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Перспективы христианской философии в России

Перспективы христианской философии в россии - Международный философско-богословский семинар
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy
У христианской философии два важнейших свойства - способность к осмыслению, иногда критическому, существующей церковной практике, и демонстрация связи того или иного события религиозной жизни с Библией, на которой базируется христианство. В конечном итоге это связь с прошлой и настоящей церковной практикой. Для верующего человека это особенно важно. «Спасает человека Бог, но именно в Церкви человек учится жить спасительно, жить по-христиански, - пишет Игорь Малин. - Мы много раз ошибались и больно ударялись впоследствии, поэтому так важно слушать и слышать опыт Церкви, слышать Господа, чтобы не ошибиться навсегда...».

Перспективы христианской философии в России - Международный философско-богословский семинар

Ассоциация «духовное возрождение»
Московская богословская семинария евангельских христиан баптистов
Факультет философии техасского университета в Остине
Нижегородское религиоведческое общество
Москва, 31 мая 2010 года

Перспективы христианской философии в России - Международный философско-богословский семинар - Содержание

  • Robert С. Koons CHRISTIAN PHILOSOPHY AND SCHOLARSHIP AS TRANSFORMATIONAL WITNESS
  • Аброчнов A.M. ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
  • Аленин И.С. О СОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ АНТИНОМИЙ Н.А. БЕРДЯЕВА
  • Балаклицкий М.А. ПРОТЕСТАНТСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КОММУНИКАЦИИ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ
  • Доронин Д.Ю. ДИСКУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕНИЯ: «ПОЗИТИВИСТСКАЯ» И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЗНАНИЯ
  • Дубровский А.В. ПЕРИОД НЕЦИВИЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: БОГОСЛОВСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В ПРОТЕСТАНТСКОМ КОНТЕКСТЕ
  • Зайцев Е.В. ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ И САМОБЫТНОСТИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНО-ПРОТЕСТАНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
  • Малин И.И. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОГО ПАСТЫРСТВА: ОТ ОДИНОЧЕСТВА К ОБРЕТЕНИЮ СМЫСЛА
  • Мезенцев С.Д. К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ БОГОСЛОВИЯ, ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
  • Савин Г.А. СВЕТСКИЙ И ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРСЫ: ПОИСК ОБЩЕГО ЯЗЫКА
  • Тавров А.М. СМЕНА ПАРАДИГМ - ОБЪЕКТЫ ИЛИ ЦЕЗУРА
  • Токарев А.Н. ФИЛОСОФИЯ, КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ДУХОВНОГО КЛИМАТА СЕКУЛЯРИЗОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ
  • Черенков М.Н. ГУМАНИЗМ ОПРАВДЫВАЕТСЯ БОГОМ
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Перспективы христианской философии в России - Международный философско-богословский семинар - Отрывок из статьи

На первый взгляд может показаться, что «христианская философия» и «евангельские церкви» - из совершенно разных логических рядов и не сопоставимы, а тем более в России, известной своим консерватизмом и неприятием высокой интеллектуальной традиции западного христианства. Действительно, тема, в которой такие слова стоят рядом, сложна уже этим фактом странного соседства. Но если пойти дальше, то словосочетание «христианская философия» также содержит в себе динамические противоречия, распутывание которых облегчит понимание более конкретных вопросов, связанных с евангельскими церквами и российской действительностью. И последняя очевидная сложность названия связана с «евангельскими церквами в России». Сложность положения «евангельских церквей» в названии и реальной жизни очевидна тем более, чем Россия становится (на самом деле так не было никогда!) исключительно православной, моноконфессиональной.
В отличие от обыденного сознания, сознания массового (для которого быть «русским значит быть православным»), философия подвергает сомнению подобные очевидности. Можно сказать и по-другому: евангельские церкви в России могут быть в названии и жизни рядом с христианской философией, а во многом и благодаря этому феномену. Далее в простых и кратких тезисах отмечу лишь некоторые актуальные и полезные аспекты христианской философии для евангельских церквей в России.
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Rating 5.0 / 5
Added 10.08.2019
Author denpon
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