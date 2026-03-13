Димопулос - В чем разница между баптистом и библейским верующим

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, History

Книга Перри Димопулоса «В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим» представляет собой острополемический труд, написанный с позиций радикального библейского фундаментализма. Автор ставит задачу провести четкую разграничительную линию между традиционной деноминационной принадлежностью и тем, что он называет бескомпромиссным следованием букве Писания. Основная идея произведения заключается в том, что многие современные баптистские церкви, по мнению автора, отошли от чистоты веры, променяв авторитет Библии на человеческие традиции, церковную иерархию и современные методы богословия.

Содержательная часть книги фокусируется на критике системного баптизма и обосновании позиции «библейского верующего» (Bible Believer). Димопулос подробно разбирает вопросы авторитета Писания (защищая исключительность текста King James Bible или его эквивалентов в других языках), доктрину спасения, а также принципы устройства поместной церкви. Автор обличает то, что он считает компромиссами с миром: от использования современных переводов Библии до изменения литургической практики. Книга призывает читателя к личной ответственности перед Богом, утверждая, что истинное христианство заключается в полном подчинении записанному Слову Божьему, даже если это ведет к разрыву с привычной церковной средой.

Текст написан в крайне резком, эмоциональном и бескомпромиссном стиле, характерном для школы Питера Ракмана. Перри Димопулос не стремится к экуменическому диалогу, его цель — «пробудить» верующих и заставить их пересмотреть свои убеждения через призму строгого текстоцентризма. Работа служит ярким примером определенного течения внутри протестантизма, которое ставит текстологическую чистоту и доктринальную жесткость выше конфессионального единства. Это чтение для тех, кто интересуется вопросами библейского герметизма и ищет радикальные ответы на вызовы современной церковной жизни.

Перри Димопулос – В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим

Киев: Библейская Баптистская Церковь r. Киева, 2003. – 72 с.

Перри Димопулос – В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим – Содержание

Предисловие

Цель этой книги

  • Глава 1. ПОЧЕМУ Я НАЧАЛ С БАП1ИСТОВ?

  • Глава 2. БИБЛЕЙСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА "ДОКТРИНА"

  • Глава 3. РАЗЛИЧИЯ

    • Ересь No 1. Баптисты верят, что христианин может потерять спасение.

    • Ересь No 2. Христиане в баптистском движении научены думать, что им нельзя брать в руки оружие в армии.

    • Ересь No 3. Многие христиане в баптистском движении научены думать, что женщин а должна носить на голове косынку (платок) и особенно в собрание, как покрывало.

    • Ересь No 4. Баптисты (с менонитскими убеждениями) верят, что человек не может вступать в брак, если он однажды был разведен.

    • Ересь No 5. Многие христиане думают что одно из условии сохранения спасения является соблюдение праздников.

    • Ересь No 6. Многие баптисты учат, что Иисус Христос пил бродившее вино на Вечере Господней.

    • Ересь No 7. Многие наши дорогие братья верят, что нужно молиться за мир на земле.

    • Ересь No 8. Женщины молятся вслух в собрании.

    • Ересь No 9. Если христианин оставляет церковь (поместное собрание) он считается виновным во грехе и может потерять спасение.

    • Ересь No 10. Это получение спасения т.е. покаяние только в церкви и перед всем собранием.

  • "ДУХОВ ИСПЬIТЬШАЙТЕ"

    • Формальность хора

    • Отношения между пастырем и прихожанином

    • "Всё испытывайте, хорошего держитесь" (1 Фессалоникийцам 5:21).

    • Правильно ли это: судить, вскрывать ошибки и называть имена?

Заключение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

