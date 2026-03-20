Кода - Сергей Булгаков

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Series Религиозные мыслители (9 books)

Книга «Сергей Булгаков» знакомит читателя с жизнью и философским наследием выдающегося русского религиозного мыслителя, богослова и священника Сергея Николаевича Булгакова. В издании рассматриваются основные этапы его биографии, духовные поиски и становление как одного из крупнейших представителей русской религиозной философии XX века.

Особое внимание уделяется ключевым идеям Булгакова — вопросам соотношения веры и разума, христианскому пониманию мира и человека, а также его богословским и философским трудам. Книга помогает лучше понять вклад мыслителя в развитие русской философской традиции и его влияние на богословскую мысль.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей философии, богословием и духовной культурой России.

Пьеро Кода - Сергей Булгаков

Пер. с ит. (Серия «Религиозные мыслители»)

М.: Издательство ББИ, 2015. — х + 208 с.

ISBN 978-5-89647-323-7

Пьеро Кода - Сергей Булгаков - Содержание

Предисловие к русскому изданию

I. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие

  • 1. От марксизма к идеализму

  • 2. От идеализма к православию

II.От религиозной философии к богословской трилогии

  • 1.Религиозная философия и первые подходы к богословию

  • 2.Богословский синтез парижского периода

III.Богословский метод и замысел большой трилогии

  • 1. Богословский метод

  • 2. Проект большой трилогии

IV.Значение и судьба оригинального богословского проекта

Сергей Булгаков Главы о Троичности

  • I. Апории естественного богосознания

  • II. Бог как абсолютный субъект или личность

  • III. Свойства абсолютного субъекта

  • IV. Сверхразумность догмата о Святой Троице

  • V. Триипостасное Я, Абсолютный Божественный Субъект

  • VI. Ипостась и усия, личность и существо

  • VII. Ипостась и усия, Личность и Существо Божие

  • VIII.VIII.Единосущная Троица

  • IX. Пресвятая Троица как любовь

  • X. Аналогии троичности в природе и человеке

  • XI. Св. Троица как тройственность взаимоотношений

  • XII.Св. Троица как единоначалие

  • ХIII.Триипостасность и единосущие

Экскурс

Примечания

Библиография

