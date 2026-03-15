Пэрротт Лес - Искусство говорить на одном языке

Книга Леса и Лесли Пэрротт «Искусство говорить на одном языке» посвящена искусству общения в близких отношениях. Авторы рассматривают причины недопонимания между людьми и предлагают практические принципы, помогающие научиться лучше слушать, понимать и выражать свои мысли и чувства.

Опираясь на библейские ценности, психологические исследования и многолетний опыт консультирования семейных пар, авторы показывают, как преодолевать конфликты, укреплять доверие и строить здоровые отношения. Особое внимание уделяется навыкам диалога, уважению к собеседнику и способности слышать друг друга.

Книга предназначена для супружеских пар, семейных консультантов и всех, кто стремится улучшить свои навыки общения и построить более глубокие и гармоничные отношения.

Пэрротт Лес, Пэрротт Лесли - Искусство говорить на одном языке

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Л КС, 2011. — 176 с.

ISBN 978-5-94861-156-3

Пэрротт Лес, Пэрротт Лесли - Искусство говорить на одном языке – Содержание

Благодарности

Пролог. Прокладка коммуникативного курса

Часть I. Поговорим о разговорах

Глава 1. Умеем ли мы разговаривать? Почему мы написали эту книгу

Глава 2. Плоть и кровь взаимоотношений. Почему общение жизненно важно для вашей любви

Глава 3. Основы общения. Вспомним азы

Глава 4. Основы хорошей беседы. Выявление личного фактора страха

Часть II. Как вы говорите о том, что делаете

Глава 5. Как вы решаете проблемы? Агрессивно или пассивно

Глава 6. Как вы влияете друг на друга? Посредством эмоций или фактов

Глава 7. Как вы реагируете на перемены? Сопротивляясь или принимая

Глава 8. Как вы принимаете решения? Осторожно или спонтанно

Глава 9. Ваш индивидуальный стиль общения. Подведем итоги

Часть III. Радости общения на одном языке

Глава 10. Тонкая гармония общения. Ключ к эмоциональной близости

Глава 11. Мужчины анализируют головой, женщины понимают сердцем. Теперь ясно, почему

Глава 12. Слушать третьим ухом. Теперь ты меня услышал?

Глава 13. Когда не надо говорить. Парадокс любых взаимоотношений

Глава 14. Поговорим с любовью. Самый важный разговор в вашей жизни

Эпилог. Главная идея разговора на одном языке

Приложение. Практическая помощь молчаливому партнеру

Примечания