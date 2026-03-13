Димопулос - В чем разница между баптистом и библейским верующим

Книга Перри Димопулоса «В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим» представляет собой острополемический труд, написанный с позиций радикального библейского фундаментализма. Автор ставит задачу провести четкую разграничительную линию между традиционной деноминационной принадлежностью и тем, что он называет бескомпромиссным следованием букве Писания. Основная идея произведения заключается в том, что многие современные баптистские церкви, по мнению автора, отошли от чистоты веры, променяв авторитет Библии на человеческие традиции, церковную иерархию и современные методы богословия.

Содержательная часть книги фокусируется на критике системного баптизма и обосновании позиции «библейского верующего» (Bible Believer). Димопулос подробно разбирает вопросы авторитета Писания (защищая исключительность текста King James Bible или его эквивалентов в других языках), доктрину спасения, а также принципы устройства поместной церкви. Автор обличает то, что он считает компромиссами с миром: от использования современных переводов Библии до изменения литургической практики. Книга призывает читателя к личной ответственности перед Богом, утверждая, что истинное христианство заключается в полном подчинении записанному Слову Божьему, даже если это ведет к разрыву с привычной церковной средой.

Текст написан в крайне резком, эмоциональном и бескомпромиссном стиле, характерном для школы Питера Ракмана. Перри Димопулос не стремится к экуменическому диалогу, его цель — «пробудить» верующих и заставить их пересмотреть свои убеждения через призму строгого текстоцентризма. Работа служит ярким примером определенного течения внутри протестантизма, которое ставит текстологическую чистоту и доктринальную жесткость выше конфессионального единства. Это чтение для тех, кто интересуется вопросами библейского герметизма и ищет радикальные ответы на вызовы современной церковной жизни.

Перри Димопулос – В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим

Киев: Библейская Баптистская Церковь r. Киева, 2003. – 72 с.

Перри Димопулос – В чем разница в свете Библии между баптистом и библейским верующим – Содержание

Предисловие

Цель этой книги

Глава 1. ПОЧЕМУ Я НАЧАЛ С БАП1ИСТОВ?

Глава 2. БИБЛЕЙСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА "ДОКТРИНА"

Глава 3. РАЗЛИЧИЯ Ересь No 1. Баптисты верят, что христианин может потерять спасение. Ересь No 2. Христиане в баптистском движении научены думать, что им нельзя брать в руки оружие в армии. Ересь No 3. Многие христиане в баптистском движении научены думать, что женщин а должна носить на голове косынку (платок) и особенно в собрание, как покрывало. Ересь No 4. Баптисты (с менонитскими убеждениями) верят, что человек не может вступать в брак, если он однажды был разведен. Ересь No 5. Многие христиане думают что одно из условии сохранения спасения является соблюдение праздников. Ересь No 6. Многие баптисты учат, что Иисус Христос пил бродившее вино на Вечере Господней. Ересь No 7. Многие наши дорогие братья верят, что нужно молиться за мир на земле. Ересь No 8. Женщины молятся вслух в собрании. Ересь No 9. Если христианин оставляет церковь (поместное собрание) он считается виновным во грехе и может потерять спасение. Ересь No 10. Это получение спасения т.е. покаяние только в церкви и перед всем собранием.

"ДУХОВ ИСПЬIТЬШАЙТЕ" Формальность хора Отношения между пастырем и прихожанином "Всё испытывайте, хорошего держитесь" (1 Фессалоникийцам 5:21). Правильно ли это: судить, вскрывать ошибки и называть имена?



Заключение