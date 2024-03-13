Пернети - Мифы Древнего Египта и Древней Греции

Некоторые философы предполагали, что до возникновения стихий существовала некая материя, но т.к они ее не знали, то и говорили о ней туманно и очень путано. Аристотель, повидимому, верил в вечность мира, говорит, однако и о универсальной первоматерии. Хотя и не решается еще глубже проникнуть в извилистые тропки своих мыслей об этом, но высказывается по этому вопросу весьма неоднозначно. Он рассматривал ее как начало всех осязаемых вещей, и очевидно, имел в виду, что стихии образовались в силу определенной антипатии или отвращения, имевшего место между частями этой материи 3. Он пришел бы к лучшим философским выводам, если бы видел в этом только симпатию и полное согласие, поскольку мы не замечаем какого-либо противоречия в самих стихиях, несмотря на то, что обычно считается, что огонь противостоит воде. Ошибки можно было бы избежать, если обратить внимание на то, что это мнимое противостояние происходит лишь от направленности их свойств и от различия в субтильности их частей, учитывая, что в огне совсем нет воды.

Фалес, Гераклит, Гесиод считали воду первоматерией всех вещей. Мозес в книге Бытия, похоже, также склонен к этому, т.к называет эту первоматерию бездной и водой. Он, правда, имеет в виду не ту воду, которую мы пьем, а некий пар, влажные, густые и темные испарения. Они затем более или менее сгущаются в зависимости от более или менее плотных вещей, которые Создателю угодно было из них сотворить. Этот туман, эти огромные пары концентрируются, сгущаются или же разрежаются в универсальную и хаосную воду, которая тем самым становится первоначалом всего существующего сейчас и в будущем. По началу вода эта была летучей, подобно туману, но по мере сгущения превращалась в более или менее неподвижное вещество. Но какой бы ни была эта материя — первоначало всех вещей, она создавалась в слишком густом и слишком темном мраке, чтобы человеческий разум мог ясно разобраться в ней. Ее знает только творец Природы, и напрасно теологи и философы пытаются определить, какой она была.

Весьма правдоподобно, однако, что эта мрачная бездна, этот хаос был водянистой или влажной материей, такой, которая больше поддавалась и была больше расположена к тому, чтобы быть смягченной, разреженной, сгущенной и своими свойствами послужить для возведения небес и земли.

Священное Писание называет эту бесформенную массу то просто землей, то водой, хотя она не была ни тем, ни другим, а просто чем-то, исполненным силы. Позволительно предположить, следовательно, что она могла быть подобна дыму или густому, мрачному пару, пребывавшему в оцепенении и без движения, отяжелевшему от некоего холода, в бездействии, пока то же слово, создавшее сей пар, вдохнуло в него живительный дух, ставший как бы видимым и ощутимым благодаря действию, произведенному им.

Отделение верхних вод от нижних, о котором упоминается в книге Бытия, очевидно, произошло в результате некой сублимации наиболее субтильных и наиболее мелких частей, которые обладали этим качеством в меньшей степени. Подобно тому, как при дистилляции пары поднимаются и отделяются от наиболее тяжелых, земных частей, занимая верхнее пространство сосуда, тогда как самые грубые части остаются внизу.

Это действие могло совершиться лишь при помощи светлого духа, который вдохнули в эту массу. Ибо свет — это пламенный дух, который, действуя на этот пар и внутри него, сделал некоторые части более тяжелыми, сгустив их, а они стали непроницаемыми, теснее соединившись друг с другом. Дух этот отогнал их в нижнюю область, где они хранят сумерки, окутывавшие их в первоначальный период. Более крепкие части, становившиеся все однороднее, уравновешиваясь в своей крепости и чистоте, поднялись и направились в верхнюю часть, а там, будучи менее сгущенными, они дали более свободный проход свету, проявившемуся здесь во всем своем великолепии.

Дом Антуан-Жозеф Пернети - Мифы Древнего Египта и Древней Греции

К: ФОП Береза, 2012. - 528 с.

