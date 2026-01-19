Перри - Властелин четырех сторон света
В древности Царь считался «Властелином четырех сторон света» — точкой, где небо встречается с землей, а хаос превращается в порядок. Джон Уир Перри проводит захватывающее исследование мифологии древнего Египта, Месопотамии и Индии, чтобы показать: образ Отца-Царя — это символ нашей собственной способности к саморегуляции и внутренней целостности.
Эта книга открывает читателю, как древние ритуалы коронации и мифы о «священном браке» правителя отражают процессы, происходящие в глубинах нашего бессознательного. Труд Перри — это ключ к пониманию того, как мы выстраиваем иерархию ценностей в собственной жизни.
Джон Уир Перри - Властелин четырех сторон света. Мифы об Отце-Царе
Главный редактор - Алан У. Уоттс
Касталия, 2022 г. — 326 стр.
ISBN 978-5-521-18622-8
Джон Уир Перри - Властелин четырех сторон света. Мифы об Отце-Царе - Содержание
Введение
1. Миф и Ритуал
2. Развитие феномена Царствования
3. Функции царствования
4. Космологический порядок
5. Архетипическая природа царствования
Цивилизации Нила: в древности и сейчас
Развитие религиозных представлений на Ближнем Востоке
Диффузия религиозных представлений на Индоевропейских территориях
Новый свет
Дальневосточный регион
Библиография
No comments yet. Be the first!