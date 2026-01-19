В древности Царь считался «Властелином четырех сторон света» — точкой, где небо встречается с землей, а хаос превращается в порядок. Джон Уир Перри проводит захватывающее исследование мифологии древнего Египта, Месопотамии и Индии, чтобы показать: образ Отца-Царя — это символ нашей собственной способности к саморегуляции и внутренней целостности.

Эта книга открывает читателю, как древние ритуалы коронации и мифы о «священном браке» правителя отражают процессы, происходящие в глубинах нашего бессознательного. Труд Перри — это ключ к пониманию того, как мы выстраиваем иерархию ценностей в собственной жизни.

Джон Уир Перри - Властелин четырех сторон света. Мифы об Отце-Царе

Главный редактор - Алан У. Уоттс

Касталия, 2022 г. — 326 стр.

ISBN 978-5-521-18622-8

Джон Уир Перри - Властелин четырех сторон света. Мифы об Отце-Царе - Содержание

Введение

1. Миф и Ритуал

2. Развитие феномена Царствования

3. Функции царствования

4. Космологический порядок

5. Архетипическая природа царствования

Цивилизации Нила: в древности и сейчас

Развитие религиозных представлений на Ближнем Востоке

Диффузия религиозных представлений на Индоевропейских территориях

Новый свет

Дальневосточный регион

Библиография