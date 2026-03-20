Кода - Сергей Булгаков
Книга «Сергей Булгаков» знакомит читателя с жизнью и философским наследием выдающегося русского религиозного мыслителя, богослова и священника Сергея Николаевича Булгакова. В издании рассматриваются основные этапы его биографии, духовные поиски и становление как одного из крупнейших представителей русской религиозной философии XX века.
Особое внимание уделяется ключевым идеям Булгакова — вопросам соотношения веры и разума, христианскому пониманию мира и человека, а также его богословским и философским трудам. Книга помогает лучше понять вклад мыслителя в развитие русской философской традиции и его влияние на богословскую мысль.
Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей философии, богословием и духовной культурой России.
Пьеро Кода - Сергей Булгаков
Пер. с ит. (Серия «Религиозные мыслители»)
М.: Издательство ББИ, 2015. — х + 208 с.
ISBN 978-5-89647-323-7
Пьеро Кода - Сергей Булгаков - Содержание
Предисловие к русскому изданию
I. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие
1. От марксизма к идеализму
2. От идеализма к православию
II.От религиозной философии к богословской трилогии
1.Религиозная философия и первые подходы к богословию
2.Богословский синтез парижского периода
III.Богословский метод и замысел большой трилогии
1. Богословский метод
2. Проект большой трилогии
IV.Значение и судьба оригинального богословского проекта
Сергей Булгаков Главы о Троичности
I. Апории естественного богосознания
II. Бог как абсолютный субъект или личность
III. Свойства абсолютного субъекта
IV. Сверхразумность догмата о Святой Троице
V. Триипостасное Я, Абсолютный Божественный Субъект
VI. Ипостась и усия, личность и существо
VII. Ипостась и усия, Личность и Существо Божие
VIII.VIII.Единосущная Троица
IX. Пресвятая Троица как любовь
X. Аналогии троичности в природе и человеке
XI. Св. Троица как тройственность взаимоотношений
XII.Св. Троица как единоначалие
ХIII.Триипостасность и единосущие
Экскурс
Примечания
Библиография
