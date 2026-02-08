Первая Книга Еноха

Апокриф Еноха – один из ключевых памятников межзаветной традиции. Масштаб влияния, оказанного этой книгой, которая на долгое время исчезала из европейского поля зрения, можно оценить по значимости фигуры Еноха в христианской, иудейской и мусульманской культуре Средневековья и раннего Нового времени. То, что первоначальный образ праведника трансформировался в образ мудреца, мага и ученого, произошло не без импульса, приданного этому развитию еще календарной полемикой в Палестине. В нашем издании текст апокрифа впервые переведен на русский язык с геэз; приведены также с комментариями канонические послания апостолов Иуды и Петра и фрагменты сочинения александрийского философа Аристовула.

Первую книгу Еноха отличает несколько особых достоинств. Она является одним из самых больших и богатых смыслами апокрифических произведений, первым в своем роде апокалипсисом, принадлежит к древнейшим из небиблейских текстов в составе библиотеки Кумранской общины. Книга Еноха послужила первоисточником легенды о браках ангелов с женщинами (рассказ о «сынах Божиих» и «дочерях человеческих» в кн. Бытия слишком лаконичен и темен), пробудила интерес к именам ангелов, загадала европейским умам такую загадку о связи между познанием природы и откровениями с небесных сфер, что во второй половине XVI века, в пору «елизаветинского возрождения» (и в самый канун обоснования ньютоновской вселенной) в Англии процветала «енохианская магия», предпринимались попытки овладеть «ангельскими языками».

Все это делает статус апокрифа Еноха для нас двусмысленным. С одной стороны, он заключает в себе неподдельный нравственный и религиозный пафос, отражает упования израильского народа в последние три века до нашей эры, предоставляет как читателю Библии, так и вообще историку религии богатый набор параллелей и ассоциаций, в том числе таких, которые обогащают наше понимание библейского текста сравнительно, например, с теми научными основаниями, что положены были в основу Синодального перевода. С другой стороны, для этого апокрифа справедливо заключение отцов Церкви о произведениях, в которых истина смешана с ложью. Правда, это заключение имеет силу только для верующих православных (ибо есть и неверующие православные, как есть внутри Церкви ее «темный двойник»), но как раз верующие и являются преимущественно адресатами нашей книги.

Как апокриф, кн. Еноха расходится во многом с церковной традицией (в чем именно, будет видно из комментария), и представляет иную, несуществующую традицию. Один из исследователей описал ее в лаконичной форме так: «Закон, который должен был явиться в будущем, это уже не просто Закон с Синая, но укоренённый в мудрости на линии ведущей от Еноха и Авраама к избранным, к которым принадлежит сам автор»1. Для многих читателей это-то и заманчиво, почему в Сети сплошь и рядом апокрифы рекламируются как некая будто бы спрятанная Церковью от людей премудрость. Но, во-первых, если спрятанную премудрость можно раскрыть, прочитав работы ученых, то это уже означает, что традиция, в которой эта премудрость передавалась, мертва, и не о той общине (экклесии, церкви), в которой она передавалась, можно говорить, что «врата адовы не одолеют ее».

Первая Книга Еноха

Перевод с геэз и комментарии И.С. Вевюрко. – Москва: Авторская верстка, 2024. – 258 с.

