так трудно подружиться с мужчиной

11. "Дружище" - забытое слово

12. Секс и чистота

13. Помощь в тупиковой ситуации

Билл Перкинс - Когда мужчины подвергаются искушениям - Глава 8 - Я — новое творение

Повстречавшись с Иисусом, человек испытывает полное изменение своей сущности. Поначалу он понимает, что все вокруг стало выглядеть иначе, но в чем именно заключается разница, ему еще неясно. По прошествии некоторого времени человеку открывается его новое «я», и он понимает, что он — новое творение во Христе. И постепенно Бог начинает отображаться в его жизни.

Как я отмечал в предыдущей главе, после того как вы посвятите себя Христу, Бог начнет показывать, что должно измениться в вашей жизни. И самому главному изменению надлежит произойти в ваших представлениях о себе. Позволив свету истины пролиться на наш стыд, исповедовав грехи и посвятив себя Христу, мы готовы к следующему шагу. Теперь необходимо позволить Богу изменить наши взгляды относительно самих себя. В этой главе мы и сделаем такой шаг.

Любовь, не требующая условий

Не так-то легко постигнуть всепрощающую благодать Бога. Порой мы даже считаем, что Он смотрит сквозь пальцы на все те мерзости, что мы подчас вытворяем. Собственно говоря, Бог не смотрит на все это сквозь пальцы. Иисус умер на кресте, чтобы Своей жизнью заплатить за непотребства, совершаемые нами.

Когда я впервые услышал об этом, я испытал великое облегчение. Мы с семьей редко посещали церковь. А когда это все же случалось, я постоянно чувствовал себя, словно игрок американского футбола, в полном снаряжении явившийся на концерт классической музыки. Я был грешником среди праведников и совершенно не понимал что же надо сделать человеку, чтобы ему примириться с Богом.

На этот вопрос я получал множество ответов от своих верующих друзей. Одни говорили мне, что нужно ходить в церковь. Другие твердили, что мне следует прекратить сквернословить и обзавестись хорошими манерами («Дохлый номер», — думал я в ответ). То есть мне предлагали всевозможные формулы завоевания Божьей благосклонности.

Узнав, что угодить Богу можно только какими-то религиозными действами, я понял что пропал. Мне конец! Церковь была для меня скучнейшим местом, а ругательства сыпались из меня, как из рога изобилия. К тому же флирт доставлял мне массу удовольствий.

Поэтому, когда я понял, что на самом то деле от человека требуется лишь поверить в Сына Божьего и попросить у Него прощения, я испытал неописуемое воодушевление. Бог хотел, чтобы я поверил в то, что Иисус Своей смертью заплатил за мои грехи и, воскреснув из мертвых, предлагает принять вечную жизнь (Рим. 4:5; 10:9–10; Еф. 2:8–9). И однажды я уверовал в то, что Христос — мой Спаситель.

Я был изумлен теми изменениями, которые произошли в моей жизни после этого. Дурные привычки, с которыми я вел борьбу годами, соскользнули с меня подобно изодранной одежде. И больше не было сомнений в том, что мои похоть и грязный язык стали проблемами прошлого.