ISBN 978-966-195-009-1

Дом Антуан-Жозеф Пернети - Мифы Древнего Египта и Древней Греции - Содержание

От редакции

Предисловие

Первый том

Вступление

Общие начала физики согласно Герметической Философии

О первоматерии

О Природе

О свете и его действии

О Человеке

О стихиях

О земле

О воде

О воздухе

Об огне

О действиях Природы

Об общем способе существования смешаных

О находимых мною различиях между тремя царствами Природы

О душе смешаных

О зарождении и порче смешаных

О свете

О сохранении смешаных

О влажном начале

О гармонии Универсума

О движении

Трактат о Герметическом Делании

Философские советы

Афоризм об истинности наук

Ключ к наукам

О тайне

О способах достижения тайны

О ключах к Природе

О металлических началах

Об именах, даваемых древними Философами материи

Материя едина и всеобразна

Ключ к Камню

Определения и свойства Меркурия

О сосуде Искусства и о сосуде Природы

Названия, данные сосуду древними

Об Огне вообще

О Философском Огне

Начала операций

Отдельные начала операций

Кальцинация

Растворение

Ферментация

Знаки или указующие начала

Об эликсире

Практическое получение эликсира по д’Эспанье

Квинтэссенция

Тинктура

Умножение

О весе в Делании

Общие, весьма поучительные правила

Блага лекарства

О болезнях металлов

О временах камня

Заключение

МИФЫ И ИЕРОГЛИФЫ ЕГИПТЯН

Книга первая

Введение

Глава I. О египетских иероглифах

Глава II. О египетских богах

Глава III. Легенда об Осирисе

Глава IV. Легенда об Исиде

Глава V. Легенда о Горе

Глава VI. Легенда о Тифоне

Глава VII. Гарпократ

Глава VIII. Анубис

Раздел второй. Фараоны и памятники Египта

Раздел третий. О почитавшихся в Египте животных и о иероглифических растениях

Глава I. О быке Аписе

Глава II. О Собаке и Волке

Глава III. О Коте или Элуре

Глава IV. О Льве

Глава V. О Козле

Глава VI. Об Ихневмоне и Крокодиле

Глава VII. О Павиане

Глава VIII. О Баране

Глава IX. Об Орле и Соколе

Глава X. Об Ибисе

Раздел четвертый. О поселениях египтян

Книга вторая. Об аллегориях, имеющих более ощутимую связь с Герметическим Искусством

Глава I. Легенда о Золотом руне Возвращение аргонавтов Сыновья Эола

Глава II. Легенда о похищении золотых яблок из сада Гесперид

Глава III. Легенда об Аталанте

Глава IV. Златорогая лань

Глава V. Мидас

Глава VI. О золотом веке

Глава VII. О золотых дождях

Второй том. МИФЫ Древнего Египта и Древней Греции

Книга третья. Происхождение богов

Глава I

Глава II. О Небе и о Земле

Глава III. Легенда о Сатурне

Глава IV. Легенда о Юпитере

Глава V. Юнона

Глава VI. Плутон и преисподняя поэтов

Глава VII. Нептун

Глава VIII. Венера

Глава IX. Паллада

Глава X. Марс и Гармония

Глава XI. Вулкан

Глава XII. Аполлон §1. Орфей § II. Эскулап

Глава XIII. Диана

Глава XIV. О других детях Юпитера § I. Меркурий § II. Вакх или Бахус § III.Персей § IV. Леда, Кастор, Поллукс, Елена и Клитемнестра § V. Европа § VI. Антиопа



Книга четвертая. Праздники, обряды, бои и игры в честь богов

Глава 1

Глава II. Церера

Глава III. Похищение Прозерпины

Глава IV. Адонис и его культ

Глава V.

Глава VI. Игры и боги

Глава VII. Пифийские игры

Глава VIII. Немейские игры

Глава IX. Истмийские игры

Книга пятая. О подвигах Геркулеса

Глава I.

Глава II. Немейский лев

Глава III. Дочери Теспия

Глава IV Лернейская гидра

Глава V. Лань с бронзовыми копытами

Глава VI. Победа над кентаврами

Глава VII. Эриманфский вепрь

Глава VIII. Геркулес вычищает Авгиевы конюшни

Глава IX. Геркулес изгоняет стимфалийских птиц

Глава X. Бешеный бык на острове Крит

Глава XI. Диомед, пожираемый собственными кобылицами

Глава XII. Геркулес убивает Гериона и уводит его коров Лигис и Иапебион Гигант Алкионей Эрике — сын Венеры и Бута

Глава XIII. Геркулес побеждает амазонок —и похищает’ пояс Меланиппы

Глава XIV. Геркулес спасает Гесиону от морского чудовища

Глава XV. Геркулес убивает Антея

Глава XVI. Геркулес убивает Бусириса

Глава XVII. Освобождение Прометея

Глава XVIII. Поединок Геркулеса с Ахелоем

Глава XIX. Геркулес пронзает стрелой кентавра Несса

Глава XX. Смерть Кака

Глава XXI. Освобождение Алкесты

Глава XXII. Вызволение Тесел из преисподней

Книга шестая. История Троянской войны и взятия города Трои