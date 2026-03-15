Пэрротт Лес - Искусство говорить на одном языке

Пэрротт Лес - Искусство говорить на одном языке
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Леса и Лесли Пэрротт «Искусство говорить на одном языке» посвящена искусству общения в близких отношениях. Авторы рассматривают причины недопонимания между людьми и предлагают практические принципы, помогающие научиться лучше слушать, понимать и выражать свои мысли и чувства.

Опираясь на библейские ценности, психологические исследования и многолетний опыт консультирования семейных пар, авторы показывают, как преодолевать конфликты, укреплять доверие и строить здоровые отношения. Особое внимание уделяется навыкам диалога, уважению к собеседнику и способности слышать друг друга.

Книга предназначена для супружеских пар, семейных консультантов и всех, кто стремится улучшить свои навыки общения и построить более глубокие и гармоничные отношения.

Пэрротт Лес, Пэрротт Лесли - Искусство говорить на одном языке

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Л КС, 2011. — 176 с.

ISBN 978-5-94861-156-3

Пэрротт Лес, Пэрротт Лесли - Искусство говорить на одном языке – Содержание

Благодарности

Пролог. Прокладка коммуникативного курса

Часть I. Поговорим о разговорах

  • Глава 1. Умеем ли мы разговаривать? Почему мы написали эту книгу

  • Глава 2. Плоть и кровь взаимоотношений. Почему общение жизненно важно для вашей любви

  • Глава 3. Основы общения. Вспомним азы

  • Глава 4. Основы хорошей беседы. Выявление личного фактора страха

Часть II. Как вы говорите о том, что делаете

  • Глава 5. Как вы решаете проблемы? Агрессивно или пассивно

  • Глава 6. Как вы влияете друг на друга? Посредством эмоций или фактов

  • Глава 7. Как вы реагируете на перемены? Сопротивляясь или принимая

  • Глава 8. Как вы принимаете решения? Осторожно или спонтанно

  • Глава 9. Ваш индивидуальный стиль общения. Подведем итоги

Часть III. Радости общения на одном языке

  • Глава 10. Тонкая гармония общения. Ключ к эмоциональной близости

  • Глава 11. Мужчины анализируют головой, женщины понимают сердцем. Теперь ясно, почему

  • Глава 12. Слушать третьим ухом. Теперь ты меня услышал?

  • Глава 13. Когда не надо говорить. Парадокс любых взаимоотношений

  • Глава 14. Поговорим с любовью. Самый важный разговор в вашей жизни

Эпилог. Главная идея разговора на одном языке

Приложение. Практическая помощь молчаливому партнеру

Примечания

Added 15.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

